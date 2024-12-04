Keen trade for cattle at Fivemiletown Mart, prices to £920/260kg
Cattle: A keen trade this Monday with a packed ring of buyers leaving cattle selling to 353ppk (£920/260kg).
Deerpark Collections £1500/550kg W Dunwoody £1480/540kg £1440/520kg H McCaffrey £1420/490kg £1380/450kg £1240/430kg £1240/480kg £1220/400kg W Johnston £1190/430kg £1140/420kg £990/430kg S Milligan £1080/390kg £850/350kg B Balfour £1070/320kg A Watson £1050/420kg £720/260kg £700/280kg S Balfour £980/320kg £900/310kg £870/280kg £850/300kg £830/260kg I Thompson £980/330kg £940/290kg £930/310kg £840/250kg C Nolan £920/260kg and M McCarroll £810/270kg £780/230kg £740/230kg.