Steady trade for sheep at Markethill Mart, good quality heavy lambs to £160
Good quality heavy lambs sold from 540-599p/k for 26.7k at £160 for a Dungannon producer.
The same owner received 592p/k for 24k at £142.
An Armagh farmer sold 26k at £152 (585p/k).
Good quality midweight lambs sold from 600-648p/k for 20k at £129.50 for a Newtownhamilton farmer.
A Cullyhanna producer sold at 646p/k for 20.5k at £132.50.
Light stores sold steadily from 700-752p/k for 11.7k at £88, followed by 748p/k for 11.5k at £86.
Stronger lots sold to 709p/k for 17.2k at £122, followed by 708p/k for 17.1k at £121.
Main demand from 660-704p/k.
The 320 cull ewes returned a firm trade with fleshed ewes from £150-£232, with other at £220, £208 and £206.
Second quality from £90-£130 each.
Heavy lambs
Dungannon producer 26.7k £160 599p/k: 24k £142 592p/k: Armagh producer 26k £152 585p/k: Loughgall producer 24.2k £136.50 564p/k: Ballynahinch producer 24.4k £137 562p/k: 24.8k £137.50 554p/k: Armagh producer 25k £138 552p/k: Markethill producer 24.8k £136 548p/k and Tandragee producer 26k £142.50 548p/k.
Midweight lambs
Newtownhamilton producer 20k £129.50 648p/k: Newtownhamilton producer 20.5k £132.50 646p/k: Omagh producer 20.3k £131 645p/k: Armagh producer 20k £127 635p/k: Portadown producer 21k £129.50 617p/k: Kilcoo producer 21.6k £133 616p/k and Jerrettspass producer 21k £129 614p/k.
Light store lambs
Lislea producer 11.7k £88 752p/k: Markethill producer 11.5k £86 748p/k: Mullaghbawn producer 12.1k £90 744p/k: Lislea producer 17.7k £131.20 743p/k: Markethill producer 14.7k £109 742p/k: Armagh producer 16.6k £122 735p/k: Ballynahinch producer 15k £110 733p/k and Markethill producer 16.4k £119 726p/k.
Stronger store lambs
Newtownhamilton producer 17.2k £122 709p/k: Camlough producer 17.1k £121 708p/k: Warrenpoint producer 18.4k £129.50 704p/k: Markethill producer 18k £126.50 703p/k: Omagh producer 18.2k £127.50 701p/k: Lislea producer 18.8k £129 686p/k: Markethill producer 18k £123 683p/k and Newtownhamilton producer 18.6k £127 683p/k.