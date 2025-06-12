Horse Week: Showjumping at Ardnacashel Equestrian Centre

By HW CORRESPONDENT
Published 12th Jun 2025, 12:47 BST
RIDERS and their mounts made their way to Ardnacashel Equestrian Centre on Sunday, June 8 to take part in a showjumping competition.

RESULTS

40cm – Clear Rounds Leah Adams, Paddy. 70cm 1st Charlotte Muir, Shadow; 2nd Aoife McBratney, Parker; 3rd Lauren Madine, Branch Field Jet. 80cm 1st Freya Bevan, Buddy; 2nd Tabitha Cullen, Ralph; 3rd Jane Bruce, Minnie the Minx. 90cm 1st Sophie Price, Molly; 2nd Freya Bevan, Buddy; 3rd Sharon Madine, Lear Lady. 1m 1st Katie Gill, Ballycoskerry Nelson; 2nd Emily Jayne McPolin, Ronnie. 1.10m 1st Katie Gill, Ballycoskerry Nelson; 2nd Aimee Webb, Nala. Photography was by Black Horse Photography NI and images can be viewed at https://blackhorsephotography.shootproof.com/gallery/27626765

Jane Bruce and Minnie the Minx. (Photo: Black Horse Photography)

1. Ardnacashel

Jane Bruce and Minnie the Minx. (Photo: Black Horse Photography) Photo: Black Horse Photography

Photo Sales
Katie Gill and Ballycoskerry Nelson. (Photo: Black Horse Photography)

2. Ardnacashel

Katie Gill and Ballycoskerry Nelson. (Photo: Black Horse Photography) Photo: Black Horse Photography

Photo Sales
Oscar Williams and Young Taipan. (Photo: Black Horse Photography)

3. Ardnacashel

Oscar Williams and Young Taipan. (Photo: Black Horse Photography) Photo: Black Horse Photography

Photo Sales
Aoife McBratney and Parker. (Photo: Black Horse Photography)

4. Ardnacashel

Aoife McBratney and Parker. (Photo: Black Horse Photography) Photo: Black Horse Photography

Photo Sales
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