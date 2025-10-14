Prices topping at £2470 at Lisahally Mart suckler cattle sale

Weanlings calves – A powerful sale on Saturday as calves hit the roof with prices topping at £2470 at Lisahally Mart.

An impressive sale on Wednesday at Lisahally, sold to a complete clearance bullocks selling to 570ppk, heifers 396ppk, suckler cows to £3400 and fat cows 623ppk.