Sharp trade for cattle at Fivemiletown Mart, prices to £1960/480kg
Cattle where a sharp trade this Monday at Fivemiletown Mart selling to £1960/480kg and topped 638ppk.
J McKernaghan £1960/480kg (408ppk) £1880/470kg (400ppk) £1860/460kg (404ppk) £1820/460kg (395ppk) £1820/470kg (387ppk) £1740/420kg (414ppk) £1730/440kg (393ppk) £1680/390kg (430ppk) £1640/400kg (410ppk) W Johnston £1910/510kg (374ppk) A McKeown £1730/370kg (467ppk) £1710/400kg (427ppk) £1690/380kg (444ppk) M O'Brien £1700/400kg (425ppk) £1570/340kg (461ppk) D Wilson £1680/420kg (400ppk) N Maguire £1660/260kg (638ppk) £1460/300kg (486ppk) £1370/260kg (526ppk) W Johnston £1610/420kg (383ppk) £1590/370kg (429ppk) £1530/410kg (373ppk) £1460/390kg (374ppk) D Wilson £1490/340kg (438ppk) £1440/360kg (400ppk) and S Williamson £1450/350kg (414ppk).