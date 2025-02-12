Larger entry of cattle at Lisnaskea Mart, store bullocks selling to £1830
This week store bullocks sold to £1830 for a 505kg Limousin (£362) with a 540kg Charolais to £1820 (£337).
Weanling males sold to £1480 for a 380kg Limousin (£389) with a 380kg Limousin to £1475 (£388) a 350kg Charolais made £1450 (£414) a 275kg Charolais sold to £1360 (£495) and selling to £509 per 100kg for a 230kg Charolais to £1170.
Store heifers sold to £1520 for a 500kg Limousin (£304) a 470kg Aberdeen Angus sold to £1360 (£289).
Weanling heifers sold to £1330 for a 370kg Charolais (£359) with a 300kg Charolais to £1270 (£423) a 275kg Charolais sold to £1250 (£455) and a 245kg Charolais sold to £1110 (£453).
Leading prices
Store and weanling males
Newtownbutler producer 505kg Limousin to £1830 (£362) Maguiresbridge producer 540kg Charolais to £1820 (£337) 370kg Charolais to £1400 (£378) and 315kg Charolais to £1380 (£438) Lisnaskea producer 380kg Limousin to £1480 (£389) 380kg Limousin to £1475 (£388) 345kg Limousin to £1440 (£417) 365kg Limousin to £1420 (£389) and 360kg Limousin to £1390 (£386) Derrylin producer 345kg Charolais to £1460 (£423) 380kg Limousin to £1420 (£374) and 345kg Limousin to £1260 (£365) Magheraveely producer 350kg Charolais to £1450 (£414) Derrylin producer 340kg Limousin to £1430 (£421) and 280kg Limousin to £960 (£343) Lisnaskea producer 325kg Charolais to £1400 (£431) 275kg Charolais to £1360 (£495) 280kg Charolais to £1340 (£479) 245kg Charolais to £1190 (£486) and 230kg Charolais to £1170 (£509) Fivemiletown producer 340kg Charolais to £1380 (£406) and 280kg Aberdeen Angus to £1240 (£443) Lisnaskea producer 320kg Charolais to £1360 (£425) Rosslea producer 360kg Limousin to £1330 (£369) 305kg Limousin to £1240 (£407) and 215kg Charolais to £950 (£442) Magheraveely producer 290kg Limousin to £1280 (£441) and 275kg Limousin to £980 (£356) Derrylin producer 345kg Aubrac to £1220 (£354) 300kg Aubrac to £1190 (£397) 260kg Aubrac to £980 (£377) and 270kg Aubrac to £910 (£337) Florencecourt producer 275kg Blonde d'Aquitaine to £1140 (£415) 280kg Shorthorn to £950 (£339) 205kg Blonde d'Aquitaine to £810 (£395) and 210kg Blonde d'Aquitaine to £720 (£343) Derrylin producer 300kg Simmentals to £1140 x 2 (£380) Macken producer 230kg Limousin to £1000 (£435) and 180kg Charolais to £880 (£489) Rosslea producer 365kg Aberdeen Angus to £1000 (£274) 330kg Aberdeen Angus to £1000 (£303) 240kg Limousin to £740 (£308) and 295kg Aberdeen Angus to £850 (£288) Newtownbutler producer 255kg Blonde d'Aquitaine to £980 (£384) 340kg Limousin to £940 (£276) 275kg Blonde d'Aquitaine to £880 (£320) and 280kg Blonde d'Aquitaine to £860 (£307) Derrylin producer 235kg Aberdeen Angus to £820 (£349) and Newtownbutler producer 300kg Hereford to £860 (£286).
Store and weanling heifers
Newtownbutler producer 500kg Limousin to £1520 (£304) 460kg Aberdeen Angus to £1300 (£283) and 400kg Limousin to £1140 (£285) Enniskillen producer 470kg Aberdeen Angus to £1360 (£289) 485kg Aberdeen Angus to £1290, 470kg Aberdeen Angus to £1280 and 430kg Aberdeen Angus to £1060. Lisnaskea producer 370kg Charolais to £1330 (£359) Derrylin producer 310kg Limousin to £1290 (£416) and 305kg Charolais to £1210 (£397) Lisnaskea producer 300kg Charolais to £1270 (£423) 275kg Charolais to £1250 (£455) 300kg Charolais to £1230 (£410) 300kg Charolais to £1220 (£407) 260kg Charolais to £1010 (£388) 225kg Charolais to £940 (£418) 235kg Charolais to £910 (£387) 210kg Charolais to £890 (£424) and 205kg Charolais to £870 (£424) Lisnaskea producer 300kg Charolais to £1170 (£390) Rosslea producer 245kg Charolais to £1110 (£453) Derrylin producer 385kg Aberdeen Angus to £1040 and 390kg Shorthorn to £1040.Rosslea producer 250kg Limousin to £950 (£380) Springfield producer 265kg Aberdeen Angus to 3900 (£340) 270kg Aberdeen Angus to £900 (£323) and 170kg Aberdeen Angus to £600 (£353) Newtownbutler producer 310kg Charolais to £910 (£290) Magheraveely producer 280kg Limousin to £890 (£318) Derrylin producer 280kg Simmental to £820. Macken producer 210kg Limousin to £750 (£357) 200kg Limousin to £650 (£325) and 200kg Aberdeen Angus to £580 (£290) and Bohara producer 265kg Limousin to £720.
Lots more stock required weekly to supply this growing demand from online and ringside competition.