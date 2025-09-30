Steady for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £236
Lambs sold to £164.
Ewes sold to £236.
Lambs - Castlewellan 18 Texel 30kg £164, Killinchy 12 Texel 22kg £159, Killinchy 3 Texel 24kg £150, Saintfield 12 Texel 25kg £148, Ballykinlar 28 Texel 27kg £145, 14 Texel 26kg £144.50, 9 Suffolk 27kg £143.50, Crumlin 27 Texel 26kg £144, Downpatrick 14 Texel 25kg £144, Downpatrick 19 Texel 26kg £142, Crumlin 26 Texel 24kg £141.50, Newtownards 7 Texel 26kg £141, Lisburn 5 Texel 25kg £140, Downpatrick 24 Texel 25kg £140, Crossgar 4 Texel 24kg £140, Downpatrick 7 Texel 25kg £140, Ballywalter 23 Charollais 24kg £139.50, Crossgar 11 Texel 25kg £139, Comber 12 Texel 24kg £138, Ballygowan 30 Texel 24kg £138, Comber 18 Texel 23kg £137, Lisburn 9 Texel 24kg £137, Ballynahinch 6 Texel 24kg £137, Downpatrick 15 Texel 23kg £135.50, Comber 9 Texel 23kg £135, Dromore 11 Charollais 23kg £135, Ballykinlar 5 Texel 23kg £134.50, Comber 24 Charollais 21kg £133.50, Ballygowan 23 Texel 22kg £133, Lisburn 12 Charollais 21kg £130.50, Carryduff 17 Texel 17kg £130, Downpatrick 11 Charollais 20kg £130, Comber 31 Texel 22kg £130, Lisburn 5 Charollais 22kg £130, Ballykinlar 3 Texel 22kg £130, Saintfield 3 Charollais 23kg £130, Ballygowan 17 Suffolk 20kg £129, Carryduff 16 Texel 20kg £128.50, Dromara 14 Texel 21kg £128.50, Killinchy 23 Texel 19kg £127, Killinchy 19 Texel 19kg £127, Downpatrick 10 Texel 19kg £125.50, Killinchy 11 Texel 20kg £125, Greyabbey 9 Texel 21kg £125, Comber 11 Texel 19kg £124, Comber 26 Dorset 20kg £124, Killinchy 18 Texel 20kg £124, Greyabbey 4 Texel 20kg £123, Comber 8 Dutch spotted 20kg £123, Downpatrick 16 Texel 19kg £121, Comber 10 Texel 17kg £119, Saintfield 18 Texel 18kg £115, Dromore 40 Texel 18kg £110, Lisburn 10 Charollais 16kg £106 and Portaferry 19 Texel 15kg £100.
Ewes - Hillsborough 2 Texel £236, 3 Texel £222, Downpatrick 3 Texel £214, Comber Texel £210, Downpatrick 3 Charollais £200, 6 Suffolk £177, Portaferry 6 Suffolk £198, 2 Suffolk £186, Lisburn 2 Texel £196, 2 Charollais £190, Comber 2 Suffolk £194, Carryduff 9 Suffolk £190, 4 Mule £150, Downpatrick 6 Texel £188, Killinchy Cheviot £185, Comber 7 Suffolk £184, Saintfield 4 Charollais £180, Killinchy 2 Suffolk £178, Killinchy 14 Texel £174, Lisburn 7 Suffolk £174, Seaforde 13 ewes £172, Dromore 6 Suffolk £170, Ballynahinch 8 Charollais £168, Lisburn 5 Texel £164, Ballynahinch 5 Suffolk £160, Lisburn 5 Suffolk £155, 3 Mule £140, Comber 5 Suffolk £150, Dromara 10 Suffolk £149, Comber 6 Mule £141 and Comber 5 Mule £140.