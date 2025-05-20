High trade for cattle at Fivemiletown Mart, prices to £1560/290kg
Cattle: A high trade this Monday with cattle on fierce demand, cattle sold to 537ppk (£1560/290kg).
C Browne £1780/500kg (356ppk) £1760/520kg (338ppk) £1520/420kg (361ppk) E Little £1730/490kg (353ppk) K Humphreys £1700/380kg (447ppk) £1590/410kg (387ppk) £1580/440kg (359ppk) £1560/410kg (380ppk) £1440/370kg (389ppk) B Howell £1570/420kg (373ppk) £1450/340kg (426ppk) A Watson £1560/290kg (537ppk) £1310/340kg (385ppk) £1090/330kg (330ppk) A Farrell £1470/440kg (334ppk) £970/190kg (510ppk) W Johnston £1460/400kg (365ppk) £1310/390kg (335ppk) and S Williamson £1390/340kg (408ppk) £1180/310kg (380ppk) £1090/320kg (340ppk) £1070/250kg (428ppk) £960/200kg (480ppk).