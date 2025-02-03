Sparkling trade at Newtownstewart Mart, bullocks selling to £2360
Heifers to £2270 (£1570 over weight).
Fat cows to £1990 (269ppk).
Bullock and bull prices: F McAleer Plumbridge 820kgs £2360, 765kgs £2300, 730kgs £2220; B Moss Castlederg 585kgs £2060, 550kgs £1815, 375kgs £1080; David McKinley Newtownstewart 680kgs £2040, 580kgs £1795, 565kgs £1765, 655kgs £1745; D Maguire Claudy 675kgs £1910; T Coulter Strabane 545kgs £1710, 520kgs £1615; P McCaffrey Drumquin 635kgs £1930, 580kgs £1700; B McLaughlin Drumquin 595kgs £1680. P Conway Newtownstewart 520kgs £1640, 510 £1545; T Ginn Ardess 420kgs £1605, £1275 and £1250; C Ginn Ederney 335kgs £1340 (400ppk) S Managh Omagh 325kgs £1305, £1265, £1230, 320kgs £1280, 360kgs £1185, 315kgs £1055 and £990; S Boyd Strabane 435kgs £1265, 370kgs £1180 and G Monaghan Trillick 405kgs £1245, 430kgs £1220, 415kgs £1210, 345kgs £1060.
Other bullocks sold from £540 up.
Heifer prices: F McAleer 700kgs £2270; D Maguire Lisdoo 615kgs £1975, 635kgs £1815; T King Omagh 535kgs £1750; a Strabane farmer 495kgs £1680, 555kgs £1640, 520kgs £1590 and £1565; B Moss 555kgs £1600, 535kgs £1520, 500kgs £1435; P Conway 490kgs £1500, 510kgs £1390, 440kgs £1080; S Boyd 440kgs £1445, 430kgs £1300, 405kgs ££1245; C Ginn 335kgs £1185 and T Ginn 425kgs £1180, 335kgs £1065.
Other heifers sold from £610 up.
Fat cows: J F Devine 740kgs £269; C McIlwaine 760kgs £242; G Snodgrass 685kgs £258, 550kgs £264, 515kgs £214, 470kgs £192; D Maguire 825kgs £213; K McIlwaine 865kgs £182, 680kgs £172; D Baxter 565kgs £257, 550kgs £233 and T Ginn 610kgs £216.
Friesian cows sold from £125 up.