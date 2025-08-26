Slightly easier trade for sheep at Saintfield Mart, rams to £285
Lambs sold to £262.
Rams sold to £285.
Ewes sold to £220.
Lambs - Carrowdore 2 Suffolk 40kg £262, Comber 4 Texel 29kg £180, Lisburn 4 Texel 28kg £160, Dromara 8 Texel 26kg £155, Moira 5 Texel 25kg £152, Downpatrick 20 Texel 25kg £150, Portaferry 5 Texel 26kg £150, Killyleagh 22 Texel 25kg £149, Downpatrick 28 Texel 25kg £148, Greyabbey 4 Texel 25kg £147, Greyabbey 20 Texel 24kg £145, Castlewellan 20 Texel 25kg £145, Lisburn 9 Texel 25kg £145, Kircubbin 5 Charollais 25kg £145, Lisburn 9 Texel 24kg £144, Crumlin 48 Texel 25kg £144, Killyleagh 11 Texel 23kg £143, Ballynahinch 4 Charollais 23kg £142, Crossgar 15 Suffolk 24kg £142, Lisburn 3 Texel 24kg £142, Killinchy 16 Texel 25kg £142, Bangor 9 Suffolk 24kg £141, Killinchy 9 Suffolk 24kg £141, Ballynahinch 9 Hampshire 25kg £141, Newtownards 7 Charollais 23kg £140, Lisburn 4 Texel 23kg £140, Moneyrea 3 Charollais 23kg £140, Killyleagh 21 Texel 23kg £140, Lisburn 14 Texel 23kg £140, Downpatrick 18 Charollais 22kg £138, Killinchy 4 Texel 23kg £136.50, Castlewellan 33 Texel 23kg £135.50, Lisburn 18 Charollais 22kg £135, Ballynahinch 12 Charollais 22kg £135, Downpatrick 7 Texel 22kg £135, Cloughey 7 Charollais 22kg £134.50, Comber 6 Texel 22kg £134, Saintfield 10 Texel 22kg £133, Killinchy 6 Suffolk 22kg £133, Lisburn 10 Texel 22kg £132.50, Lisburn 8 Charollais 22kg £132.50, Killinchy 25 Suffolk 22kg £132, Castlewellan 10 Texel 22kg £130.50, Saintfield 9 Texel 21kg £130, Ballynahinch 7 Suffolk 22kg £130, Strangford 24 Charollais 21kg £129, Kircubbin 25 Suffolk 20kg £128, Portaferry 32 Texel 20kg £127, Donaghadee 14 Texel 21kg £125, Lisburn 11 Texel 20kg £124 and Ballynahinch 18 Suffolk 17kg £120.
Ram/ewes - Carrowdore Suffolk Ram £285, Ballykinlar Charollais ram £235, 2 Suffolk £200, £184, Moneyrea Texel £220, 3 Charollais £202, Comber 3 Texel £212, 4 Texel £194, Comber 3 Charollais £209, 5 Suffolk £188, Downpatrick 7 Suffolk £199, Lisburn 4 Texel £195, Comber 5 Suffolk £192, 6 Suffolk £177, Lisburn 7 Texel £184, Moira 2 Charollais £180, Downpatrick 9 Suffolk £180, 11 Suffolk £178, Dromore 8 Suffolk £176, Comber 10 Suffolk £172, Lisburn 7 Suffolk £170, 6 Mule £158, Comber 8 Suffolk £168, Downpatrick 5 Suffolk £165, 9 mule £160 and Killinchy 6 Mule £152, 10 Mule £145.