Prices continuing to hold at £1580 at Dungannon

Heifers cleared to £1500 655kg Charolais (229.00).

Dropped calves cleared to £425 for a Limousin bull and heifer calves to £365 Belgian Blue.

Suckled cows and calves peaked at £1460 for a Limousin cow with a Charolais heifer calf at foot.

Sign up to our daily Farming Life Today newsletter The i newsletter cut through the noise Sign up Thanks for signing up! Sorry, there seem to be some issues. Please try again later. Submitting...

Weanlings sold to £1070 for 2 365kg Limousin heifers (293.00).

Male calves sold to £940 for a 465kg Belgian Blue (202.00).

Steers

Steer prices reached at height of £1580 for a 685kg Limousin (231.00) presented by W J Parks, £1520 650kg Charolais (234.00), £1440 615kg Charolais (234.00), £1350 565kg Charolais (239.00); G Allen £1530 675lkg Limousin (227.00); J McMullan £1460 635kg Limousin (230.00); P Campbell £1420 595kg Limousin (239.00), £1390 580kg Charolais (240.00), £1340 510kg Charolais (263.00), £1300 515kg Charolais (252.00); K Donaghy £1380 540kg Limousin (256.00), £1360 525kg Limousin (259.00), £1350 515kg Limousin (262.00), £1310 495kg Limousin (265.00); D Cush £1370 590kg Limousin (232.00), £1270 510kg Limousin (249.00), £1260 535kg Limousin (236.00), £1230 525kg Limousin (234.00), £1230 510kg Limousin (241.00); G Newell £1270 530kg Charolais (240.00), £1220 495kg Charolais (247.00), £1200 495kg Limousin (242.00), £1090 465kg Simmental (235.00); D Hughes £1000 425kg Belgian Blue (235.00); J Black £930 410kg Limousin (227.00) and E Conroy £880 315kg Charolais (279.00).

Heifers

A quality entry of heifers saw prices peak at £1500 for a 655kg Charolais (229.00) presented by G McMaster, £1290 565kg Charolais (228.00), £1250 540kg Charolais (232.00); W Turkington £1500 635kg Charolais (236.00), £1380 600kg Charolais (230.00); D Cush £1410 595kg Limousin (237.00), £1370 550kg Limousin (249.00), £1320 545kg Limousin (242.00), £1240 510kg Limousin (243.00), £1230 545kg Limousin (226.00); M Nelson £1320 545kg Charolais (242.00), £1240 495kg Limousin (251.00); J Stinson £1290 555kg Limousin (232.00), £1220 530kg Limousin (230.00), £1210 515kg Charolais (235.00); D Nelson £1260 550kg Limousin (229.00), £1240 500kg Limousin (248.00), £1160 480kg Limousin (242.00), £1090 455kg Limousin (240.00); T Boden £1190 505kg Charolais (237.00), £1180 490kg Charolais (241.00), £1170 505kg Limousin (232.00), £1110 450kg Limousin (247.00); O Barker £1120 470kg Limousin (238.00), £960 390kg Charolais (246.00); W Allen £1090 470kg Charolais (232.00); B Hackett £1080 475kg Charolais (227.00) and P Corrigan £990 430kg Shorthorn (230.00).

Dropped calves

Dropped calves cleared to £425 for a Limousin bull presented H Reaney, £250 Aberdeen Angus bull; J Maxwell £415 Simmental bull, £390 x 2 Aberdeen Angus bulls; J Stewart £340 Aberdeen Angus bull; F Liggett £330 Aberdeen Angus bull, £295 Aberdeen Angus bull; M Bloomer £320 Limousin bull; R Fields £315 Aberdeen Angus bull and F Burrows £285 Aberdeen Angus bull.

Friesian bulls sold from £40 to £170 for stronger sorts.

Meanwhile heifer calves peaked at £365 for a Belgian Blue heifer presented by J Fox; B McCann £320 Charolais heifer; A Sixmilecross farmer £300 Hereford heifer, £300 Belgian Blue heifer; F Burrows £285 Aberdeen Angus heifer and M Bloomer £280 Limousin heifer.

Suckled cows and calves peaked at £1460 for a Limousin cow with a Limousin heifer calf at foot presented by B McCann.

Weanlings

A planner show of weanlings saw male calves sell to £940 for a 465kg Belgian Blue (202.00) presented by S Humphries; R Douglas £930 380kg Limousin (244.00), £845 320kg Limousin (263.00), £800 320kg Limousin (250.00); A Bowden £850 260kg Blonde d’Aquitaine (326.00), £790 295kg Aberdeen Angus (266.00), £780 255kg Limousin (304.00), £750 270kg Stabiliser (277.00), £725 265kg Hereford (275.00), £690 255kg Stabiliser (272.00); S McNally £750 240kg Limousin (312.00), £740 255kg Limousin (288.00), £630 215kg Limousin (292.00); A Hopper £725 275kg Charolais (262.00), £615 235kg Charolais (262.00), £610 185kg Charolais (326.00) and J Weir £630 235kg Charolais (267.00).