Outstanding trade for all types of cattle on offer at Kilrea Mart
All types of calves required to satisfy demand.
Good selection of weanlings on offer.
Bull calves
Ballymena farmer, Limousin £1560, £1310; Bellaghy farmer, Aberdeen Angus £1480, £1310, £1300; Aghadowey farmer, Belgian Blue £1350, Charolais £1200, Aberdeen Angus £1170, Belgian Blue £1140, Aberdeen Angus £970, £890, Holstein £620, £570; Ballymoney farmer, Saler £1350, £1180, £1170; Glarryford farmer, Limousin £1350; Coleraine farmer, Belgian Blue £1250, Aberdeen Angus £1050, Belgian Blue £1040, Holstein £990, Aberdeen Angus £930, Shorthorn £880; Coleraine farmer, Belgian Blue £1250; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £1160, £1120; Loughgiel farmer, Friesian £1160, £910, £770, £660; Strabane farmer, Charolais £1155, Aberdeen Angus £960, Belgian Blue £950; Kilrea farmer, Belgian Blue £1150, Simmental £1040, £945; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1135, Holstein £940, £730; Limavady farmer, Charolais £1130, Fleckvieh £1015; Rasharkin farmer, Aberdeen Angus £1120; Ballymoney farmer, Belgian Blue £1070, Hereford £865, Limousin £815, Charolais £790, Danish Red £555; Ballymoney farmer, Shorthorn beef £1070 £970; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £1060; Ballymoney farmer, Belgian Blue £1060, Holstein £675; Limavady farmer, Aberdeen Angus £1035, £935, £775, £770; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £990, £750, £625; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £980, £760; Desertmartin farmer, Fleckvieh £965; Dervock farmer, Hereford £960, Aberdeen Angus £790; Limavady farmer, Belgian Blue £960; Moneymore farmer, Aberdeen Angus £945; Coleraine farmer, Limousin £940, £870, £860, £590; Rasharkin farmer, Limousin £940; Kilrea farmer, Belgian Blue £925; Castlederg farmer, Shorthorn £910, Simmental £855, £735, Belgian Blue £640; Aghadowey farmer, Aberdeen Angus £890, £790, Belgian Blue £745, Simmental £550; Cookstown farmer, Aberdeen Angus £885; Claudy farmer, Aberdeen Angus £880, £790, £735, £715, £630, £610; Greyabbey farmer, Limousin £880; Ballymoney farmer, Belgian Blue £875, Aberdeen Angus £645; Castlerock farmer, Shorthorn £860; Tempo farmer, Aberdeen Angus £855, £845, £835, £815, Simmental £800, Saler £705; Ballymoney farmer, Belgian Blue £820; Claudy farmer, Simmental £820 Shorthorn beef £630; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £820; Portstewart farmer, Aberdeen Angus £815, £630; Clough farmer, Ayrshire £810; Limavady farmer, Holstein £800, £605, £560, £550; Macosquin farmer, Aberdeen Angus £800; Finvoy farmer, Montbeliarde £785; Articlave farmer, Aberdeen Angus £775; Aghadowey farmer, Belgian Blue £770; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £765; Claudy farmer, Aberdeen Angus £760; Greysteel farmer, Aberdeen Angus £750; Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £695, £635; Limavady farmer, Aberdeen Angus £690; Greyabbey farmer, Limousin £685; Portglenone farmer, Blonde d'Aquitaine £665; Limavady farmer, Aberdeen Angus £660, £595; Magherafelt farmer, Swedish Red £660; Ballycastle farmer, Aberdeen Angus £655; Eglinton farmer, Friesian £620; Magherafelt farmer, Holstein £620 and Magherafelt farmer, Shorthorn beef £600.
Heifer calves
Ballymoney farmer, Saler £1500; Aghadowey farmer, Belgian Blue £1300, £1180, Hereford £1165, Aberdeen Angus £985, £975, £900; Ballymoney farmer, Saler £1270; Glarryford farmer, Limousin £1265; Rasharkin farmer, Aberdeen Angus £1190, Hereford £1000, £930; Armoy farmer, Aberdeen Angus £1180; Castlerock farmer, Shorthorn £1135, £1080; Coleraine farmer, Limousin £1050, £1000, £865, Limousin £780; Coleraine farmer, Aberdeen Angus £1030; Kilrea farmer, Aberdeen Angus £1025; Limavady farmer, Belgian Blue £1005; Armoy farmer, Aberdeen Angus £970; Dungannon farmer, Hereford £970, £910, Aberdeen Angus £800; Kilrea farmer, Charolais £950; Strabane farmer, Charolais £940, Belgian Blue £860, Aberdeen Angus £655; Cookstown farmer, Belgian Blue £920; Rasharkin farmer, Limousin £905, £780, £750, £630, £560; Aghadowey farmer, Belgian Blue £895; Greyabbey farmer, Limousin £875, £580; Limavady farmer, Aberdeen Angus £865; Tempo farmer, Limousin £855, Aberdeen Angus £755; Loughgiel farmer, Aberdeen Angus £830; Garvagh farmer, Aberdeen Angus £815; Desertmartin farmer, Fleckvieh £790; Claudy farmer, Hereford £750; Limavady farmer, Aberdeen Angus £750; Dervock farmer, Aberdeen Angus £740, Hereford £660; Ballymoney farmer, Belgian Blue £710, Aberdeen Angus £600; Magherafelt farmer, Aberdeen Angus £700; Ballymoney farmer, Aberdeen Angus £675; Ballymoney farmer, Limousin £670, £570; Claudy farmer, Aberdeen Angus £660, £565; Castlerock farmer, Aberdeen Angus £650; Portglenone farmer, Blonde d'Aquitaine £650; Donemana farmer, Aberdeen Angus £630; Limavady farmer, Holstein £610; Limavady farmer, Holstein £605, £550; Limavady farmer, Aberdeen Angus £580; Dungiven farmer, Aberdeen Angus £560 and Cullybackey farmer, Aberdeen Angus £550.
Friesian calves
Super trade.
More required to satisfy demand.
Good young calves to £620.
Good demand for thick types.
Young Friesian calves needed.
Weanlings/suckler calves (120)
A great entry of weanlings met an outstanding trade for all types on offer, both for Continental beef bred types.
Friesian cross types and Friesian and Holstein lumps.
Weanlings to top of £1650 and 5.21 ppk.
A good entry of 1100 sheep on Monday 8th September met a steady trade for lambs with ewes a flyer.
Lambs sold to top of £166 and to top of 755 pence per kg.
Ewes were a great trade, reaching a top of £210.
More sheep needed weekly.
Lambs top prices
Cookstown farmer, 22k £166 (755); Ballymoney farmer, 19k £125 (658); Maghera farmer, 17.5k £115 (657); Garvagh farmer, 13k £84 (646); Tobermore farmer, 20.5k £131 (639); Coleraine farmer, 17k £108 (635); Cookstown farmer, 20k £127 (635); Draperstown farmer, 17k £107.50 (632); Coleraine farmer, 20.5k £129 (629); Cookstown farmer, 22.5k £141 (627); Magherafelt farmer, 21k £131.50 (626); Ballymena farmer, 20k £124 (620); Upperlands farmer, 21k £130 (619); Magherafelt farmer, 21k £129.50 (617); Ballymoney farmer, 21.5k £132 (614); Coleraine farmer, 20k £122.50 (613); Magherafelt farmer, 21.5k £131.50 (612); Garvagh farmer, 20k £122 (610); Kilrea farmer, 21k £127 (605); Feeny farmer, 22k £133 (605); Cushendall farmer, 22k £133 (605); Kilrea farmer, 22k £133 (605); Ballymoney farmer, 21.5k £129.50 (602); Coleraine farmer, 22k £131.50 (598); Upperlands farmer, 22k £131.50 (598); Limavady farmer, 23.5k £140 (596); Feeny farmer, 21.5k £128 (595) and Magherafelt farmer, 21.5k £128 (595).
A super entry of 390 fat cows, sucklers and store cattle on Wednesday 10th September at Kilrea, met an outstanding trade with all types of stock in demand.
Steers to £2790, heifers to £2940, fat cows and bulls to £3520.
Fat cows: 110 on offer, sharp trade.
Portglenone farmer, 650k Limousin £2440 (375); Limavady farmer, 450k Shorthorn beef £1670 (371); Toomebridge farmer, 510k Belgian Blue £1890 (371); Aghadowey farmer, 400k Aberdeen Angus £1460 (365); Macosquin farmer, 480k Hereford £1750 (365), 510k £1820 (357), 480k £1680 (350); Dunloy farmer, 700k Fleckvieh £2540 (363), 770k Aberdeen Angus £2730 (355), 650k £2290 (352), 650k Fleckvieh £2280 (351); Pomeroy farmer, 710k Charolais £2500 (352); Cookstown farmer, 930k Blonde d'Aquitaine £3260 (351) and Garvagh farmer, 570k Limousin £2000 (351).
Friesian cows to £2140.
suckler Section
Newtownabbey farmer, Shorthorn beef cow with Shorthorn beef bull calf at foot to £3460, Shorthorn beef cow with Aberdeen Angus heifer calf at foot to £2800; Bellaghy farmer, Stabiliser bull to £3500 and Aghadowey farmer, Aberdeen Angus bull to £3480.
All types of suckler stock required.
Heifers
Kilrea farmer, 300k Charolais £1580 (527), 300k £1460 (487), 320k £1410 (441); Limavady farmer, 450k Charolais £2340 (520), 390k £1990 (510), 390k £1960 (503), 520k £2540 (489), 430k £2050 (477), 440k £2090 (475), 440k £2070 (471), 500k £2300 (460); Garvagh farmer, 360k Limousin £1770 (492); Coleraine farmer, 570k Limousin £2700 (474), 580k £2340 (404); Garvagh farmer, 660k Charolais £2940 (446), 620k £2710 (437); Ballymena farmer, 340k Charolais £1450 (427), 280k £1170 (418); Ballymoney farmer, 420k Limousin £1760 (419), 410k Simmental £1690 (412), 350k Belgian Blue £1420 (406), 350k £1400 (400), 390k £1560 (400); Cushendall farmer, 450k Aberdeen Angus £1880 (418), 490k £1940 (316), 470k £1830 (389); Dunloy farmer, 470k Limousin £2280 (485), 410k £1910 (466), 400k £1810 (453), 440k £1960 (446); Ballymoney farmer, 440k Limousin £2030 (461), 420k £1820 (433), 460k £1960 (426); Antrim farmer, 310k Charolais £1380 (445); Glarryford farmer, 390k Aberdeen Angus £1600 (410), 440k £1750 (397); Cullybackey farmer, 390k Simmental £1570 (403); Coleraine farmer, 450k Belgian Blue £1810 (402), 460k £1790 (389); Bellaghy farmer, 470k Belgian Blue £1880 (400); Ballycastle farmer, 440k Aberdeen Angus £1760 (400); Coleraine farmer, 500k Aberdeen Angus £2000 (400), 570k £2200 (386); Aghadowey farmer, 550k Aberdeen Angus £2190 (398), 570k Belgian Blue £2150 (377), 560k Aberdeen Angus £2100 (375) and Portstewart farmer, 530k Belgian Blue £2110 (398), 510k £1980 (388), 550k Aberdeen Angus £2130 (387), 500k £1920 (384), 570k £2180 (383), 590k £2230 (378).
Steers
Garvagh farmer, 310k Limousin £1690 (545), 440k £1950 (443), 390k £1690 (433); Portglenone farmer, 400k Limousin £2050 (513); Portglenone farmer, 440k Charolais £2110 (480), 450k £2150 (478), 500k £2370 (474), 450k £2120 (471), 490k £2280 (465), 520k £2400 (462); Garvagh farmer 450k Limousin £2230 (496), 510k £2240 (439), 600k £2510 (418); Portglenone farmer, 480k Limousin £2290 (477), 480k £2210 (460), 520k £2330 (448), 460k £2030 (441), 510k £2240 (439); Kilrea farmer, 410k Charolais £1940 (473), 320k £1510 (472), 440k £1910 (434), 490k £2070 (422); Portglenone farmer, 420k Simmental £1980 (471), 370k £1680 (454), 490k £2190 (447), 480k £2130 (444), 450k £1960 (436); Ballymena farmer, 440k Aberdeen Angus £2010 (457), 420k £1890 (450), 430k £1920 (447); Ballymena farmer, 530k Limousin £2370 (447), 470k £2060 (438), 550k £2400 (436), 470k £2000 (426), 580k £2400 (414); Portglenone farmer, 580k Limousin £2590 (447), 580k £2420 (417), 580k £2350 (405); Kilrea farmer, 630k Limousin £2770 (440), 670k £2790 (416); Toomebridge farmer, 480k Limousin £2060 (429), 450k £1880 (418), 530k £2200 (415); Ballymena farmer, 530k Aberdeen Angus £2250 (425), 570k £2350 (412) and Dunloy farmer, 480k Limousin £2020 (421), 480k £2000 (417).
Limousin and Aberdeen Angus steers a flying trade with more required for strong demand.
