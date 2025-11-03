Horse Week: Halloween showjumping and jump mix at Ardnacashel

A great day was had by all!
RESULTS
40cm Showjumping Ollie Gordon, Reggie – Clear Erin Gordon, Bubba – Clear Breagh McGoran, Silver Bonnay – Clear 50cm Showjumping Wesley Cole, Rhydian – Clear Ella Dickson, Rags – Clear 60cm Showjumping Ollie Gordon, Reggie – Clear Ella Dickson, Rags – Clear 70cm Showjumping 1. Gail Smyth, Candi 70cm Jump Mix 1. Michelle McConnell, Flo 2. Una McGoran, Misty 3. Maria Kelly, Shella Sweetpea 4. Emily Dobbin, Ellie 80cm Showjumping 1. Megan McQuat, Lucky 2. Emily Dobbin, Ellie 80cm Jump Mix 1. Megan McQuat, Keep It Classy 2. Megan Hamill, Chill in the Air 3. Emma Jackson, Cassie 4. Emma Jackson, Appollo 90cm Jump Mix 1. Emma Jackson, Simba 2. Emma Jackson, Tommy 3. Orla Andrews, Oggy 4. Una McGoran, Indi 1m Jump Mix 1. Emma Jackson, Danny 2. Emma Jackson, Happy 3. Emma Jackson, Ariel 4. Una McGoran, Indi Fancy Dress Winners Maria Kelly Ella Dickson Breagh McGoran