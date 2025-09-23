Steady trade for midweight and heavy lambs at Markethill Mart

An entry of 2200 sheep at Markethill on Monday 22nd September included 1770 lambs which sold in a steady trade for midweight and heavy lambs.

Good quality store lambs maintained a firm trade although plainer lambs were slightly easier.

Good quality heavy lambs sold from 550- 592p/k for 24.4k at £144.50 for a Ballinderry producer, and for 24.5k at £145 for a Middletown farmer.

Good quality midweight lambs sold from 610p/k to a top of 673p/k for 19 lambs, 23.1k at £155.50 for a Moy farmer, followed by 641p 20.2k at £129.50 for a Loughgall producer.

Farming Life livestock markets

Good quality light stores sold from 700p/k to a top of 821p/k for 20 lambs, 14.5k at £119 for a Kilcoo farmer, followed by 800p/k for 10 lambs, 13k at £104 for a Belfast producer.

Stronger stores sold to 717p/k for 16.8k at £120.50 for an Annalong farmer, followed by 714p/k for 16.8k at £120 for a Hilltown farmer.

Main demand from 670-713p/k.

The 280 cull ewes sold to £238 with others at £228 and £205.

Main demand for fleshed ewes from £140 to £202 per head, second quality from £100 to £130 and the poorest ewes from £70-£90 per head.

In the breeding ring ewe hoggets sold to £285 and £280.

Main demand from £230-£260.

Breeding rams sold to £220 to £400 each.

Heavy lambs

Ballinderry producer 24.4k £144.50 592p/k: Middletown producer 24.5k £145 592p/k: Markethill producer 24.1k £138.50 575p/k: Armagh producer 24k £136 567p/k: Loughbrickland producer 24.1k £136 564p/k: Armagh producer 24.3k £137 564p/k: Middletown producer 24k £135 563p/k and Markethill producer 24.5k £136.50 557p/k.

Midweight lambs

Moy producer 23.1k £155.50 673p/k: Loughgall producer 20.2k £129.50 641p/k: Belleeks producer 20k £127 635p/k: Ballynahinch producer 20.4k £128.50 630p/k: Mullabawn producer 20.8k £129.50 623p/k: Ballynahinch producer 21k £130.50 621p/k: 20.7k £128.50 621p/k: Ballygawley producer 20.5k £127620p/k and Glenanne producer 20.9k £128.50 615p/k.

Light store lambs

Kilcoo producer 14.5k £119 821p/k: Belfast producer 13k £104 800p/k: Loughgilly producer 15.3k £121.50 794p/k: Lislea producer 12.5k £98 784p/k: Mullaghbawn producer 14k £109 779p/k: Rostrevor producer 15.3k £119 778p/k: 15.6k £120 769p/k: Belfast producer 14.4k £110 764p/k and Kilkeel producer 13.6k £103 757p/k.

Stronger store lambs

Annalong producer 16.8k £120.50 717p/k: Hilltown producer 16.8k £120 714p/k: Magheralin producer 17.3k £123.50 714p/k: Hilltown producer 17.1k £122 714p/k: 17.1k £121 708p/k: Hilltown producer 17.4k £123 707p/k: Kilkeel producer 18k £126 700p/k: Beragh producer 17.5k £122 697p/k and Aughnacloy producer 18.3k £127.50 697p/k.