Marts: Dairy cows selling to a top of £2500 at Rathfriland Co-op
Weanling bulls calves topped to £1580 for a 494kg from a Corbet farmer.
Fat cows topped £1720 for 778kg, Aberdeen Angus.
Dairy heifers topped at £2500.
Cow and calves topped £1060.
Heifers topped £1570 for 686kg Shorthorn.
Bullocks topped at £1710 for 602kg Charolais.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Newry farmer Shorthorn at £710, Shorthorn at £630, Jerrettspass farmer Aberdeen Angus at £540, Banbridge farmer at £490, Downpatrick farmer Aberdeen Angus at £490, Kilkeel farmer Belgian Blue at £480, Banbridge farmer Belgian Blue at £460, Belgian Blue at £460, Downpatrick farmer Aberdeen Angus at £450 and Banbridge farmer Belgian Blue at £450.
Heifer calves
Kilkeel farmer Aberdeen Angus at £480, Belgian Blue at £440, Aberdeen Angus at £420, Aberdeen Angus at £415, Aberdeen Angus at £410, Belgian Blue at £400, Aberdeen Angus at £400, Downpatrick farmer Shorthorn at £370, Kilkeel farmer Aberdeen Angus at £365 and Jerrettspass farmer Aberdeen Angus at £350.
Weanlings
Male calves
Corbet farmer Limousin 494k at £1580, Rathfriland farmer Limousin 432k at £1270, Castlewellan farmer Charolais 400k at £1260, Rathfriland farmer Limousin 408k at £1180, Castlewellan farmer Limousin 430k at £1160, Limousin 430k at £1140, Rathfriland farmer Limousin 326k at £1100, Castlewellan farmer Limousin 418k at £1100, Rathfriland farmer Limousin 384k at £1080 and Rathfriland farmer Limousin 276k at £1080.
Weanling heifer calves
Ballyward farmer Limousin 320k at £1130, Limousin 324k at £1100, Castlewellan farmer Limousin 356k at £1070, Ballyward farmer Belgian Blue 432k at £1050, Rathfriland farmer Belgian Blue 430k at £1000, Castlewellan farmer Charolais 334k at £1000, Rathfriland farmer Limousin 342k at £990, Portadown farmer Hereford 450k at £980, Rathfriland farmer Limousin 336k at £980 and Castlewellan farmer Simmental 364k at £960.
Fat cows
Lurgan farmer Aberdeen Angus 778k at £1720, Kilkeel farmer Belgian Blue 720k at £1490, Dromara farmer Speckle Park 576k at £1170, Dromara farmer Friesian 704k at £1120, Kilkeel farmer Belgian Blue 468k at £970, Dromara farmer Aberdeen Angus 618k at £970, Lurgan farmer Stab 638k at £955, Dromara farmer Holstein 668k at £900, Rathfriland farmer Simmental 606k at £890 and Ballynahinch farmer Holstein 734k at £890.
Dairy heifers
Mullaghbawn farmer Friesian at £2500, Friesian at £2300 and Shorthorn at £1900.
Cows and calves
Kilkeel farmer Belgian Blue cow and Limousin calf at £1060 and Saintfield farmer Aberdeen Angus cow and Aberdeen Angus calf at £960.
Heifers
Corbet farmer Shorthorn 686k at £1570, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 570k at £1570, Rathfriland farmer Limousin 498k at £1490, Banbridge farmer Aberdeen Angus 572k at £1330, Rathfriland farmer Limousin 478K at £1300, Rathfriland farmer Limousin 426k at £1260, Limousin 486k at £1250, Banbridge farmer Aberdeen Angus 448k at £1220. Aberdeen Angus 462k at £1210 and Ballymartin farmer Saler 438k at £1160.
Bullocks
Ballyward farmer Charolais 602k at £1710, Charolais 588k at £1680, Hereford 640k at £1590, Dromara farmer Limousin 536k at £1560, Ballymartin farmer Charolais 440k at £1490, Dromore farmer Simmental 512k at £1420, Dromara farmer Limousin 484k at £1400, Downpatrick farmer Friesian 634k at £1400, Dromore farmer Limousin 438k at £1370 and Downpatrick farmer Friesian 562k at £1360.
Tuesday evening saw good show of sheep and selling to a good trade.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Hilltown farmer topped the sale at £6.92 a kilo for 12kg at £83.
Fat ewes topped at £270.
More ewes over the £186 mark this week with plainer ewes from £154 to £176.
Spring lambs
Rathfriland farmer 38.5k at £212, Ballyroney farmer 42k at £174, Rathfriland farmer 33k at £149, Kilkeel farmer 27k at £149, Bryansford farmer 34k at £146, Banbridge farmer 27.5k at £145, Tandragee farmer 25.5k at £140.50, 24.5k at £140, Kilkeel farmer 26k at £140 and Rathfriland farmer 25k at £140.
Fat ewes
Banbridge farmer at £270, Kilkeel farmer at £186, Dromore farmer at £186, Kilkeel farmer at £176, Banbridge farmer at £166, Castlewellan farmer at £164, Kilkeel farmer at £162, Poyntzpass farmer at £160, Hilltown farmer at £158 and Crossgar farmer at £154.
Fat rams
Annaclone farmer at £215 and Hilltown farmer at £200 at £160.
Breeding rams
Castlewellan farmer at £240, Crossgar farmer at £190, Glenanna farmer at £168 and Newry farmer at £155,
All breeding sheep will sold at the start of sale at 7pm sharp.