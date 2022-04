Latest prices from the rings at Ballymena

Beef cows sold to 248p for a Lim 740kg @ £1842, Fr cows to 196p 640kg @ £1254, Beef heifers to 288p 680kg @ £1958 and to a top per head of £2140 for 740kg. Beef bullocks sold to 278p 750kg @ £2085 and to a top per head of £2214 for 820kg. Fr Bullocks sold to 206p 680kg at £1400.

Beef Cows: P Turner, Swatragh Char 650kg £1787 (275), P Turner Lim 700kg £1876 (268), A Henry, Antrim Shb 740kg £1842 (249), D Thompson, Bushmills Lim 650kg £1599 (246), M Young, Bellaghy Sim 770kg £1878 (244), A Henry Lim 600kg £1458 (243), J O’Neill, Ballymena Sim 730kg £1752 (240), A Canning, Dungiven Blo 810kg £1935 (239), C McAllister, Moorfields Blo 780kg £1840 (236), I Barr, Kells Lim 730kg £1700 (233), I Cherry, Ballymena Sho 850kg £1955 (230), A Canning, Dungiven Lim 640kg £1459 (228), W Allen, Ballymena Sim 620kg £1407 (227), S, B & D Weatherup, Ballyearl Lim 750kg £1650 (220), W Allen Sim 610kg £1342 (220), D Thompson Lim 610kg £1342 (220).

Fr Cows: J Hamilton, Broughshane Fri 640kg £1254 (196), D Boyd, Straid Hol 870kg £1592 (183), A Pinkerton, Ballymoney Fri 710kg £1270 (179), C Moody, Bushmills Fri 680kg £1196 (176), D McKeeman, Ballymoney Hol 750kg £1282 (171), J Steele, Glenavy Fri 590kg £1003 (170), S Petticrew, Martinstown Fri 610kg £1030 (169), R A Hill, Islandmagee Hol 770kg £1278 (166), D Boyd Hol 730kg £1197 (164), A Pinkerton Fri 720kg £1180 (164), W Alcorn Limavady Hol 730kg £1189 (163), J Hunter, Crumlin Hol 800kg £1296 (162), D McKeeman Hol 730kg £1175 (161), R & S Simpson, Ballymena Hol 680kg £1094 (161), W C McMaster, Gleno Fri 720kg £1152 (160), W Alcorn Hol 770kg £1232 (160).

Ballymena Mart

Beef Heifers - Top per Kg: A McGuinness, Greysteele Bel 680kg £1958 (288), P Turner, Swatragh Char 770kg £2132 (277), A Ferguson, Cookstown Char 730kg £2007 (275), P Turner Char 790kg £2140 (271), P Turner Lim 740kg £1990 (169), A Ferguson Char 680kg £1808 (266), M Jamison, Larne Abe 670kg £1762 (263), P Turner Char 730kg £1912 (262), P Turner Lim 590kg £1534 (260), H Mulholland, Glenavy Char 580kg £1508 (260), D Gilliland, Ballymena Lim 570kg £1470 (258), P Turner Char 750kg £1935 (258), D Gilliland Lim 530kg £1362 (257), P Turner Char 730kg £1876 (257), M O’Neill, Donemana Char 710kg £1817 (256), S F McKenna, Maghera Char 710kg £1810 (255).

Top per Head: P Turner, Swatragh Char 790kg £2140, P Turner Char 770kg £2132, P Turner Char 790kg £2014, A Ferguson, Cookstown Char 730kg £2007, P Turner Lim 740kg £1990, A McGuinness, Greysteele Bel 680kg £1958, V Cousley, Moneymore Char 770kg £1955, P Turner Char 750kg £1935, P Turner Char 730kg £1912.

Beef Bullocks - Top per Kg: F Cassidy, Kilrea Char 750kg £2085 (278), F Cassidy Char 790kg £2172 (275), J Scott, Toomebridge Lim 800kg £2176 (272), M Gallagher, Magherafelt Lim 720kg £1951 (271), R J Arrell, Randalstown Blo 820kg £2214 (270), F Cassidy Char 740kg £1998 (270), J Scott Lim 710kg £1909 (269), N Hara, Garvagh Lim 690kg £1856 (269), M Gallagher Lim 740kg £1975 (267), J Scott Lim 710kg £1895 (267), N Madden, Claudy Char 710kg £1895 (267), J Scott Lim 740kg £1975 (267), M Gallagher Lim 740kg £1968 (266), R J Arrell Blo 800kg £2120 (265), J McIlrath, Ballymena Char 690kg £1821 (264), J Scott Char 770kg £2025 (263).

Top per Head: R J Arrell, Randalstown Blo 820kg £2214, J Scott, Toomebridge Lim 800kg £2176, F Cassidy, Kilrea Char 790kg £2172, R J Arrell Blo 800kg £2120, F Cassidy Char 750kg £2085, J Scott Lim 830kg £2083, J Scott Lim 790kg £2077, N & R Jamison, Ballycastle Fkv 960kg £2064, M Gallagher, Magherafelt Lim 790kg £2061, G Simpson, Cullybackey Char 830kg £2025, J Scott Char 770kg £2025, W H O’Melvena, Broughshane Lim 790kg £2022, A Bingham Char 790kg £2022, R B & J H Kennedy, Dundrod Char 770kg £2017, F Cassidy Char 740kg £1998, M O’Neill, Donemana Char 800kg £1992.

Fr Bullocks: R Thompson, Glenarm Fri 680kg £1400 (206), J Dorrian, Portaferry, Fri 640kg £1241 (194), D Logan, Randalstown Fri 650kg £1228 (189), J Dorrian Fri 590kg £1109 (188), J Dorrian Fri 580kg £1073 (185), J Dorrian Fri 600kg £1110 (185), A Rocke, Larne Hol 750kg £1380 (184), D Mooney, Upper Ballinderry Hol 470kg £864 (184), J Dorrian Fri 580kg £1061 (183), A Rocke Hol 700kg £1281 (183), D Mooney Fri 480kg £873 (182), J Dorrian Fri 610kg £1098 (180), A Rocke Hol 750kg £1350 (180), A Rocke Hol 680kg £1224 (180), Devlin Bros, Cookstown Fri 640kg £1145 (179), D Mooney Fri 510kg £912 (179).

Dairy stock sold to £2060 on Friday for a calved heifer from J Dynes, Newtownards.

J Dynes, Newtownards £2060, W Black, Aghadowey £1960, WG Johnston, Ligoniel £1960, £1920, George Andrews, Magherafelt (2) £1800, Adrian McClure, Ballywalter £1800, W Black £1780, £1740, Seamus Richmond, Cloughmills £1500, Andrew McCullough, Hillsborough £1200.

Bulls sold to 3350gns at the annual spring sale.

Leading prices: R & G Bell, Nutts Corner Lim 3350gns, Moses Irwin, Fintona AA 3200gns, Matthews Bros, Glenarm Lim 3200gns, (2) Lim 3000gns, A Scott, Templepatrick AA 2800gns, David J Jones, Nutts Corner Char 2800gns, W Gabbie, Crossgar Lim 2700gns, R & G Bell, Nutts Corner Lim 2600gns, Will Short, Omagh Char 2450gns, Crawford Bros, Maguiresbridge Lim 2400gns, Hugh Gibson, Glenarm AA 2250gns, Crawford Bros Lim 2200gns, Hugh Gibson, Glenarm AA 2150gns, W & M Orr, Ballycastle Sim 2100gns, WT McGookin, Larne Char 2100gns.

Suckler stock sold to £1820 for a BB cow with heifer calf.

Ruling prices: PJ McGuckian, Cloughmills Bel cow & hfr calf £1820, C Wilkinson, Lisburn Bel £1180, A McMullan, Glenariffe St £1150, (4) St £1100, St £1080, (2) St £1050, George Bamford, Glenavy (2) Lim £1020, A McMullan (2) St £1000, C Wilkinson Brb £1000, Lim £1000.

277 calves sold to £500 for a partly reared AA bull, young bull calves to £405 for a BB, heifer calves to £425 for an AA.

Beef bred bull calves sold to: Fairmount farm, Claudy AA £500, AA £490, Bel £460, Sim £430, James Adair, Kells Bel £405, A Bell, Nutts Corner (2) AA £400, W Jackson, Ballynure AA £400, S McCormick, Martinstown Sim £390, Fairmount farm Fkv £390, B Alexander, Ahoghill (2) Bel £350, Alastair McBurney, Clough (2) £340, SJ & RJ McLean, Straid AA £330, J & J White, Newtownards Bel £330, Fairmount farm AA £330.

Heifer calves sold to: HC & JA Campbell, Ballymoney AA £425, Fairmount farm, Claudy Bel £400, James Adair, Kells Bel £365, Fairmount farm Bel £365, W Jackson, Ballynure Bel £360, Alastair McBurney, Clough Bel £340, Francis McFarlane, Holywood AA £335, Alastair McBurney Bel £330, Bel £325, Fairmount farm AA £320, J Maxwell, Upperlands Here (4) £315, Fairmount farm AA £315, B Alexander, Ahoghill Char £310.

Fries bull calves sold to: Andy Spence, Nutts Corner £310, John McAllister, Mosside (2) £160, S McCormick, Bangor £140, Andrew Wilson, Templepatrick £135, Robin Bingham, Nutts Corner £120, J Maxwell, Upperlands (4) £105, £100, Robin Bingham, Nutts Corner (2) £95, S McCormick (7) £95.

An entry of 400 weanlings resulted in a steady trade. Bullocks sold to £840 over for a Lim. 560kg at £1500 presented by John Hutchinson, Comber. Heifers sold to £660 over for a Char 450kg at £1110 offered by T Finlay, Larne.

Blk/bulls Okg to 300kg : SB&D Weatherup, Ballyearl, Lim £840 (323), E Sherrard, Cha 280kg £840 (300) S McAllister, Ballymena Lim 280kg £840 (300) W.R Geddis, Maghergall Lim 260kg £770 (296) S McAllister, Cha 290kg £855 (294), M McClelland, Larne Blo 290kg £850 (293) J Mulvenna, Glenarm Cha 270kg (288) E Sherrand, Lim 280kg £805 (287,) L Turtle, Broughshane Lim 280kg £800 (285) F&R Auld, Lim 280kg £790 (282) E Sherrand, Lim 260kg £730 (280) R McNinch, Larne ST 300kg (825) F&R Auld, Lim 280kg £770 (275) R McNinch, Sim 300kg £820 (273) J Mulvenna, Cha 270kg £735 (272) E Sherrard, Cha 290kg £785 (270).

301kg to 350kg: T Finlay, Larne Cha 350kg £1100 (314) JR Beggs, Larne Cha 350kg £1020 (291) S McAllister, Ballymena Cha 350kg £1010 (288) JR Beggs, Cha 350kg £960 (274) S McAllister, Glenarm Lim 310kg £850 (274) SB Weatherup, Abe 310kg £845 (272) S McAllister, Cha 320kg £870 (271) T Butler, Ballycastle Cha 340kg £920 (270) SB&D Weatherup, Lim 330kg £890 (269) F&R Auld, Lim 330kg £890 (269) K Beattie, Finvoy Cha 310kg £835 (269) R McNinch, Sim 350kg £940 (268) D McKillop, Glenarm Lim 340kg £910 (267) SB&D Weatherup, Lim 330kg £880 (266) S McAllister, Lim 330kg £870 (263) D McKillop, Glenarm Lim 340kg £880 (258).

351kg to 500kg: SB&D Weatherup, Ballyearl Lim 390kg £1310 (335) T Butler, Ballycastle Cha 410kg £1240 (302) T Butler, Cha 400kg £1200 (300) T Butler, Lim 380kg £1120 (294) T Butler, Cha 420kg £1230 (292) S Dobbin, Cha 390kg £1140 (292) T Butler, Lim 420kg £1220 (290) WJ Shaw, Cloughmills Lim 370kg £1060 (286) WJ Shaw, Lim 410kg £1150 (286) SB&D Weatherup, Lim 400kg £1110 (277) D McKillop, Ballymena Lim 380kg £1050 (276).

Heifers 0-300kg: E Sherrard, Belfast Lim 270kg £760 (281), E Sherrard Char 250kg £690 (276), T Finlay, Larne 300kg £810 (270), K Beattie, Finvoy Lim 260kg £700 (269), E Sherrard Lim 260kg £650 (250), D McKillop, Glenarm 280kg £690 (246), E Sherrard Char 270kg £660 (244), L Turtle, Broughshane Lim 300kg £725 (241), R Coleman, Glarryford Shb 280kg £650 (232), F & R Auld, Newtownabbey Lim 240kg £550 (229), E Sherrard Lim 260kg £575 (221), H M Dobbin, Aughafatten Char 300kg £660 (220), F & R Auld Lim 230kg £490 (213), R Coleman Shb 280kg £590 (210), R Coleman Shb 280kg £590 (210).

301-350kg: H M Dobbin, Aughafatten Char 330kg £850 (257), S Rea, Ballyclare Char 340kg £850 (250), T Finlay, Larne Char 330kg £820 (248), J R Beggs, Larne Char 330kg £800 (242), D McKillop, Glenarm Lim 340kg £800 (235), D McKillop Lim 330kg £770 (233), J R Beggs Char 310kg £720 (232), S Taylor, Belfast Lim 330kg £760 (230), J R Beggs Char 330kg £760 (230), J Mulvenna, Glenarm Lim 320kg £735 (229), S Taylor Char 320kg £735 (229), S Rea Lim 340kg £780 (229), S McAllister, Glenarm Char 310kg £705 (227), J Mulvenna Lim 350kg £795 (227), R McClelland, Claudy Char 310kg £700 (225), O O’Kane, Carnlough Char 310kg £700 (225).

351 and over: T Finlay, Larne Char 370kg £945 (255), T Finlay Char 450kg £1110 (246), D McKillop, Glenarm Lim 420kg £1020 (242), S Lowry, Glenavy Char 370kg £890 (240), J R Beggs, Larne Char 370kg £885 (239), C & M McMullan, Drumsurn Lim 410kg £965 (235), J Wightman, Bangor Lim 410kg £960 (234), L Turtle, Broughshane Sim 410kg £960 (234), S Rea, Straid Lim 370kg £865 (233), C & M McMullan, Drumsurn Lim 370kg £865 (233), S Dobbin, Ballycastle Char 420kg £980 (233), S Rea, Ballyclare Char 380kg £880 (231), W Jones, Templepatrick Lim 460kg £1050 (228), S Rea Blo 370kg £840 (227), C & M Mullan, Drumsurn Lim 380kg £855 (225), L Turtle, Broughshane Lim 400kg £890 (222).

Another good sale of breeding sheep in Ballymena on Monday evening resulted in a sharper trade. Ewes and lambs sold to £300, springers to £144, dry hoggets to £134 and pet lambs to £36.

Leading prices: Mrs Diane Gibson, Newtownabbey 2 Suff ewes & 4 lambs £300, 1 Suff & 2 lambs £295, 1 Suff & 2 lambs £295, 2 Suff ewe & 4 lambs £280, 2 Tex & 4 lambs £278, 2 CB & 4 lambs £254, 2 CB & 4 lambs £254, 2 Suff & 4 lambs £254, Ivor Clarke, Cullybackey 1 Char & 2 lambs £254, Mrs Diane Gibson 2 Tex & 4 lambs £252, S Fry, Kells 7 Char & 14 lambs £248, 5 Suff & 9 lambs £248, Mrs Diane Gibson 2 CB & 4 lambs £246, WJ & A McCullough, B’shane 5 Tex & 10 lambs £242, Michelle Wright, Carnlough 3 Tex & 6 lambs £236.

An entry of 220 store cattle in Ballymena on Thursday resulted in a steady trade. Bullocks sold to £880 over for a Char 520kg £1400 presented by Bonnar Farms, Ballymena Heifers sold to £770 over for a Lim 580kg at £1350 offered by William Weir, Carrickfergus.

Bul/blks 0kg to 500kg: Bonnar Farms, Ballymena Cha 490kg £1270 (259) W Warwick, Templepatrick Lim £1230 (256) R Wells, Craigavon Cha 400kg £950 (950), Bonnar Farms, Cha 470kg £1110 (236) J Dunlop, Cairncastle Abe 390kg £920 (235) Bonnar Farms, Lim 450kg £1060 (235) J Dunlop, Abe 380kg £890 (234) Bonnar Farms, Cha 490kg £1140 (232) R Wells, Lim 390kg £900 (230) T Millar Lim 460kg £1060 (230) T Millar, Lim 400kg £920 (230) Bonnar Farms, Her 500kg £1140 (228) R Wells, Cha 430kg £980 (227) J Dunlop, Abe £1070 (227) W Warwick, Lim 370kg £840 (227) GD Graham, Kells, St 460kg £1035 (225).

501kg and over : Bonnar Farms, Moorfields cha 520kg £1400 (269) C Tinsdale, Carnlough Cha 540kg £1390 (257) W Smyth, Moorfields Lim 510kg £1300 (254) Bonnar Farms, Cha 520kg £1310 (215) J Crawford, Gracehill Bel 630kg £1510 (239) Bonnar Farms, Cha 510kg £1210 (273) Bonnar Farms, Cha 510kg £1190 (233) J Gault, Ballyclare Lim 510kg £1190 (233) J Johnston, Cullybackey Abe 530kg £1210 (228) J Smyth, Randalstown Bel 560kg £1270 (226) J Crawford, Gracehill Her 540kg £1220 (225) Bonnar Farms, Her 540kg £1220 (225) Bonnar Farms, Her 540kg £1170 (216) W Calderwood, Dunloy Abe 540kg £1170 (216) J Graham, Raloo Sho 540kg £1170 (216) J Smyth, Abe 640kg £1380 (215).

Heifers 0kg to 500kg: D Fleming, Templepatrick Lim 470kg £1130 (240) D Fleming, Lim 460kg £1100 (239) T White, Maghera Lim 490kg £1170 (238) J Smyth, Lim 500kg £1190 (238) T Millar, Broughshane Lim 360kg £840 (233) J Gault, Ballyclare Cha 490kg £1120 (228) P Whyte, Maghera Lim 390kg £890 (228) D Smyth, Moorfields Abe 490kg £1110 (226) D Smyth, Abe 490kg £1110 (226) P Whyte, Lim 370kg £830 (224) S Graham, Nutts Corner Lim 360kg £800 (222) S Graham, Lim 330kg £730 (221) S Graham, Lim 340kg £750 (220), T White, Lim 390kg £860 (220) S.J.C Woodburn, Ballyclare Bel 450kg £990 (220) J Gault, Ballyclare Cha 420kg £920 (219).

501kg and over: J Smyth, Randalstown Lim 510kg £1220 (239), W Weir, Lim 580kg £1350 (232) J Smyth, Randalstown Lim 530kg £1195 (225) W Weir, Cha 540kg £1210 (224) D Fleming, Lim 510kg £1140 (223) R&S MCMullan, Broughshane Bel 510kg £1130 (216) C McErlean, Bel 530kg £1170 (220) W Wier, Lim 570kg £1250 (219) D Millar, Aughafatten Abe 510kg £1085 (212) T White, Maghera Lim 520kg £1105 (212) N&J Coleman, Ballyclare Abe 510kg £1080 (211) W Weir, Lim 510kg £1080 (211) W Weir, Lim 510kg £1080 (211) W Calderwood, Dunloy Abe 540kg £1135 (210) W Weir, Lim 530kg £1100 (207) S Graham, Sim 560kg £1160 (207).

An entry of 1681 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in a steady trade. Fat hoggets sold to 585p for 13 Texels 20.5kg at £120 and top per head of £138 for a heavy Dorset. Spring lambs sold to 651p for 8 Texels 20.5kg at £133.50 and to a top per head for £141. Fat ewes sold to £238.

Fat Hoggets 1102 (Top per Kg): Local farmer 13 Tex 20.5kg £120 (585), 15 Tex 20.5kg £117 (570), 5 Tex 21kg £116 (552), A Dobbs, Carrickfergus 21 Tex 22kg £121 (550) B Laverty, Ballymoney 4 Tex 21kg £115 (547) A Montgomery, Glenarm 1 Mul 23kg £125 (543), local farmer 46 Suf 23.5kg £126 (236), local farmer, 132 Suff 23.5kg £126 (536), KW Dickey 17 Tex 22kg £117 (531) C&R McKeown, Aughafatten 9 Che 19.5kg £103 (528) R Campbell, Templepatrick 12 Mul 22kg £116 (527) D Steele, Shamrock 31 Tex 24kg £126 (525) M Esler, Ballymena 14 Cro 24kg £126 (525), D McErlean, 9 Cha 24kg £126 (525) W McNeilly, Toomebridge 6 Dor 23.5kg £123 (523) W McCurdy, Broughshane 17 Mul 23.5kg £123 (523) B Smyth, Randalstown 30 Cro 24kg £125 (520).

Top per head: W Rea, Ballyclare 1 Cro 30.5kg £138, W&WR Mills 6 Dor 33.5kg £135, M Buckley, Carrickfergus 1 Tex 35.5kg £135, S McGowan, Ballymoney 7 Suf 32kg £135, Bushvalley Texels, 1 Suf 40kg £135, T&J Mackey, 3 Cro 31.5kg £134, N&P Park, Antrim 1 Cha 38kg £133, S Bonnar, Broughshane 1 Tex 38kg £132, J O’Boyle, Randalstown 13 Suf 32kg £131, H McCracken, Ballywalter 18 Tex 27kg £131, W Rea, Ballyclare 2 Cro 32kg £131, A Smyth, Ballymoney 28 Tex 27.5kg £130, J Adair, Kells 2 Bf 30.5kg £130, B Paisley, Ballynure 23 Suf 29kg £130, N Collins, Aghadowey 43 Tex 27kg £130, A Coulter, Doagh 5 Suf 28kg £130 .

Spring Lambs (125): R Harkness, Crumlin 8 Tex 20.5kg £133.50 (651), W Hunter, Templepatrick 3 Dor 20.5kg £127.50 (622), G & M McGuckian, Dunloy 10 Tex 21.5kg £130 (604), U Torrens, Garvagh 3 Tex 21.5kg £130 (604), L Hunter, Ballyclare 1 Tex 20kg £120 (600), B McAllister, Kells 3 Char 23.5kg £140 (595), I Frew, Cullybackey 9 Dor 21.5kg £127 (590), R A S Barkley, Dunloy 11 Suff 21.5kg £127 (590), W McNeilly, Toomebridge 6 Dor 21.5kg £126 (586), D Campbell, Carrickfergus 7 Dor 22.5kg £130 (577), D Millar, Antrim 4 Dor 22kg £127 (577), I Craig, Antrim 4 Char 24.5kg £141 (575).

Fat Ewes (454)

1st Quality

Suff - £140-£178

Tex - £150-£238

CB - £100-£130