Quality suckled calves at Saintfield Mart, prices to £2400
Leading prices: Loughinisland Limousin/Charolais heifers 330kg £2400, 330kg £2000, 340kg £2000, 320kg £1890, 310kg £1840, 360kg £1840, 290kg £1830, Charolais bullocks 330kg £2240, 360kg £2190, 370kg £2100, 390kg £2080, 360kg £2050, 420kg £2040, 400kg £2030, 370kg £2020, 330kg £2000, 360kg £1980, 370kg £1900, 370kg £1880, 330kg £1860, 300kg £1840, 300kg £1830, 330kg £1810, Ballynahinch Charolais bullocks 460kg £2400, 370kg £2220, 330kg £2150, 320kg £2080, 340kg £2070, 380kg £2060, 330kg £2000, 340kg £2000, 360kg £1950, 310kg £1890, Charolais heifers 320kg £1900, 350kg £1800, 330kg £1760, Hillsborough Limousin Bulls 450kg £2260, 390kg £2010, 450kg £2000, 400kg £1950, 360kg £1910, 360kg £1900, 360kg £1870, 300kg £1840, 320kg £1800, Downpatrick Charolais bullocks 390kg £2220, 370kg £2150, 360kg £2140, 370kg £2100, 420kg £2080, 350kg £2060, 300kg £2010, 320kg £2000, 330kg £2000, 340kg £2000, 280kg £1980, 290kg £1980, 300kg £1980, 320kg £1920, 270kg £1880, 260kg £1800, 280kg £1800, Charolais heifers 370kg £2010, 360kg £1930, 330kg £1910, 270kg £1820, 270kg £1800, 300kg £1780, Ballynahinch Charolais bullocks 400kg £2090, 370kg £1910, 330kg £1900, 360kg £1880, 300kg £1850, 310kg £1850, 300kg £1810, Loughinisland Charolais bullocks 360kg £2080, 370kg £2030, 330kg £2020, 340kg £2020, 300kg £1920, 300kg £1860, Charolais heifers 270kg £1850, 300kg £1820, 270kg £1800, Annahilt Charolais heifers 300kg £2040, 310kg £2040, 300kg £2000, 280kg £1960, 320kg £1910, 290kg £1880, 300kg £1880, 320kg £1860, 290kg £1840, 290kg £1820, 280kg £1810, 350kg £1800, 270kg £1790, 280kg £1790, 270kg £1780, 300kg £1770 and Comber Limousin heifers 300kg £2000, 320kg £1920, 270kg £1820.