Horse Week: Halloween showjumping and jump mix at Ardnacashel

By HW CORRESPONDENT
Published 3rd Nov 2025, 10:38 GMT
ARDNACASHEL Equestrian Centre hosted some spooky Halloween showjumping and jump mix recently. A huge thank you to Millbank Farm, Saintfield, for their kind sponsorship.

A great day was had by all!

RESULTS

40cm Showjumping Ollie Gordon, Reggie – Clear Erin Gordon, Bubba – Clear Breagh McGoran, Silver Bonnay – Clear 50cm Showjumping Wesley Cole, Rhydian – Clear Ella Dickson, Rags – Clear 60cm Showjumping Ollie Gordon, Reggie – Clear Ella Dickson, Rags – Clear 70cm Showjumping 1. Gail Smyth, Candi 70cm Jump Mix 1. Michelle McConnell, Flo 2. Una McGoran, Misty 3. Maria Kelly, Shella Sweetpea 4. Emily Dobbin, Ellie 80cm Showjumping 1. Megan McQuat, Lucky 2. Emily Dobbin, Ellie 80cm Jump Mix 1. Megan McQuat, Keep It Classy 2. Megan Hamill, Chill in the Air 3. Emma Jackson, Cassie 4. Emma Jackson, Appollo 90cm Jump Mix 1. Emma Jackson, Simba 2. Emma Jackson, Tommy 3. Orla Andrews, Oggy 4. Una McGoran, Indi 1m Jump Mix 1. Emma Jackson, Danny 2. Emma Jackson, Happy 3. Emma Jackson, Ariel 4. Una McGoran, Indi Fancy Dress Winners Maria Kelly Ella Dickson Breagh McGoran

Ollie Gordon and Reggie, Erin Gordon and Bubba, Breagh McGoran and Silver Bonnay. (Photo: Black Horse Photography)

Wesley Cole and Rhydian, Ella Dickson and Rags, Erin Gordon and Bubba. (Photo: Black Horse Photography)

Michelle McConnell and Flo, Una McGoran and Misty, Maria Kelly and Shella Sweetpea, Emily Dobbin and Ellie. (Photo: Black Horse Photography)

