Horse Week: Showjumping at Ardnacashel Equestrian Centre

RESULTS
40cm – Clear Rounds Leah Adams, Paddy. 70cm 1st Charlotte Muir, Shadow; 2nd Aoife McBratney, Parker; 3rd Lauren Madine, Branch Field Jet. 80cm 1st Freya Bevan, Buddy; 2nd Tabitha Cullen, Ralph; 3rd Jane Bruce, Minnie the Minx. 90cm 1st Sophie Price, Molly; 2nd Freya Bevan, Buddy; 3rd Sharon Madine, Lear Lady. 1m 1st Katie Gill, Ballycoskerry Nelson; 2nd Emily Jayne McPolin, Ronnie. 1.10m 1st Katie Gill, Ballycoskerry Nelson; 2nd Aimee Webb, Nala. Photography was by Black Horse Photography NI and images can be viewed at https://blackhorsephotography.shootproof.com/gallery/27626765