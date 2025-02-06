Hot trade for cattle at Lisahally Mart, bullocks selling to 429ppk and heifers to 409ppk
Bullocks sold to 429ppk and heifers 409ppk.
More stock needed.
Bullocks
D Spencer £2630/720kg (365ppk), £2610/740kg (352ppk), £2600/750kg (346ppk) £2260/670kg (337ppk), £2210/630kg (350ppk), Philip McShane £2570/720kg (356ppk), £2500/790kg (316ppk), Jonathon Sayers £2390/680kg (351ppk), £2380/700kh (340ppk), £2340/660kg£354ppk), £2230/610kg (365ppk), Kelly Farms £1710/540kg (316ppk), £1680/510kg (329ppk, £1610/490kg (328ppk), £1590/450kg (353ppk) £1590/490kg (324ppk), £1560/430kg (362ppk), £1490/500kg (298ppk), £1450/480kg (302ppk), £1450/450kg (322ppk), M K P and S R C Smyth £1610/520kg (309ppk), £1520/480kg (316ppk), Mervyn Stewart £1570/430kg (365ppk), Thomas Conway £1570/400kg (392ppk)£1400/460kg (304ppk), John Beattie £1540/530kg (290), Robert Love £1490/460kg (323ppk), Liam McKinney £1450/420kg (345ppk, Mark Gormley £1400/380kg (368ppk), Smyth £1400/460kg (304ppk), Mark Gormley £1380/340kg (405ppk) and C Kerr £1370/480kg (285ppk).
Heifers
Mervyn McCombe £1890/570kg (331ppk), Jamie Patrick £1810/570kg (317ppk), £1530/520kg (294ppk) £1610/550kg (292ppk, £1510/480kg (314ppk), Kevin O'Kane £1760/470kg (374ppk ), Thomas Conway £1650/480kg (343ppk), Margaret Gordon £1600/530kg (301ppk), £1580/460kg (343ppk), C Daly £1570/570kg (275ppk), William Smyth £1560/490kg (318ppk), £1530/470kg (325ppk), £1520/470kg (323ppk), John Curry £1520/490kg (310ppk),£1510/510kg (296ppk), £1450/520kg (278ppk), Kelly Farm £1550/500kg (310ppk), £1440/470kg (306ppk), Robert Waugh £1520/480kg (316ppk), £1410/450kg (313ppk), Thomas Conway £1520/460kg (330ppk), Kevin O'Kane £1500/430kg (348ppk), John Beattie £1460/510kg (286ppk), Mervyn Stewart £1430/400kg (357ppk), William Smyth £1410/460kg (306ppk), S Kerr £1400/550kg (254ppk), £1380/400kg (345ppk, Kelly Farms £1380/420kg (328ppk), Robert Maxwell £1370/450kg (304ppk), Margaret Gordon £1370/440kg (311ppk), £1350/470kg (287ppk), Robert Waugh £1350/460kg (293ppk), £1350/460kg (293ppk), Thomas Conway £1350/400kg (337ppk) and Aaron Galbraith £1350/380kg (355ppk).
Fat cows
H and L McCollum £1250/490kg (255ppk), £1240/470kg (263ppk), £1170/480kg (243ppk), S Moore £1180/400kg (295ppk, £1150/340kg (338ppk, £1130/400kg (282ppk, A Buchanan £1150/330kg (348ppk, £1120/390kg (287ppk), £1100/400kg (275ppk), £980/320kg (306ppk), H and L McCollum £1090/460kg (237ppk, £1060/440kg (240ppk), £1040/410kg (253ppk), £1000/400kg (250ppk) and D Lynch £960/350kg (274ppk).
Fat bulls
Malcolm Young £1810/530kg (341ppk), Winston Young £1790/560kg (319ppk), £1650/490kg (336ppk), £1630/490kg (332ppk), £1510/480kg (314ppk), A Buchanan £1440/420kg (342ppk), H and L McCollum £1340/480kg, £279ppk), £1340/470kg (285ppk) and A Buchanan £1250/390kg (320ppk).
Sheep
A mighty sale on Tuesday with fat lambs selling to £173.50 and fat ewes £240.
Heavy lambs
I Thompson £173.50/29.4kg (590ppk) £165/27.2kg (606ppk) £161/25.5kg (631ppk) J Baird £172/28.3kg (607ppk) K Walsh £171/27.6kg (619ppk) J Taylor £170/27.5kg (618ppk) S McAleese £170/28.8kg (590ppk) W McMurray £170/26.4kg (643ppk) S Parkhill £167/26kg (642ppk) D Walker £164/26.3kg (623ppk) and M McDonald £163.50/26kg (628ppk).
Midweight lambs
S Parkhill £160/23.9kg (669ppk) S McCay £158/24.7kg (639ppk) £150/23.3kg (643ppk) P O'Connor £156/24kg (650ppk) I Thompson £154/23.2kg (663ppk) £144/23.5kg (612ppk) D Walker £151/23.8kg (634ppk) and J Neely £144/23.1kg2 (623ppk) £141/22.5kg (626ppk).
Lighter lambs
Graeme Russell £141/21kg, (662ppk), S Spencer £140/21kg (645ppk), Patrick McNicholl £128/20kg (640ppk), TTDF Farm £120/19kg (612ppk), D Walker £115/18kg (611ppk), Patrick O'Connor £115/18kg (611ppk), D Mark £115/18kg (611ppk), Graeme Russell £113/18kg (617ppk) and Clewmara Ltd £108/18kg (575ppk).
Fat ewes
J Young £240, £200. £200, Gordon Crockett £200, Maurice McDonald £192, John Grant £190, Russell Millen £190, £184,Christopher Killen £174, £172, Eoghan Lagan £170, Derek McCrea £170, Aidan McLaughlin £160, David Spencer £150, £150, Russell Millen £150, Gordon Crockett £148, Eoghan Lagan £148, £144, £140, Scott Dunlop £146, £142, £142 and Morris McDonald £140.