Shearling sells for £1,510 at Armoy Mart Blue Leicester ram sale
Shearling sold to £1,510 paid to Mr Alistair Christie, Ballymoney for a superb ram which went to Mr Michael McCullagh, Swatragh.
Ram lambs sold to £1,420 paid to Mr RJ Topping, Larne with the buyer being Ms Michell Wright of the Mullawee Flock.
Leading prices
Shearlings
A Christie, Ballymoney, £1,520, £960, £500, £480. Michelle Wright, Carnlough, £1,200, £880, £820, £740. Robert Loughridge, Loughguile, £1,180, £1,020, £1,020, £940, £800, £760, £760. Donal Ward, Glenarm, £720. Ian Montgomery, Carnalbana, £480. Kieran McFadden, Loughguile, £570.
Ram lambs
RJD Topping, Larne, £1,420, £720, £1,020. Alex McKillop, Cushendall, £1,080, £1,020. Alistair Christie, Ballymoney, £980. William Adams, Ballymena, £980, £800, £800, £780. Elaine McGarel, Glenarm, £840, £760. Sean Delargy, Cushendall, £760.
Ewe lambs
Declan McKillop, Cushendall, £400. Alan Dickson, Magherafelt, £200. E McGarel, Glenarm, £200, £200, £200.
A super turnout of rams at the annual ram fair in Armoy, met with a great trade and 100% clearance rate.
Brian McVicker, Bushmills, Suffolk, £1,020, £720, £560, £600. Maggie Milliken, Armoy, Texel, £900, £720. Lewis McLinton, Glenarm, Suffolk, £900. John Beggs, Larne, Texel, £880, £880, £800, £720. David McKeeman, Ballymoney, Suffolk, £800, £520. David Anderson, Bushmills, Charollais, £720, £670, £620. Peter Thompson, Ballycastle, Texel, £980. Tommy Fenton, Rasharkin, Charollais, £710, £480. Brian McCurdy, Bushmills, Texel, £670, £630. P and S McBride, Ballyvoy, Blackface, £680. J P McKillop, Cushendall, Texel, £620, £600. G Pearson, Randalstown, Suffolk, £700. David Mawhinney, Newtownards, Charollais, £680. Sam McAuley, Bushmills, Texel, £660, £600, £560, £500. Gary McAdoo, Cookstown, Suffolk, £540, £530, £500, £540. Amelia Price, Ballycastle, Suffolk, £540. Stephen Toye, Kilrea, Charollais, £530.
Auctioneers: Daniel McAlister - Armoy Livestock Mart Ltd.
