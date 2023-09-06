Sharp trade for cattle at Armoy Mart, steers selling to £1,660 for 700kgs
and live on Freeview channel 276
Heifers sold to £1,620 for a 600kgs Limousin.
Leading prices
Steers
K Dobbin, Ballycastle, Aberdeen Angus, 700kgs £1,660, 670kgs £1,600, 650kgs £1,500. A and D Glass, Ballycastle, Aberdeen Angus, 700kgs £1,650, 630kgs £1,520, 660kgs £1,500. Charles Battersby, Bushmills, Aberdeen Angus, 610kgs £1,500, 590kgs £1,490. Raymond Dunlop, Bushmills, Friesian, 710kgs £1,570, 690kgs £1,510, 605kgs £1,350. Jean Christie, Ballintoy, Hereford, 650kgs £1,550, 620kgs £1,400. Sam Montgomery, Dunloy, Friesian, 690kgs £1,470, 660kgs £1,400. Sean McAlister, Ballycastle, Limousin, 440kgs £1270. M Cochrane, Mosside, Aberdeen Angus, 530kgs £1,230, 420kgs £1,030, 480kgs £1,060, 510kgs £1,120, 440kgs £1,000. Pat McKay, Martinstown, Friesian, 530kgs £1,180, 520kgs £1,110, 510kgs £1,080. Sam Glass, Ballycastle, Limousin, 480kgs £1,350, 500kgs £1,500, 480kgs £1,160. William Moore, Dervock, Aberdeen Angus, 480kgs £1,130, 520kgs £1,180, 490kgs £1,200. G McCandless, Ballymoney, Belgian Blue, 540kgs £1,250, 480kgs £1,140. Sean McGarry, Loughguile, Hereford, 550kgs £1,340, 590kgs £1,480, 580kgs £1,360, 575kgs £1,350, 610kgs £1,550. John Sinclair, Bushmills, Aberdeen Angus, 470kgs £1,240, 450kgs £1,160, 460kgs £1,160, 420kgs £1,040. James Chestnutt, Bushmills, Friesian, 400kgs £840, 410kgs £900.
Heifers
A and D Glass, Ballycastle, Limousin, 600kgs £1,620, 580kgs £1,500, 600kgs £1,490, 560kgs £1,400, 500kgs £1,280. R J Allen, Dewart, Ballymoney, Charolais, 620kgs £1,540. Graham McCandless, Ballymoney, Belgian Blue, 580kgs £1,460, 520kgs £1,190, 505kgs £1,200. Pat McBride, Ballyvoy, Charolais, 490kgs £1,230, 460kgs £1,050. Stephen Hunter, Ballymoney, Belgian Blue, 500kgs £1,200, 480kgs £1,030, 510kgs £1,170. William Moore, Dervock, Aberdeen Angus, 500kgs £1,140, 480kgs £1,050. Sean McAllister, Ballycastle, Limousin, 530kgs £1,260, 540kgs £1,280.
Sale every Monday night at 6.30pm.
Watch live and bid with mart eye.
Auctioneers - Armoy Livestock Mart Ltd.