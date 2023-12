Portmore Winter Championships

1.20m: 1. Tyrone Flanagan’s Trebra Indoctro Cruise (Tyrone Flanagan); 2. Willie Craig’s Castle Ferro Cruis (Jonathan Smyth); 3. Paula McLaughlin’s Star La Tuliere (Katie McLaughlin); 4. Quality Sport Horses’ Cassinus Von Hary Z (Z) (Dylan Ward); 5. Lisa Rosbotham’s Lotus Van ‘T Nachtegalehof (Lisa Rosbotham); 6. Paula McLaughlin’s Alamshar Hero Z (Katie McLaughlin). 1.30m: 1. Caroline Gibson’s Dasca Van Het Vijverbos (Annie Gibson); 2. Caroline Gibson’s Hollywood KWPN (Annie Gibson); 3. Sonya Brennan’s Escarda U (Cornelius Brennan); 4. Quality Sport Horses’ Kruser DHH (Dylan Ward); 5. LG Equine Limited’Castor (Stephen Wentzel); 6. LG Equine Limited’s Katy Perry Therma WM (Stephen Wentzel). 1.10m: 1. Victoria Brown’s Calgot Cruise (Victoria Brown); 2. Joanne Gibson’s Villanelle (Joanne Gibson); 3. Ian Moore’s Triple C (Ihr) (Ian Moore); 4. Keonan Stables Ltd’s Erico (Lisa Rosbotham); 5. James O’Reilly’s An Buachaill óir (James O’Reilly); 6. Doreen McAleer’s Elamo Cobras Diamond Girl (Tori Dunn). 90cm: Divided between David Conlon’s Donald Jump (Sharon Conlon), Vincent Burton’s Drumrankin Kanndo (Jonathan Smyth), Lauren Haire’s Flamenco Time (Lauren Haire), Clare Murtagh’s Lancelots Little Lady (Clare Murtagh), Lynn Lowry’s MayBee (Lynn Lowry), John Jackson’s Nimrod Ihr (Anna Jackson), Liz Brown’s Turlough Cavalier Clover (Liz Brown). 1m: Divided between Jacqueline Browne’s Admiran Tornado (Emily Browne), Heather Smith’s Amber Vision (Heather Smith), Patricia Mc Kinney’s ANJO True Grit (John McKinney), Mackenzie Healy’s Annie G (Mackenzie Healy), Liz Brown’s Bellscross Cruisedown (Liz Brown), Brian Mc Conville’s Billy hopper (Shane O'Reilly), Brian McConville’s Bossa Nova Boy (Shane O’Reilly), Brian Mc Conville’s Bwe thunder valdi (James O’Reilly), Elaine Morrow’s Caltra Leader (Elaine Morrow), Courtney Sloan’s Chanel 18 (Courtney Sloan), Mavis Stewart’s Dominance GSS Z (Patricia Stewart Greer), Vincent Burton’s Drumrankin Kanndo (Jonathan Smyth), Lauren Haire’s Flamenco Time (Lauren Haire), Mark McCrory’s Garfield De Muze z (Mark McCrory), Bradie Hogg’s Good gossin (Bradie Hogg), James Kernan’s Kydan Rose (Conor Mc Eneaney), Norman Watt & Olivia Roulston’s Lammy Vulcan (Alana Roulston), Clare Murtagh’s Lancelots Little Lady (Clare Murtagh), Shane Walsh’s Lowhill Chatter Box (Louis Mellier), LG Equine Limited’s Max The Outlaw (Lauryn Baxter), Declan Brennan’s Miss Communicate (Laura Cazzato), Ian Moore’s Pinecroft Kamiro (Sophie Mckeen), Ian Moore’s Pinecroft Lamiro (Ian Moore), Philip Campbell’s Romeo Joe (Katie Campbell), Kendra McElhennon’s Simple Vision (Tyrone Flanagan), Rachel O’Kane’s SJEC Prince Charming (Rachel Okane), Donna Campbell’s Something About Mary Lou (Donna Campbell), Tyrone Flanagan’s Stralongford Christine (Laura Cazzato), Laura Sloan’s The Accomplice (Laura Sloan), Paula McLaughlin’s The Story (Katie McLaughlin), David Conlon’s The Whiskey Man (David Conlon), Linda Fahey’s Ups Angelo (Conor Mc Eneaney).

1.20m Accumulator: 1. Sharon Eadie’s Vanderbitt (Emma Jackson); 2. Tyrone Flanagan’s Trebra Indoctro Cruise (Tyrone Flanagan); 3. Hallie Crowe’s Riverstown Flamenco Cruise (Hallie Crowe); 4. Aileen Flynn’s Sivanna R (Tyrone Flanagan); 5. Willie Craig’s Castle Ferro Cruis (Jonathan Smyth); 6. Ruairi Holmes’ Coloo Colin (Tyrone Flanagan); 7. Pamela Posnett’s Luscinia Eickenrode (Suzanne Posnett); 8. Jane Clarke’s Ukato Cruise (Maeve Clarke); 9. Catherine Spence’s Flyhigh Mable (Catherine Spence); 10. Aoife Owens’ Javas Zero (Aoife Owens); 11. Danni Jennings’ Super Star (IHR) (Danni Jennings); 12. Caroline Gibson’s Dasca Van Het Vijverbos (Annie Gibson); 13. Elizabeth Hermans’ Oakingham Euro (Lauren Hermans); 14. Janet Roulston’s Ibiza (Jenny Rankin); 15. Lady Forbes’ Castleforbes Esteban (Gerard Clarke); 16. Michael McCann’s Seapatrick Toulon (Kiara Malcolmson); 17. Marble Arch Equine Ltd Equine Ltd’s Ball Park (ISH) (Katie Conlon); 18. Jp McGranaghan’s Killeenan Ted (JP McGranaghan); 19. Vincent Burton & Gerry Flynn’s Drumrankin Ruban (Olivia Roulston); 20. Allison Mercer’s CV Santander (Ellie Humphries); 21. Liam Clancy’s HHS Versace (Jenny Rankin); 22. Linda Courtney’s LCC Monte Karlo (Annie Courtney-Cadam); 23. Sean Jordan’s Nikittaire Van’t Oosterzand (Shane Treanor); 24. Jaymie Crawford’s Crystal Ben Magna (Jaymie Crawford); 25. Laurence Masterson’s Massive Star (Jack Doyle); 26. Elizabeth Eames’ Peruising (Paddy Eames); 27. Lady Forbes’ Castleforbes Iska (Gerard Clarke); 28. Barry O’Connor’s Ditharo (Jenny Rankin); 29. Richard Bourns’ KITT KHAN (Joanne Blair); 30. Paul Caves’ Quality Night (Ben Maybin); 31. Hugh Ward’s Aganix De La Mer (Angela Waras); 32. Hugh Ward’s Seigneur De La Mer (Angela Waras); 33. Peter O’Toole’s Ardkyle Reilly (Joanne Blair); 34. Neal Doherty’s CBI Cassandra (Oliver Doherty); 35. Allison Mercer’s Rossmount Luis (Ellie Humphries); 36. Kiara Malcolmson’s Ballievey Beachball (Kiara Malcolmson); 37. Mark Harley’s Jibber Jabber PH (Joanne Blair); 38. Richard Bourns’ Omhs Up Too Livello (Joanne Blair); 39. Naoise Wilson’s MDS Baloulux (Jenny Rankin); 40. Gillian Creighton’s Quinteros Mr Popular (Jodie Creighton); 41. James O’Reilly’s An Buachaill óir (James O'Reilly); 42. Marble Arch Equine Ltd Equine Ltd’s Tempo Mizpah (Matthew Conlon); 43. Emma Mooney’s Crystal Belle (IHR) (Emma Mooney); 44. Willie Craig’s Fyfin Glenn Boy (Jonathan Smyth); 45. Derek Reid’s Ballachino (Oliver Doherty); 46. Teresa S Ewing’s Wrenwood Lucy Seventeen (Alana Ewing); 47. Stephen McCormick’s GSS Macey Grey (Amy McCormick); 48. Stephen McCormick’s Billy Winchester (Amy McCormick); 49. Jarlath Smyth’s Carbonado (Luke Campbell); 50. Angela Taggart’s Caugherty Ruby (Kevin Mackey); 51. Eamon Bishop’s Chit Chat (Faith Fitzpatrick); 52. Angela Waras’ Nina (Angela Waras); 53. Yvonne Boyce’s Viarada Dree Boeken (Conor Savage). 90cm: Divided between Alyson Henry’s Boleybawn Aariz (Kevin Mackey), Lady Forbes’ Castleforbes Jemima (Gerard Clarke), Carmel Conroy’s Killarn PG (Carmel Conroy), Brenda Carville’s Mo Chara Carrig (Megan Carville), Sarah M Kelly’s Pembrook Fritzelle (Rebecca Sim), Brian Hutchinson’s SVS My Girl (Jodie Creighton). 1m: Divided between Rachel Ward’s Adelaide Beach (Rachel Ward), Liam McKee’s AS His Lordship (Jodie Creighton), Emma Jackson’s Bannvalley whisper (Emma Jackson), Rachel Ward`s Carrickaduff Trump (Katherine Mc Cauley), Lady Forbes`s Castleforbes Jemima (Gerard Clarke), Mavis Stewart’s Dominance GSS Z (Patricia Stewart Greer), Shane Nugent’s Ellava Beauty (Tegan McCormack), LG Equine Limited’s Evolve Gold Label (Lauryn Baxter), Lauren Haire’s Flamenco Time (Lauren Haire), Elaine Dennison’s Glenaguile View (Jolie Dalton), Laura Brown-McCann’s Gracefield La Belle (Christopher Brown), Hannah Thompson’s Jemeela Charm (Hannah Thompson), Norman Watt & Olivia Roulston’s Lammy Vulcan (Alana Roulston), Linda Courtney’s LCC Maserati (Annie Courtney-Cadam), Tanya Smith’s Levante (Mya Morrison), Lisa Allen’s Lougherne Bellisima (Lisa Allen), John G Higgins’ Loughville Luxs LUI (Kevin Mackey), LG Equine Limited’s Max The Outlaw (Lauryn Baxter), Brenda Carville’s Mo Chara Carrig (Megan Carville), Robbie Topping’s RLF Oblivion (Niccola Hall), Kendra McElhennon’s Simple Vision (Tyrone Flanagan), Tyrone Flanagan’s Stralongford Christine (Laura Cazzato), Emma Jackson’s Western warrior (Emma Jackson), Joanne Sloan Allen’s Wkd Little Star (Arielle Allen). 1.10m: 1. Lisa Patterson’s Rockmount Ivy (Lisa Patterson); 2. Lady Forbes’ Castleforbes Isaac (Gerard Clarke); 3. Suzanne Posnett’s Karmijn (Suzanne Posnett); 4. Ellen Hughes Michelle Connelly’s Luckystar Eh Z (Ellen Hughes); 5. Victoria Steele’s Ted Talks (Maddison Boyd); 6. Malcolm Keys’ Ecclesville Candy Floss (Zara Keys). 1.30m Mini Grand Prix: 1. Aoife Owens’ Omard Connery (Aoife Owens); 2. David Robinson’s Premier Domino (Jonathan Smyth); 3. Pamela Posnett’s Maxim Van Overis Z (Suzanne Posnett); 4. Lady Forbes’ Feridann de Kergane (Gerard Clarke); 5. David Conlon’s Tullyneagh (Alfie Adair); 6. Caroline Gibson’s Hollywood KWPN (Annie Gibson).

Horses1.20m Championship (must have jumped either Friday or saturday to be eligible for prizefund in this class):1. Ruairi Holmes’ Coloo Colin (Tyrone Flanagan); 2. Tom Jones’ Carrick Quidams Flake (Louis Mellier); 3. Aileen Flynn’s Sivanna R (Tyrone Flanagan); 4. Willie Craig’s Castle Ferro Cruis (Jonathan Smyth); 5. Tom Jones’ Carrick Golden Diamond (Louis Mellier); 6. Pamela Posnett’s Luscinia Eickenrode (Suzanne Posnett).1.10m Championship (must have jumped either Friday or saturday to be eligible for prizefund in this class):1. Victoria Brown’s Calgot Cruise (Victoria Brown); 2. Suzanne Posnett`s Karmijn (Suzanne Posnett); 3. Keonan Stables Ltd’s Erico (Lisa Rosbotham); 4. Ian Moore’s Triple C (Ihr) (Ian Moore); 5. Pamela Posnett’s Foesuela (Suzanne Posnett); 6. Danni Jennings’s Super Star (IHR) (Danni Jennings).1.35m Grand Prix:1. Quality Sport Horses’ Kruser DHH (Dylan Ward); 2. Edward Doyle’s Quick Bill (Edward Doyle Jnr); 3. Barry Griffin’s Sbh Diamond In The Rough (Barry Griffin); 4. Joy Robinson’s Chardonnay (Shannon Robinson); 5. Rosemary Bothwell’s Newberry Cleverleaf (Nicholas Bothwell); 6. Brian McConville’s Lancer Luck (Shane O'Reilly).1m Championship (must have jumped either Friday or saturday to be eligible for prizefund in this class):1. Kendra McElhennon’s Simple Vision (Tyrone Flanagan); 2. Ian Moore’s Pinecroft Kamiro (Sophie Mckeen); 3. Elaine Morrow’s Caltra Leader (Elaine Morrow); 4. Liz Brown’s Bellscross Cruisedown (Liz Brown); 5. Declan Brennan’s Miss Communicate (Laura Cazzato); 6. Martin Mellett’s Rock Hill Girl (Zoe Mellett).Horse - 90 cms - Two Phase:Divided between Jessica Mark`’ Calinvella (Jessica Mark), Gary Jackson’s Dstud Ghosted (Gary Jackson).