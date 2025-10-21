Record breaking trade at Swatragh Mart, top price of £9200 paid for heifer

Monday 20th October seen a good entry of 120 cattle presented for sale which resulted in a super trade for all stock on offer.

Heifers sold to 550p/kg for a Limousin at 302kg (£1660) and to a top of £2370 per head for a Limousin at 546kg (434p/kg).

Bullocks sold to 664p/kg for a Charolais at 262kg (£1740) and to a top of £2500 per head for a Limousin at 660kg (379p/kg).

Some of the sample prices

Farming Life livestock markets

Fat Cows

Crumlin producer, Limousin 660kg £2090 (317) and Garvagh producer, Hereford 810kg £2290 (283).

Heifers

Up to 300kg (p/kg)

Crumlin producer, Charolais 286kg £1500 (524), Draperstown producer, Belgian Blue 294kg £1460 (497), Finvoy producer, Charolais 240kg £1190 (496), Finvoy producer, Limousin 282kg £1370 (486), Swatragh producer, Limousin 298kg £1390 (466), Greysteel producer, Simmental 234kg £1060 (453) and Ballymoney producer, Shorthorn beef 2x 286kg £1050 (367).

300 to 400kg (p/kg)

Crumlin producer, Limousin 302kg £1660 (550), Crumlin producer, Charolais 316kg £1710 (541), Crumlin producer, Blonde d'Aquitaine 302kg £1480 (490), Draperstown producer, Limousin 314kg £1410 (449), Swatragh producer, Charolais 356kg £1590 (447), Maghera producer, Limousin 344kg £1400 (407), Kilrea producer, Aberdeen Angus 358kg £1450 (405), Garvagh producer, Simmental 342kg £1370 (401), Kilrea producer, Aberdeen Angus 356kg £1410 (396), Garvagh producer, Simmental 326kg £1280 (393) and Maghera producer, Limousin 332kg £1290 (389).

400kg to 500kg (p/kg)

Limavady producer, Charolais 446kg £1980 (444), Limavady producer, Charolais 472kg £2080 (441), Swatragh producer, Charolais 430kg £1870 (435), Maghera producer, Charolais 414kg £1760 (425), Limavady producer, Charolais 482kg £2040 (423), Swatragh producer, Limousin 464kg £1870 (403), Limavady producer, Limousin 468kg £1870 (400), Swatragh producer, Charolais 440kg £1750 (398), Drumsurn producer, Limousin 486kg £1820 (375) and Crumlin producer, Simmental 496kg £1850 (373).

500kg and over (p/kg)

Limavady producer, Limousin 508kg £2210 (435), Limavady producer, Limousin 546kg £2370 (434), Limavady producer, Limousin 530kg £2260 (426), Limavady producer, Charolais 516kg £2130 (413), Limavady producer, Charolais 556kg £2250 (405), Crumlin producer, Charolais 500kg £2000 (400), Drumsurn producer, Limousin 510kg £2010 (394), Maghera producer, Simmental 554kg £2020 (365), Drumsurn producer, Limousin 508kg £1840 (362) and Bellaghy producer, Charolais 582kg £2070 (356).

Bullocks

Up to 300kg (p/kg)

Crumlin producer, Charolais 262kg £1740 (664), Draperstown producer, Limousin 194kg £1270 (655), Draperstown producer, Limousin 196kg £1270 (648), Draperstown producer, Limousin 246kg £1560 (634), Crumlin producer, Charolais 248kg £1490 (601), Draperstown producer, Limousin 122kg £700 (574), Draperstown producer, Limousin 278kg £1570 (565), Draperstown producer, Limousin 262kg £1470 (561), Draperstown producer, Limousin 254kg £1380 (543), Draperstown producer, Belgian Blue 244kg £1320 (541), Finvoy producer, Charolais 296kg £1540 (520) and Crumlin producer, Blonde d'Aquitaine 274kg £1410 (515).

300kg to 400kg (p/kg)

Crumlin producer, Charolais 306kg £1850 (605), Crumlin producer, Limousin 304kg £1570 (516), Plumbridge producer, Limousin 352kg £1600 (455), Ballymoney producer, Shorthorn beef 356kg £1450 (407), Garvagh producer, Belgian Blue 390kg £1540 (395) and Ballymoney producer, Shorthorn beef 370kg £1290 (349).

400kg to 500kg (p/kg)

Kilrea producer, Limousin 402kg £1960 (488), Kilrea producer, Limousin 426kg £1990 (467), Limavady producer, Charolais 442kg £2060 (466), Dungiven producer, Limousin 440kg £2050 (466), Magherafelt producer, Limousin 448kg £2080 (464), Plumbridge producer, Limousin 400kg £1850 (463), Crumlin producer, Charolais 464kg £2140 (461), Limavady producer, Limousin 444kg £1980 (446), Limavady producer, Charolais 460kg £2030 (441), Plumbridge producer, Limousin 416kg £1820 (438), Limavady producer, Limousin 498kg £2170 (436) and Limavady producer, Limousin 468kg £2030 (434).

500kg to 600kg (p/kg)

Crumlin producer, Blonde d'Aquitaine 500kg £2270 (454), Magherafelt producer, Limousin 520kg £2200 (423), Limavady producer, Limousin 518kg £2190 (423), Dungiven producer, Charolais 506kg £2070 (409), Limavady producer, Limousin 538kg £2190 (407), Dungiven producer, Limousin 530kg £2150 (406), Dungiven producer, Limousin 500kg £2000 (400), Bellaghy producer, Charolais 562kg £2230 (397), Bellaghy producer, Limousin 560kg £2170 (388) and Swatragh producer, Charolais 514kg £1990 (387).

600kg and over (p/kg)

Bellaghy producer, Charolais 620kg £2400 (387) and Bellaghy producer, Limousin 660kg £2500 (379).

NCCE in-calf heifer sale - Friday 17th October seen the annual NCCE in-calf heifer sale with 61 heifers on offer achieving a 100% clearance and a Swatragh market record breaking trade with the top price heifer going all the way to £9200 for a fantastic Limousin heifer and all other heifers reaching outstanding prices.

Next NCCE in-calf heifer sale will be in January with a lot more super quality heifers on offer, full sale details to follow later in the year.

Leading prices on the night

Lot 26, Limousin £9200, lot 25, Limousin £8800, lot 46, Limousin £8200, lot 10, Belgian Blue £8000, lot 15, Belgian Blue £8000, lot 20, Simmental £8000, lot 32, Belgian Blue £8000, lot 18, Charolais £7100, lot 9, Belgian Blue £6700, lot 5, Limousin £6100, lot 29, Belgian Blue £6100, lot 43, Limousin £6100, lot 49, Limousin £6100, lot 41, Limousin £6000, lot 59, Limousin £5700, lot 14, Belgian Blue £5400, lot 55, Belgian Blue £5300, lot 21, Limousin £5200, lot 27, Limousin £5100, lot 45, Belgian Blue £5100, lot 50, Belgian Blue £5100, lot 4, Limousin £5000, lot 8, Belgian Blue £5000, lot 11, Belgian Blue £5000, lot 44, Belgian Blue £5000 and lot 51, Limousin £5000.

Weekly sheep sale

Saturday 18th October seen a smaller entry of 1050 sheep at Swatragh which met a very steady trade for all stock with 800 lambs and 250 fat ewes and rams entered

Lambs over 21kg sold to a top of £162 for 3 lambs at 28kg and to a top of 607p/kg for 24 lambs at 22kg into £133.50.

Lambs under 21kg sold to a top of £123 for 6 lambs at 18.5kg and to a top of 743p/kg for 7 lambs at 15kg into £111.50.

Fat ewes to a top of £214 and Rams to £400 with numerous lots making great prices.

Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)

Coleraine producer, 3 lambs 28kg £162 (579), Coleraine producer, 3 lambs 25kg £144 (576), Claudy producer, 7 lambs 24kg £137 (571), Moneymore producer, 17 lambs 24kg £135 (563), Claudy producer, 16 lambs 24.5kg £137 (559), Claudy producer, 7 lambs 24.5kg £137 (559), Dungiven producer, 20 lambs 24.5kg £136.50 (557), Swatragh producer, 9 lambs 24.5kg £135 (551), Crumlin producer, 18 lambs 25.5kg £139 (545) and Maghera producer, 4 lambs 25.5kg £139 (545).

Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)

Draperstown producer, 24 lambs 22kg £133.50 (607), Dungannon producer, 17 lambs 23.5kg £141 (600), Antrim producer, 7 lambs 23kg £136 (591), Stewartstown producer, 1 lamb 23kg £136 (591), Garvagh producer, 14 lambs 22kg £129 (586), Maghera producer, 2 lambs 23kg £133 (578), Cookstown producer, 8 lambs 21.5kg £124 (577), Swatragh producer, 4 lambs 22.5kg £128.50 (571), Coleraine producer, 3 lambs 23kg £130 (565) and Coleraine producer, 12 lambs 22kg £124 (564).

Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)

Garvagh producer, 6 lambs 18kg £122.50 (681), Magherafelt producer, 5 lambs 18kg £122.50 (681), Draperstown producer, 6 lambs 18.5kg £123 (665), Slaughtneil producer, 7 lambs 18.5kg £123 (665), Swatragh producer, 13 lambs 18.5kg £120.50 (651), Limavady producer, 18 lambs 18.5kg £120 (649), Garvagh producer, 6 lambs 19kg £120 (632), Moneymore producer, 28 lambs 19.5kg £123 (631), Draperstown producer, 21 lambs 19.5kg £122 (626) and Cookstown producer, 2 lambs 19.5kg £120.50 (618).

Store lambs - up to 18kg (p/kg)

Draperstown producer, 7 lambs 15kg £111.50 (743), Macosquin producer, 10 lambs 16kg £118.50 (741), Draperstown producer, 5 lambs 15.5kg £110 (710), Garvagh producer, 17 lambs 16.5kg £115 (697), Garvagh producer, 9 lambs 17kg £117 (688), Drumsurn producer, 8 lambs 16.5kg £110 (667), Maghera producer, 16 lambs 17kg £112 (659), Draperstown producer, 11 lambs 17kg £107 (629), Dungiven producer, 14 lambs 17kg £105 (618) and Dungiven producer, 4 lambs 17kg £104.50 (615).

Fat ewes

Coleraine producer, 1 ewe £214, Maghera producer, 1 ewe £188, Moneymore producer, 5 ewes £182, Swatragh producer, 9 ewes £178, Kilrea producer, 2 ewes £176, Moneymore producer, 5 ewes £172, Drumsurn producer, 1 ewe £170, Dungannon producer, 3 ewes £168, Magherafelt producer, 6 ewes £166, Maghera producer, 2 ewes £166, Magilligan producer, 1 ewe £163, Claudy producer, 8 ewes £160, Maghera producer, 5 ewes £156 and Claudy producer, 4 ewes £154.

Rams

Magilligan producer, 1 ram £400, Coleraine producer, 1 ram £360, Magilligan producer, 1 ram £360, Coleraine producer, 1 ram £235, Swatragh producer, 1 ran £190, Antrim producer, 1 ram £185 and Maghera producer, 1 ram £168.

Breeding sheep sale

Thursday 16th October seen a smaller entry of 550 sheep presented for sale which resulted in a super trade for all stock on offer.

Breeding hoggets topped at a high of £215 for 5 Charollais.

Breeding ewe lambs sold to a top of £190 for 9 Suffolks.

Breeding rams reached a top of 500 guineas for a Texel.

Store lambs sold to £128 for 11 Texels.

Breeding hoggets

Cookstown producer, 5 Charolais £215, Cookstown producer, 5 Charolais £210, Garvagh producer, 5 Swales £178, Cookstown producer, 5 Suffolk £178, Claudy producer, 6 Texel £172, Garvagh producer, 4 Mules £170, Swatragh producer, 8 Texel £165, Swatragh producer, 5 Texel £155 and Swatragh producer, 6 Swales £155.

Breeding ewe lambs

Coleraine producer, 9 Suffolk £190, Garvagh producer, 2 Suffolk £174, Draperstown producer, 9 Suffolk £164, Dungiven producer, 12 Texel £155, Dungiven producer, 10 Texel £155, Dungiven producer, 10 Texel £150, Dungiven producer, 8 Texel £150, Claudy producer, 2 Texel £150, Claudy producer, 5 Texel £150, Draperstown producer, 6 Suffolk £142 and Dungiven producer, 13 Mules £130.

Breeding rams

Cookstown producer, 1 Texel 500 guineas, Cookstown producer, 1 Texel 400 guineas, Feeny producer, 1 Charollais 325 guineas, Maghera producer, 1 Charollais 300 guineas, Knockloughrim producer, 1 B Texel 235 guineas, Feeny producer, 1 Suffolk 195 guineas, Maghera producer, 1 Charollais 180 guineas and Knockloughrim producer, 1 Border Leicester cross Texel 170 guineas.

Store lambs

Carnlough producer, 11 Texel £128, Garvagh producer, 15 Suffolk £123, Draperstown producer, 10 Suffolk £120, Dungiven producer, 12 Texel £108 and Dungiven producer, 4 Mules £106.

Cattle sale every Monday at 11.30am.

Sheep sale every Saturday at 10.30am.