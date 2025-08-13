Sharp trade for cattle at Pomeroy Mart, stores selling to £2660
Bullocks
P Taylor £2660/760kg (350ppk) £2440/670kg (364ppk) £2390/650kg (367ppk) £2140/580kg (369ppk) F Dobbs £2570/660kg (389ppk) £2490/660kg (377ppk) D Rafferty £2460/600kg (410ppk) £2420/640kg (378ppk) £2280/590kg (386ppk) P Lagan £2380/560kg (425ppk) S McGurk £2330/610kg (382ppk) £2320/560kg (414ppk) £2100/580kg (362ppk) £2070/460kg (450ppk) J Eakin £2300/610kg (377ppk) £2300/630kg (365ppk) £2300/640kg (359ppk) £2210/630kg (350ppk) A Roulston £2200/720kg (305ppk) M McLoughlin £2170/430kg (504ppk) £2140/480kg (445ppk) P McGarrity £2130/440kg (484ppk) £2120/460kg (460ppk) £2040/420kg (485ppk) P McNally £2090/430kg (486ppk) R McFarland £1950/500kg (390ppk) and P McGovern £1910/350kg (545ppk).
Heifers
M McGee £2410/580kg (415ppk) £2290/620kg (369ppk) £2230/570kg (391ppk) L Mullan 32320/600kg (386ppk) P O'Connor £2300/590kg (389ppk) P Lagan £2260/570kg (396ppk) £2230/580kg (384ppk) £2100/530kg (396ppk) £2000/550kg (377ppk) G O'Connor £2230/580kg (384ppk) £1970/550kg (358ppk) JJ Kelly £2130/530kg (401ppk) £2000/550kg (363ppk) J Elliott £1980/580kg (341ppk) £1900/460kg (413ppk) £1890/470kg (402ppk) F Corrigab £1850/410kg (451ppk) Gortavoy Farms £1830/470kg (389ppk) L Mullan £1830/550kg (332ppk) S McGurk £1820/480kg (379ppk) and C Rafferty £1820/490kg (371ppk) £1780/470kg (378ppk).