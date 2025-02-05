Large entry of cattle at Lisnaskea Mart, lightweight weanling males to £1640
This week strong and lightweight weanling males sold to £1640 for a 510kg Blonde d'Aquitaine (£322) a 345kg Charolais sold to £1490 a high of £432 per 100kg with a 260kg Charolais to £1180 (£454) a 240kg Charolais to £1080 (£450) a 280kg Charolais sold to £1250 (£446) with a 265kg Charolais to £1180 (£445).
Weanling heifers sold £1620 for a 430kg Limousin (£377) a 460kg Limousin sold to £1560 (£339) 460kg Limousin to £1530 (£333) and a 445kg Limousin made £1520 (£345).
Smaller heifers sold to £415 per 100kg for a 260kg Charolais to £1080 with a 210kg Charolais to £870 (£414) and a 260kg Limousin to £1060 (£408).
Sample prices
Strong and lightweight weanling males
Tempo producer 510kg Blonde d'Aquitaine to £1640 (£322) with a 495kg Aberdeen Angus to £1300 (£263) Lisnaskea producer 345kg Charolais to £1490 (£432) and a 375kg Charolais to £1380 (£368) Newtownbutler producer 400kg Charolais to £1420 (£355) 430kg Charolais to £1380 (£321) and 370kg Aberdeen Angus to £1170 (£316) Tempo producer 440kg Aberdeen Angus to £1370 (£311) Derrylin producer 350kg Simmental to £1350 (£386) and 370kg Simmental to £1350 (£365) Maguiresbridge producer 405kg Belgian Blue to £1310 (£323) 320kg Aberdeen Angus to £1210 (£378) and 335 Speckle Park to £1150 (£343) Derrylin producer 370kg Charolais to £1280 (£346) 410kg Hereford to £1200 (£293) 240kg Charolais to £1080 (£450) 265kg Charolais to £1050 (£396) and 280kg Hereford to £1050 (£375) Tamlaght producer 405kg Charolais to £1230 (£304) 385kg Charolais to £1160 (£301) and 365kg Belgian Blue to £1060 (£290) Lisnaskea producer 280kg Charolais to £1250 (£446) Lisnaskea producer 300kg Limousin to £1210 (£403) 265kg Limousin to £1000 (£377) 260kg Limousin to £1000 (£385) 240kg Limousin to £970 (£404) and 250kg Limousin to £950 (£380) Garrison producer 310kg Charolais to £1200 (£387) 260kg Charolais to £1180 (£454) 295kg Charolais to £1120 (£380) 305kg Charolais to £1000 (£328) 200kg Charolais to £810 (£405) and 240kg Limousin to £740 (£308) Lisnaskea producer 270kg Charolais to £1190 (£441) 265kg Charolais to £1180 (£445) 240kg Charolais to £990 (£413) and 230kg Charolais to £960 (£417) Maguiresbridge producer 290kg Aberdeen Angus to £1170 (£403) Derrylin producer 275kg Limousin to £910 (£331) and 275kg Limousin to £870 (£316) and Maguiresbridge producer 190kg Charolais to £720 (£379) and 220kg Charolais to £700 (£318).
Strong and lightweight weanling heifers
Lisbellaw producer 430kg Limousin to £1620 (£377) and 300kg Limousin to £1080 (£343) Lisnaskea producer 460kg Limousin to £1560 (£339) and 440kg Limousin to £1520 (£345) Tamlaght producer 460kg Limousin to £1530 (£333) Lisnaskea producer 330kg Charolais to £1250 (£379) Tempo producer 470kg Aberdeen Angus to £1220 (£260) Garrison producer 300kg Charolais to £1200 (£400) and 205kg Limousin to £650 (£317) Derrylin producer 330kg Charolais to £1140 (£345) 270kg Charolais to £990 (£367) and 210kg Charolais to £870 (£414) Lisnaskea producer 280kg Limousin to £1110 (£396) and 260kg Limousin to £1060 (£408) Maguiresbridge producer 285kg Aberdeen Angus to £1100 (£386) Lisnaskea producer 260kg Charolais to £1080 (£415) Maguiresbridge producer 300kg Limousin to £940 (£313) Derrylin producer 250kg Limousin to £910 (£357) 270kg Limousin to £870 (£322) 225kg Limousin to £800 (£356) 240kg Limousin to £800 (£333) and 225kg Limousin to £700 (£311) Derrylin producer 295kg Hereford to £840 and 220kg Hereford to £670 and Lisnaskea producer 300kg Aberdeen Angus to £720.
Lots more stock required weekly to supply a very strong demand from online and ringside competition.