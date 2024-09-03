Marts: Exceptional trade for quality cattle at Omagh Mart, bullocks to £2090
and on Freeview 262 or Freely 565
Bullocks
William O’Neill, Donemana 450k £1490; 455k £1510; 390k £1280; 330k £1150; 395k £1300; 490k £1590; 520k £1660, M Colton, Dromore 385k £1180, S Mitchell, Eskra 465k £1600; 485k £1560, Oan McAleer, Plumbridge 480k £1600; 405k £1380; 430k £1400, M Scott, Newtownstewart 430k £1470; 465k £1400, C O’Hara, Belleek 430k £1310; 420k £1310, Patrick Teague, Greencastle 485k £1460; 515k £1570; 550k £1650, M Coyle, Carrickmore 470k £1420; 520k £1590, B and J O’Kane, Drumquin 385k £1160; 420k £1300, D Poyntz, Drumquin 380k £1140, S McElhone, Donaghmore 525k £1760; 615k £1840; 690k £2020, H Gallagher, Mountfield 695k £2090, S and G Devine, Artigarvan 695k £2080; 585k £1710; 605k £1760; 590k £1710, K Boland, Fintona 530k £1570; 515k £1530; 585k £1720, M McDermott, Dunmoyle 555k £1640, F Ferris, Leglands 665k £1940; 625k £1750; 690k £1880 and D C Armstrong, Sixmilecross 560k £1570.
Heifers
P G McNally, Plumbridge 550k £1780; 605k £1890; 560k £1600, M McDermott, Dunmoyle 560k £1790; 630k £1870, S O’Neill, Cabragh 570k £1790; 665k £1930; 615k £1820, John McBride, Plumbridge 515k £1560; 540k £1620; 515k £1500, J P Breen, Trillick 520k £1570; 425k £1390; 485k £1540; 490k £1470, Len Keys, Tullybyran 505k £1560; 410k £1250; 470k £1420, J Gallagher, Newtownstewart 600k £1760, G Corcoran, Arvalee 505k £1460; 525k £1460; 550k £1500, D Stevenson, Donemana 450k £1430; 480k £1470, Patrick Dolan, Castlederg 430k £1330; 425k £1290, M McNelis, Beragh 475k £1450 and £1430, R Gilchrist, Douglas Bridge 410k £1240; 455k £1350; 350k £1060, A Kelly, Fintona 495k £1420, B McCrystal, Mullaslin 400k £1270, D Donnelly, Mountfield 340k £990; 280k £870 and P Thompson, Drumquin 370k £1050; 380k £1070.
Fat cows
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R Baxter, Drumquin 610k £264, G Morris, Broughderg 630k £263; 550k £260; 880k £215, M McCoy, Dromore 520k £246, P Slevin, Dromore 640k £239; 650k £224, S McElhone, Donaghmore 650k £235, M L O’Neill, Greencastle 500k £225 and P J Eves, Kesh 670k £215.
Friesian bulls
R Leitch, Carncorn 740k £164, S Sloan, Irvinestown 720k £153, N Houston, Strabane 450k £152, J Oliver, Dromore 570k £148, J Sproule, Strabane 690k £147 and R Irwin, Ardstraw 670k £140.
Dropped calves
D Cowan, Burndennett £800 Charolais bull; £715 Charolais heifer, I McCutcheon, Dunbreen £700 Charolais heifer, P J Donnelly, Beragh £680 Limousin bull, R Campbell, Ballinamallard £640 Belgian Blue bull; £500 Belgian Blue bull, A McAleer, Plumbridge £570 Charolais bull, R S Crawford, Fintona £495 Limousin bull, I Henderson, Trillick £474 Fleckveih heifer, L Logue, Trillick £440 and £430 Belgian Blue bulls, A Moses, Sixmilecross £435 Aberdeen Angus bull, V Irwin, Ballinamallard £425 Belgian Blue bull, A Rennie, Mountjoy £425 Aberdeen Angus bull and Moo Milk Ltd, £400 Aberdeen Angus heifer.
Weanlings
Letteree Estates £960 Charolais bull; £700 Charolais heifer, King Farms, Knockmoyle £930 and £840 Simmental bulls, William McGinn, Tattyreagh £900 Limousin heifer, C Marlow, Seskinore £850 Limousin bull, R King, Drumrawn £860 and £800 Aberdeen Angus bulls, O Teague, Dromore £760 Charolais bull and W H Cummings, Castlederg £685 Belgian Blue bulls; £640 Aberdeen Angus bulls.
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