Prices topping at £2470 at Lisahally Mart suckler cattle sale
John McWilliams £2470/430kg (562 ppk), £2060/440kg (468 ppk), £2050/350kg, (585 ppk), £2030/430kg (472 ppk), £2020/360kg (561 ppk), £2000/290kg (689 ppk), B O'Kane £2180/320kg (681 ppk), £2140/300kg (713 ppk), £2030/310kg (654 ppk), £2000/330kg (606 ppk),£1800/240kg (750 ppk), £1610/250kg (644 ppk), £1600/260kg (615 ppk), JJ Crossan £2070/360kg (575 ppk), £1660/310kg (ppk), James McGaughey £2000/540kg (370 ppk), £1840/500kg (368 ppk) J and S O'Connor £1980/360kg (550 ppk), £1820/390kg (466 ppk), £1760/350 (502ppk)Mervyn D Whiteside £1960/310kg (632 ppk), £1960/380kg (515 ppk), £1920/340kg (564 ppk), £1920/410kg (469 ppk), £1920/370kg (516 ppk), £1730/320kg (540ppk),£1700/340kg (500 ppk), Mervyn Scott £1890/310kg (609 ppk), £1880/370kg (508 ppk), £1680/280kg (600 ppk), Ronald H Campbell £1770/340kg (520 ppk), £1740/290kg (600 ppk), Hugh O'Connor £1710/380kg (450 ppk), Arnold Irons £1710/310kg (551 ppk) and David Miller £1700/380kg (447 ppk
Weanling heifers
John McWilliams £2070/420kg (492 ppk), £1810/310kg (583 ppk), £1780/370kg (481 ppk), B O'Kane £2040/380kg (536 ppk), £1700/270kg (629 ppk), £1690/270kg (625 ppk), £1660/260kg (638 ppk), £1640/240kg (683 ppk), £1600/250kg (640ppk), £1500/240kg (625 ppk), £1480/260kg (569 ppk)Arnold Irons £1980/300kg (660 ppk), £1700/300kg (566 ppk), £1691/300kg (563ppk), £1610/230kg (700 ppk), £1470/330kg (445 ppk), John McWilliams £1930/300kg (643 ppk), £1860/330kg (563 ppk), J and S O'Connor £1720/330kg (521 ppk)W Donnell £1700/350kg (485 ppk) £1580/360kg (438 ppk), £1560/320kg (487 ppk), JJ Crossan £1610/290kg (555 ppk), £1540/240kg (641 ppk), £1530/280kg (546ppk), D and J Alexander £1600/270kg (592 ppk), £1540/270kg (570 ppk), £1510/240kg (629 ppk), £1510/280kg (530ppk), Mervyn D Whiteside £1580/300kg (526 ppk), Hugh O'Connor £1500/280kg (535 ppk), Lee Mc Elhinney £1490/310kg (480 ppk), James J O'Connor £1490/220kg (677 ppk), £1470/270kg (544ppk) and Patsy Sharkey £1470/270kg (544 ppk).
An impressive sale on Wednesday at Lisahally, sold to a complete clearance bullocks selling to 570ppk, heifers 396ppk, suckler cows to £3400 and fat cows 623ppk.
Bullocks
Brian Johnston £2600/690kg (376 ppk), £2340/670kg (349 ppk), £2210/500kg (442 ppk), £2180/600kg (363 ppk), £2050/580kg (353 ppk) Jonathan Sayers £2450/670kg (365 ppk), £2400/660kg (363 ppk), £2320/660kg (351 ppk), £2190/600kg (365 ppk), £2140/610kg (350 ppk) Thomas Conway £2270/560kg (405 ppk), £2150/500kg (430 ppk), £2040/560kg (364ppk) John Proctor £2260/580kg (389 ppk) R McNeill £2120/650kg (326 ppk), £2110/610kg (345 ppk), £2100/600kg (350ppk), £1870/570kg (328 ppk), £1830/570kg (321 ppk), £1690/530kg (318 ppk) David Devenney £2000/500kg (400 ppk), £1930/410kg (470 ppk), £1770/430kg (411 ppk), £1660/410kg (404 ppk), £1650/430kg (383 ppk) John McClelland £1940/340kg (570 ppk), £1870/350kg (534 ppk), £1800/320kg (562 ppk) Fairmount Farm £1900/500kg (380 ppk) £1870/490kg (381 ppk), £1780/470kg (378ppk), £1700/520kg (326 ppk), £1690/460kg (367 ppk), £1660/470kg (353 ppk), £1600/470kg (340 ppk), £1400/480kg (291 ppk), W Kennedy £1800/520kg (346 ppk), £1490/460kg (323 ppk), £1470/460kg (319 ppk) and Kevin McGee £1550/380kg (407 ppk). Heifers
Thomas Conway £2280/450kg (506 ppk), Gary Hamilton £2140/580kg (369 ppk), £1880/530kg (354 ppk) Kelly Farms £2140/450kg (475 ppk), £2130/470kg (453 ppk), £2080/490kg (424ppk), £1980/400kg (495 ppk), £1960/440kg (445 ppk), £1920/420kg (467 ppk) Martin Canning £2090/480kg (435 ppk) Fairmount Farm £2080/550kg (378 ppk), £1970/530kg (371 ppk), £1600/460kg (347 ppk) George S Hamilton £1980/550kg (360 (ppk), £1850/510kg (362 ppk) John Proctor £1960/500kg (392 ppk), £1950/450kg (433 ppk), £1910/420kg (454 ppk), £1900/490kg (388 ppk), £1850/440kg (420 ppk), £1840/430kg (427 ppk), £1840/460kg (400 ppk), £1640/420kg (390 ppk), Patrick Duffy £1960/420kg (466 ppk), £1750/410kg (426 ppk), £1680/390kg (430ppk), £1610/390kg (412 ppk), Glenn McCauley £1940/590kg (328 ppk), £1940/560kg (346 ppk), £1900/550kg (345ppk), £1870/490kg (381 ppk), £1850/550kg (336 ppk), George S Hamilton £1940/540kg (359 ppk), £1930/520kg (371 ppk) David Moore £1790/530kg (337 ppk), £1610/490kg (328 ppk), John McClelland £1720/320kg (537 ppk), £1630/330kg (494 ppk) and Albert Lamrock £1630/450kg (362 ppk), £1620/410kg (395 ppk).
Suckler cows
Mervyn Rodgers £3400, £3340, £3320, £1360, £3020, £3000, £3000, £2960, £2820, £2800, £2700, £2560 and M Campbell £2700.
Fat cows
Samuel Millar £2833/920kg, Mervyn Rodgers £2618/850kg, £2544/800kg, £2513.40/710kg £2310/770kg, £2160/720kg, £1536/640kg, John Dodds £2200/700kg, £1880/570kg, £1870/570kg, £1830/560kg, Kilrea farmer £1980/580kg, £1860/540kg, £1800/500kg, £1800/520kg, £1720/500kg, £1670/490kg, £1670/510kg, £1640/480kg, Winston Young £1634.8/610kg, John Foster £1345.20/570kg, £1212/600kg and E and W Wiley £1140/570kg.