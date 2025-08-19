Steady trade for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £210
Lambs sold to £200. Ewes sold to £210.
Lambs - Killinchy Texel 24kg £200, Ballygowan 3 Texel 27kg £169, Crossgar 3 Texel 26kg £157, Hillsborough 8 Texel 25kg £155, Comber 6 Charollais 24kg £150, Downpatrick 17 Texel 25kg £150, Ballykinlar 24 Texel 24kg £149, Comber 23 Texel 24kg £148.50, Newtownards 23 Texel 24kg £148, Ballynahinch 11 Charollais 25kg £148, Lisburn 7 Texel 25kg £147.50, Crossgar 18 Texel 24kg £147, Comber 8 Texel 24kg £147, Downpatrick 6 Texel 25kg £147, Comber 77 Texel 24kg £146.50, Comber 22 Texel 23kg £146, Downpatrick 9 Charollais 24kg £146, Downpatrick 32 Texel 24kg £146, Ballyogowan 12 Texel 22kg £145, Ballynahinch 7 Charollais 23kg £145, Lisburn 14 Texel 23kg £145, Ballygowan 27 Texel 24kg £145, Hillsborough 12 Texel 24kg £144, Ballygowan 25 Texel 23kg £143, Downpatrick 8 Texel 22kg £142, Lisburn 8 Texel 23kg £141, Killinchy 30 Texel 23kg £141, Newtownards 35 Suffolk 23kg £141, Downpatrick 28 Texel 22kg £140, Portaferry 18 Texel 23kg £140, Ballykinlar 25 Texel 23kg £139, Killinchy 20 Suffolk 22kg £138, Killinchy 10 Charollais 22kg £138, Ballynahinch 13 Texel 22kg £138, Downpatrick 14 Suffolk 23kg £138, Downpatrick 14 Texel 22kg £137.50, Ballynahinch 16 Charollais 22kg £137.50, Portaferry 18 Texel 22kg £136.50, Comber 6 Texel 23kg £136.50, Crossgar 23 Texel 22kg £135.50, Newtownards 25 Hampshire 21kg £134, Crossgar 15 Suffolk 22kg £134, Lisburn 20 Texel 20kg £132, Downpatrick 14 Charollais 20kg £131, Saintfield 10 Texel 20kg £130 and Comber 18 Charollais 19kg £127.
Ewes - Downpatrick 2 Texel £210, 4 Suffolk £192, 6 Suffolk £181, Crossgar 6 Charollais £202, 5 Suffolk £170, Comber 4 Suffolk £195, Downpatrick 10 Texel £190, 4 Suffolk £179, Lisburn 6 Suffolk £188, Killinchy 6 Texel £188, 4 Mule £160, Downpatrick 8 Suffolk £184, 5 Suffolk £177, Ballynahinch 9 Suffolk £180, Comber 5 Texel £180, Ballynahinch 5 Suffolk £178, Hillsborough 6 Suffolk £176, 5 Mule £162, Comber 7 Suffolk £175, 4 Suffolk £160 and Killinchy 7 Mule £166, 5 Mule £150.