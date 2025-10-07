Outstanding trade for cattle at Swatragh Mart, prices to a top of £2870 per head
Cows sold to 317p/kg for a Blonde d'Aquitaine at 750kg (£2380) and to a top of £2870 per head for a Belgian Blue at 980kg (293p/kg).
Heifers sold to 600p/kg for a Limousin at 280kg (£1680) and to a top of £2360 per head for a Charolais at 558kg (423p/kg).
Bullocks sold to 618p/kg for a Charolais at 272kg (£1680) and to a top of £2360 per head for a Limousin at 464kg (509p/kg).
Some of the sample prices
Fat cows and bulls
Maghera producer, Limousin bull 930kg £3240 (348), Broughshane producer, Blonde d'Aquitaine Cow 750kg £2380 (317), Desertmartin producer, Limousin cow 730kg £2260 (310), Kilrea producer, Belgian Blue cow 980kg £2870 (293), Desertmartin producer, Charolais cow 680kg £1990 (293) and Kilrea producer, Belgian Blue cow 810kg £2360 (291).
Heifers
Up to 300kg (p/kg)
Garvagh producer, Limousin 280kg £1680 (600), Dungiven producer, Charolais 230kg £1290 (561), Swatragh producer, Limousin 276kg £1510 (547), Dungiven producer, Charolais 226kg £1210 (535), Maghera producer, Limousin 294kg £1530 (520), Dungiven producer, Charolais 266kg £1380 (519), Dungiven producer, Charolais 266kg £1380 (519) and Dungiven producer, Charolais 292kg £110 (483).
300 to 400kg (p/kg)
Maghera producer, Charolais 306kg £1700 (556), Garvagh producer, Limousin 304kg £1680 (553), Maghera producer, Charolais 314kg £1720 (548), Maghera producer, Charolais 318kg £1720 (541), Newtownabbey producer, Belgian Blue 372kg £1850 (497), Maghera producer, Charolais 346kg £1710 (494) and Garvagh producer, Limousin 354kg £1700 (480).
400kg to 500kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 404kg £1770 (438), Cookstown producer, Limousin 472kg £1980 (419), Gulladuff producer, Charolais 400kg £1660 (415), Garvagh producer, Aberdeen Angus 490kg £2030 (414), Garvagh producer, Aberdeen Angus 408kg £1660 (407), Garvagh producer, Limousin 432kg £1740 (403), Garvagh producer, Charolais 496kg £1990 (401) and Garvagh producer, Limousin 466kg £1870 (401).
500kg and over (p/kg)
Coagh producer, Charolais 558kg £2360 (423), Coagh producer, Charolais 542kg £2250 (415), Coagh producer, Limousin 568kg £2350 (414), Coagh producer, Limousin 512kg £2110 (412), Garvagh producer, Charolais 500kg £1940 (388) and Garvagh producer, Limousin 500kg £1890 (378).
Bullocks
Up to 300kg (p/kg)
Dungiven producer, Charolais 272kg £1680 (618), Maghera producer, Limousin 216kg £1250 (579), Claudy producer, Simmental 238kg £1260 (529), Maghera producer, Limousin 278kg £1380 (496), Swatragh producer, Limousin 294kg £1440 (490), Dungiven producer, Charolais 294kg £1440 (490), Maghera producer, Limousin 288kg £1380 (479), Claudy producer, Simmental 294kg £1370 (466) and Maghera producer, Limousin 234kg £1060 (453).
300kg to 400kg (p/kg)
Maghera producer, Charolais 322kg £1760 (547), Broughshane producer, Limousin 368kg £1990 (541), Broughshane producer, Limousin 350kg £1840 (526), Broughshane producer, Limousin 344kg £1790 (520), Claudy producer, Belgian Blue 314kg £1610 (513), Maghera producer, Limousin 314kg £1500 (510), Garvagh producer, Limousin 342kg £1720 (503), Claudy producer, Belgian Blue 344kg £1700 (494), Maghera producer, Limousin 324kg £1580 (488), Dungiven producer, Charolais 342kg £1660 (485) and Broughshane producer, Limousin 320kg £1550 (484).
400kg to 500kg (p/kg)
Limavady producer, Limousin 408kg £2270 (556), Limavady producer, Limousin 430kg £2300 (535), Limavady producer, Limousin 438kg £2270 (518), Limavady producer, Limousin 464kg £2360 (509), Maghera producer, Charolais 446kg £2260 (507), Limavady producer, Limousin 464kg £2320 (500), Limavady producer, Limousin 454kg £2250 (496), Limavady producer, Limousin 444kg £2190 (493), Larne producer, Belgian Blue 404kg £1950 (483), Limavady producer, Simmental 456kg £2200 (482) and Limavady producer, Limousin 452kg £2170 (480).
500kg and over (p/kg)
Limavady producer, Charolais 512kg £2290 (447), Limavady producer, Stabiliser 532kg £2190 (412), Limavady producer, Aberdeen Angus 560kg £2210 (395), Swatragh producer, Belgian Blue 572kg £2180 (381), Swatragh producer, Belgian Blue 532kg £1970 (370), Swatragh producer, Aberdeen Angus 568kg £2040 (359), Swatragh producer, Limousin 500kg £1780 (356) and Swatragh producer, Limousin 620kg £2190 (353).
Due to adverse weather conditions the weekly Saturday sheep sale was cancelled.
Breeding sheep sale
Thursday 2nd October seen a smaller entry of 500 sheep presented for sale which resulted in a great trade for all stock on offer.
Breeding hoggets topped at a high of £238 for 2 Blackface
Breeding ewes reached a high of £245 for 5 Dorsets
Breeding ewe lambs sold to a top of £176 for 10 Suffolk Chevs
Store lambs sold to £124 for 6 Dutch Spotted
Breeding hoggets
Swatragh producer, 2 Blackface £238, Swatragh producer, 8 Blackface £198, Swatragh producer, 10 Blackface £178, Castledawson producer, 5 Blackface £170 and Castledawson producer, 9 Texel £162.
Breeding ewes
Moneymore producer, 5 Dorset £245, Moneymore producer, 7 Dorset £240, Swatragh producer, 8 Mules £166 and Swatragh producer, 2 Black Texel £160.
Breeding Ewe Lambs
Dungiven producer, 10 Suffolk Cheviot £176, Pomeroy producer, 10 Texel £168, Pomeroy producer, 3 Texel £168, Dungiven producer, 9 Suffolk Texel £160, Draperstown producer, 10 Texel £160, Dungiven producer, 8 Suffolk Texel £156, Swatragh producer, 9 Mules £154, Dungiven producer, 8 Suffolk £152, Cushendall producer, 10 Mules £150, Swatragh producer, 7 Mules £150, Draperstown producer, 8 Texel £148, Dungiven producer, 6 Mules £142 and Dungiven producer, 6 Mules £140.
Store Lambs
Dungiven producer, 6 Dutch Spotted £124, Dungiven producer, 19 Texel £120, Swatragh producer, 6 Suffolk £120, Dungiven producer, 24 Texel £115 and Dungannon producer, 17 Texel £112.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.