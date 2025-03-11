Sharp trade for cattle remains at Draperstown Mart, stores to £2640/730kg
Bullocks
P Molloy £2640/730kg (361ppk) £2500/720kg (347ppk) £2500/760kg (328ppk) £2420/650kg (372ppk) £2240/620kg (361ppk) £2200/640kg (343ppk) P Biggar £1990/570kg (349ppk) T Harkness £1720/580kg (296ppk) £1660/480kg (345ppk) £1610/480kg (335ppk) £1570/440kg (356ppk) V Ramsey £1720/510kg (337ppk) £1600/470kg (340ppk) £1600/540kg (296ppk) £1440/440kg (327ppk) £1400/530kg (264ppk) £1380/400kg (345ppk) D Murray £1560/500kg (312ppk) and G Chambers £1480/440kg (336ppk) £1470/490kg (300ppk) £1470/410kg (358ppk) £1300/410kg (317ppk).
Heifers
P Molloy £2400/700kg (342ppk) £2290/630kg (363ppk) £2270/570kg (398ppk) £2260/600kg (376ppk) £2220/590kg (376ppk) £2080/570kg (364ppk) £2060/610kg (337ppk) Scott and Ewing £2400/640kg (375ppk) £2130/560kg (380ppk) £2100/660kg (318ppk) £2040/600kg (340ppk) £2040/610kg (334ppk) £2040/600kg (340ppk) K Kelly £2310/590kg (391ppk) £2190/600kg (365ppk) £2110/540kg (390ppk) R Conway £2280/640kg (356ppk) £2220/660kg (336ppk) R Lees £2260/790kg (286ppk) M McGlade £2100/570kg (368ppk) £2090/540kg (387ppk) and A Fleming £2040/540kg (377ppk).
Male weanlings
G Bell £1920/500kg (384ppk) £1910/510kg (374ppk) £1740/460kg (378ppk) £1710/430kg (397ppk) £1510/380kg (397ppk) J Canavan £1710/460kg (371ppk) £1680/450kg (373ppk) £1640/430kg (381ppk) £1620/410kg (395ppk) £1470/440kg (334ppk) £1420/360kg (394ppk) I McAleece £1600/350kg (457ppk) £1510/340kg (444ppk) J Carlisle £1580/350kg (451ppk) J Black £1450/330kg (439ppk) P O'Hara £1350/360kg (375ppk0 £1210/300kg (403ppk) £1160/380kg (305ppk) and J Kelly £1300/310kg (419ppk).
Female weanlings
G Bell £1710/450kg (380ppk) P McGarvey £1550/420kg (369ppk) £1480/360kg (411ppk) £1310/330kg (443ppk) £1310/330kg (397ppk) M McVeigh £1490/350kg (425ppk) £1300/330kg (393ppk) J Carlisle £1460/450kg (324ppk) J Black £1410/310kg (454ppk) £1280/290kg (441ppk) McIvor £1280/320kg (400ppk) £1260/360kg (350ppk) £1240/330kg (375ppk) £1200/360kg (333ppk) I McAleece £1260/320kg (393ppk) P O'Hara £1260/320kg (393ppk) and J Kelly £1250/340kg (367ppk) £1200/330kg (363ppk).
Fat cows
R McLaughlin £2638/790kg (334ppk) D O'Kane £2511/810kg (310ppk) F Walls £2306/790kg (292ppk) J Lennox £2230/660kg (338ppk) £2146/740kg (290ppk) £1885/650kg (290ppk) C Conway £2216/680kg (326ppk) D McKinless £2186/710kg (308ppk) £1755/570kg (308ppk) T Cole £1794/650kg (276ppk) F Conway £1794/690kg (260ppk) A Gillis £1760/540kg (326ppk) G Mullan £1738/690kg (252ppk) and D O'Hagan £1587/620kg (256ppk).
Bulls
J O'Connor £3169/1140kg (278ppk) J Elliott £2580/750kg (344ppk) J Beattie £2530/770kg (328ppk) £2500/800kg (312ppk) £2360/710kg (332ppk) £2090/650kg (321ppk) P Bradley £2338/790kg (296ppk) R Boyd £1870/700kg (268ppk) £1800/670kg (268ppk) £1770/650kg (272ppk) £1680/660kg (254ppk) £1600/600kg (266ppk) £1510/530kg (284ppk) J Lennox £2167/550kg (394ppk) and A Moore £1825/510kg (358ppk).