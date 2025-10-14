Steady trade for sheep at Saintfield Mart, ewes selling to £270
Lambs sold to £157.
Ewes sold to £270.
Lambs - Dromara 2 Suffolk 35kg £157, Kircubbin Texel 30kg £156, Castlewellan 29 Texel 27kg £142.50, 18 Suffolk 30kg £142.50, Castlewellan 20 Texel 24kg £140, Downpatrick 6 Texel 25kg £140, Downpatrick 15 Texel 25kg £140, Kircubbin Texel 25kg £140, Ballygowan 8 Charollais 23kg £138, Dromara 28 Suffolk 25kg £138, Downpatrick 11 Charollais 24kg £137, Saintfield 16 Charollais 24kg £137, Ballynahinch 7 Hampshire 24kg £137, Ballynahinch 20 Texel 25kg £137, Moneyrea 2 Charollais 23kg £136, Saintfield 15 Charollais 24kg £136, Comber 2 Texel 23kg £135, Saintfield 10 Suffolk 23kg £135, Comber 22 Texel 22kg £134, Comber 35 Texel 23kg £132.50, Crossgar 6 Texel 22kg £132.50, Ballynahinch 14 Suffolk 22kg £132, Killinchy 25 Texel 21kg £130.50, Lisburn 10 Charollais 21kg £130, Crumlin 21 Texel 22kg £128, Crossgar 15 Texel 20kg £126, Saintfield 18 Texel 20kg £126, Ballynahinch 14 Texel/Suffolk 21kg £125.50, Crossgar 15 Texel 20kg £125, Comber 10 Charollais 20kg £124.50, Kircubbin 15 Texel 18kg £123, Ballynahinch 42 Texel/Suffolk 19kg £123, Lisburn 18 Charollais 18kg £121, Ballynahinch 43 Texel/Suffolk 18kg £121, Saintfield 15 Dorset 18kg £120, Downpatrick 31 Lleyn 19kg £120, Bangor 23 Texel 19kg £120, Downpatrick 10 Texel 19kg £119, Downpatrick 22 Texel 17kg £118, Moira 14 Charollais 18kg £117 and Killinchy 14 Suffolk 18kg £115.
Ewes/rams - Donaghadee Texel £270, Downpatrick 2 Texel £225, Lisburn 4 Charollais £212, 5 Suffolk £184, Ballynahinch 6 Suffolk £210, Downpatrick 3 Suffolk £204, Comber 2 Suffolk £196, Downpatrick 5 Suffolk £190, 4 Suffolk £178, Comber 2 Suffolk £187, Saintfield 2 Suffolk £184, Killinchy 8 Suffolk £180, Ballynahinch 5 Suffolk £178, Downpatrick 6 Charollais £176 and Hillsborough 5 Suffolk £170.