Smaller show of sheep at Saintfield, fat lambs selling to £150
Excellent demand for store lambs.
Leading prices:
Fat lambs
Downpatrick farmer 10 Texel 28kgs £150; Ballygawley farmer 3 Texel 29kgs £144; Downpatrick farmer 14 Texel 26kgs £142; Newtownards farmer 7 Texel 26kgs £142; Downpatrick farmer 20 Charollais 27kgs £137; Downpatrick farmer 12 Texel 25kgs £140; Antrim farmer 15 Charollais 26kgs £140; Newtownards farmer 15 Suffolk 26kgs £138; Ballynahinch farmer 12 Charollais 27kgs £137; Lisburn farmer 3 Texel 25.5kg £136, 17 23kgs £132.50; Killinchy farmer 60 Suffolk 24kgs £134; Ballywalter farmer 12 Charollais 24kgs £134; Newtownards farmer 15 Texel 23.5kgs £134; Ballygowan farmer 28 Texel 23.5kgs £131; Ballygowan farmer 6 Texel 23kgs £131; Ballynahinch farmer 8 Suffolks 22kgs £130; Lisburn farmer 7 Charollais 21.5kgs £130; Saintfield farmer 26 Texel 21.5kgs £129.50; Saintfield farmer 17 Texel 20kgs £128.50; Newtownards farmer 21 Charollais 19kgs £127; Downpatrick farmer 15 Lleyn 21kgs £125; Ballygowan farmer 18 Texel 19.5kgs £122; Ballynahinch farmer 14 Texel 18kgs £120, 8 Texel 15kgs £105; Downpatrick farmer 13 Texel 15kgs £114 and Downpatrick farmer 8 Suffolk 18.5kgs £119.
Fat ewes
Ballynahinch farmer Suffolk £214; Castlewellan farmer Texels £202, farmer Mules £165; Saintfield farmer Texels £202; Downpatrick farmer Texels £200; Greyabbey farmer Texels £196; Castlewellan farmer Charollais £195; Lisburn farmer Texels £188; Saintfield farmer Suffolks £185 and Killinchy farmer Mules £144.