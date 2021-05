Steady trade in all the rings at Ballymena

Beef cows sold to 230p for 860kg at £1978, Fr cows to 141p for 630kg at £888 and 660kg at £930, beef heifers to 255p for 660kg at £1683, beef bullocks to 700kg at £1862 and to a top per head of £1966 for 870kg. Friesian bullocks to 198p for 600kg at £1188.

Beef cows sold to: PL McKeag, Millisle Char 860kg £1978 (230), local farmer Lim 860kg £1874 (218), Neil Donaghy, Co L’derry Lim 580kg £1252 (216), A McNeilly, Muckamore Lim 700kg £1491 (213), PL McKeag Lim 730kg £1554 (213), Lim 810kg £1717 (212), Lim 760kg £1596 (210), Patrick Doherty, Kircubbin Lim 570kg £1179 (207), PL McKeag Char 810kg £1676 (207), C Ferris, Millisle Bel 940kg £1945 (207), PL McKeag Lim 740kg £1524 (206), Antrim Estates, Glenarm SHB 730kg £1467 (201), C Ferris Char 820kg £1631 (199), PL McKeag Lim 760kg £1504 (198), Lim 620kg £1215 (196), Patrick Doherty Lim 880kg £1689 (192).

Friesian cows sold to: RJ McDowell, Gleno 630kg £888 (141), G Connon, Aldergrove 660kg £930 (141), J Alexander, Strabane 670kg £938 (140), Howard McNabney, Clough 630kg £869 (138), A & W McIlwaine, Ballyclare 710kg £979 (138), David McClintock, Moorfields 830kg £1137 (137), Brian McConnell, Doagh 750kg £1027 (137), Joseph Adams, Ballymena 760kg £1033 (136), P McGowan, Toomebridge 770kg £1016 (132), RF Saunderson, Glenwherry 680kg £897 (132), A Hoey, Glenwherry 720kg £943 (131), David McClintock, Moorfields 640kg £832 (130), Denis Boyd, Straid 580kg £754 (130), James B Sayers, Cloughmills 670kg £864 (129), Brian Henry, Cloughmills 610kg £786 (129), Mrs N Jamison, Ballymena 630kg £806 (128).

Beef heifers sold to: PL McKeag, Millisle Char 660kg £1683 (255), Char 680kg £1700 (250), Char 750kg £1860 (248), Char 700kg £1701 (243), SF McKenna, Maghera Lim 630kg £1518 (241), A & D Glass, Ballycastle Lim 520kg £1253 (241), WA Weatherup, Comber Lim 530kg £1261 (238), E Ferguson, Magherafelt Lim 580kg £1380 (238), Alastair Dale, Ballymena Lim 590kg £1398 (237), Char 600kg £1416 (236), A & D Glass, Ballycastle Lim 520kg £1227 (236), PL McKeag Char 650kg £1514 (233), WA Weatherup, Comber Char 550kg £1276 (232), Char 520kg £1201 (231), John Davidson, Moorfields Lim 590kg £1357 (230), Andrew Riley, Limavady Lim 570kg £1311 (230).

Beef bullocks (top per kg): Ian Davidson, Larne Lim 700kg £1862 (266), R McCurdy, B’shane Char 720kg £1814 (252), Lim 730kg £1810 (248), Moya Masterson, Downpatrick Lim 620kg £1531 (247), TJA & RA Kennedy Cullybackey Par 610kg £1506 (247), L McIvor, Cookstown Lim 690kg £1683 (244), Steven McCann, Randalstown Lim 600kg £1464 (244), J Beattie, Ballymoney Char 700kg £1708 (244), R McCurdy, B’shane Lim 660kg £1603 (243), SA Taggart, Ballymoney Lim 760kg £1831 (241), John Blair, Cullybackey Char 670kg £1608 (240), Henry Clarke, Upperlands Lim 660kg £1584 (240), SA Taggart, Ballymoney Char 720kg £1720 (239), B Harkness, Coagh Lim 770kg £1832 (238), Richard McConvey, Ardglass Blonde 670kg £1594 (238), SA Taggart, Ballymoney Char 780kg £1856 (238).

Beef bullocks (top per head): SA Taggart, Ballymoney Char 870kg £1966, Char 840kg £1940, Char 800kg £1880, Ian Davidson, Larne Lim 700kg £1862, RA McNeilly, Ahoghill Sim 790kg £1856, SA Taggart Char 780kg £1856, Lim 780kg £1840, Char 780kg £1833, B Harkness, Coagh Lim 770kg £1832, SA Taggart Lim 760kg £1831, R McCurdy, B’shane Char 720kg £1814, Lim 730kg £1810.

Friesian bullocks sold to: E O’Donnell, Toomebridge 600kg £1188 (198), Donal McKay, Martinstown 590kg £1144 (194), Terence Duffin, Toomebridge 700kg £1295 (185), Alan White, Mosside 750kg £1387 (185), Terence Duffin 690kg £1262 (183), Donal McKay, Martinstown 630kg £1127 (179), Terence Duffin 680kg £1190 (175), P McGowan, Toomebridge 630kg £1102 (175), Donal McKay, Martinstown 560kg £963 (172), RJ Gage, Clough 550kg £940 (171), Terence Duffin 670kg £1132 (169), RJ Gage, Clough 560kg £940 (168), 550kg £918 (167), M Wilson, Ballinderry 620kg £1035 (167), A & W McIlwaine, Ballyclare 1040kg £1664 (160), M Wilson, Ballinderry 500kg £780 (156).

20 dairy cattle sold to £2060 at Ballymena on Friday, 14th May.

Leading prices: TJ Morrison, Downpatrick £2060, £1900, £1880, S Dunlop, Dundrod £1780.

A great entry of sucklers sold to £2100.

Leading prices: J Sawyers, Sixmilecross Bel hfr & hfr calf £2100, A & ME Graham, Carnlough Lim hfr & bull calf £1940, J Sawyers Lim hfr & bull calf £1800, Sim in calf hfr £1750, A & ME Graham, Carnlough Lim hfr & bull calf £1700, J Sawyers Here in calf hfr £1700, Lim in calf hfr £1700, Lim hfr & hfr calf £1680, D Allen, Moneymore AA hfr & bull calf £1610, DD McDowell, Newtownards Sim hfr & bull calf £1600, F Hilton, Ballymena Lim hfr & hfr calf £1580, J Sawyers Here hfr & bull calf £1550, Lim in calf hfr £1520, JA McKillop, Cushendall Blonde in calf hfr £1460, A Abernethy, Stewartstown Sim in calf hfr £1460, R McKeown, Templepatrick AA hfr & bull calf £1420.

An entry of 320 calves in Ballymena resulted in a very steady trade. Heifer calves sold to £500, bull calves to £555 and Fr bulls to £270.

Beef bred bull calves sold to: David Compton, Carninney Sim £555, MT Boyd, Kilwaughter Bel £545, James Adair, Kells Bel £540, D Mallon, Toomebridge AA £535, J Ferguson, Straid Char £515, Hugh Henry, Magher Char £495, J Ferguson AA £490, Char £485, A Scott, Glarryford Char £475, R Thompson, Glenarm Lim £465, I Townley, Ballykelly Lim £455, Patrick Logan, Ahoghill Lim £455, local farmer Char £450, J Ferguson, (2) AA £450, A Scott, Glarryford Char £445.

Heifer calves sold to: James Adair, Kells Bel £500, JSP & Mrs M Gibson, Aughafatten (2) Bel £495, RW Kane, Ballycastle Bel £490, MT Boyd, Kilwaughter Bel £475, RW Kane (3) Bel £470, Patrick Logan, Ahoghill Lim £465, James Adair, Bel £460, J Ferguson, AA £440, Char £425, R Thompson, Glenarm Sim £420, J Ferguson (3) AA £420.

Friesian bull calves sold to: Robin Bingham, Nutts Corner £270, Wm Crawford, Gracehill £260, Jacksons, Ballynure £240, Brian George, Crumlin (4) £205, J Lynn, Cullybackey £180, Jacksons, Ballynure £180, Wm Crawford, Gracehill (2) £165, £160, A Gaston, Glarryford £155, Wm Crawford (2) £150, Wm Hoey, Ballymena £145.

An entry of 220 weanlings resulted in a steady trade. Bullocks sold to £715 over for a Char 440kg at £1155 offered by J McHenry, Ballymoney. Heifers sold to £610 over for a Lim 400kg at £1010 from M Johnston, Toome.

Bulls/blks 0-300kgs: Local farmer (2) Char 190kg £640 (336), local farmer Lim 290kg £885 (305), R & V Craig, Larne Lim 230kg £690 (300), local farmer Bel 220kg £655 (297), local farmer AA 220kg £655 (297), Teresa Connon, Broughshane AA 270kg £800 (296), TA Rodgers, B’shane Lim 260kg £770 (296), Samuel Stewart, Nutts Corner Blonde 230kg £680 (295), R & V Craig, Larne Lim 230kg £655 (284), H & I Hamilton, B’shane AA 290kg £780 (269), Hubert Stewart, Ballyclare (2) Here 260kg £685 (263), Teresa Connon Sal 300kg £790 (263), D McAuley, Ballyclare Char 240kg £630 (262), J Heffron & K Lavery, Randalstown Lim 300kg £770 (256).

301-350kgs: Teresa Connon, Broughshane Char 310kg £975 (314), RP McDonnell, Cushendall Char 320kg £9710 (303), Char 350kg £1020 (291), Char 340kg £975 (286), local farmer Lim 310kg £860 (277), RP McDonnell Char 340kg £940 (276), WP Keenan, Crossgar Blonde 340kg £920 (270), D Carson, Nutts Corner Lim 310kg £820 (264), Brian Connon Lim 320kg £840 (262), Teresa Connon Sal 320kg £840 (262), local farmer Char 340kg £885 (260), George Quinn, Upper Ballinderry Lim 350kg £900 (257), H & I Hamilton, B’shane AA 310kg £795 (256), J Sawyers Lim 340kg £870 (255), Samuel Stewart, Nutts Corner Blonde 310kg £790 (254), WP Keenan, Crossgar Blonde 350kg £880 (251).

351kg and over: J McHenry, Mosside Char 380kg £1010 (265), Char 440kg £1155 (262), Char 420kg £1080 (257), Char 430kg £1090 (253), Ian Dodds, Glenwherry Lim 370kg £930 (251), M Johnston, Toomebridge Blonde 440kg £1100 (250), George Quinn, Upper Ballinderry Lim 380kg £950 (250), WP Keenan, Crossgar Lim 480kg £1180 (245), George Quinn Sim 400kg £950 (237), local farmer Char 410kg £960 (234), J Hayes, Ballymena Lim 360kg £840 (233), Ivan Wallace, Doagh (2) Lim 400kg £930 (232), A Jones, Moneymore Bel 360kg £835 (231), D Millar, Aughfatten Sal 390kg £900 (230), J Hayes, Ballymena Here 360kg £820 (227).

Heifers 0-300kgs: J Sawyers farm, Sixmilecross Lim 220kg £670 (304), local farmer Char 210kg £620 (295), RJ McKane, Ballymena Sim 220kg £610 (277), R & V Craig, Larne Lim 220kg £580 (263), Lim 260kg £680 (261), T Stewart, Cairncastle Sim 220kg £575 (261), O McKeever, Keady AA 230kg £590 (256), local farmer AA 230kg £590 (256), (2) Sim 240kg £610 (254), J Sawyers farm (2) Lim 290kg £730 (251), Lim 220kg £550 (250), A McCullen, Newtownabbey Sim 190kg £450 (236), Ivan Wallace Lim 290kg £650 (224), Donal Carvill, Tynan Sim 220kg £490 (222).

301-350kgs: TA Rodgers, B’shane Lim 340kg £835 (245), WJ & RJ Cuthbert, Ballycarry Blonde 320kg £780 (243), T Knox, Ballynure Char 340kg £820 (241), Char 320kg £760 (237), J Sawyers farm, Sixmilecross Char 320kg £740 (231), Aidan Hunter, Carnlough Bel 340kg £780 (229), Ian Dodds, Glenwherry Lim 330kg £750 (227), WJ & RJ Cuthbert, Ballycarry (2) Lim 350kg £790 (225), RP McDonnell, Cushendall Char 330kg £740 (224), local farmer (2) Lim 340kg £750 (220), J McNeilly McQuitty, Clough Char 320kg £700 (218), WP Keenan, Crossgar Lim 320kg £680 (212), R & V Craig, Larne Lim 310kg £650 (209), T Stewart, Cairncastle Lim 310kg £600 (193).

351kg and over: WJ & RJ Cuthbert, Ballycarry Blonde 390kg £990 (253), M Johnston, Toomebridge Lim 400kg £1010 (252), TA Rodgers, Broughshane Lim 360kg £900 (250), Lim 380kg £945 (248), Desmond Brogan, Cloughmills Lim 410kg £1010 (246), M Johnston, Toomebridge Char 380kg £910 (239), TA Rodgers Lim 370kg £885 (239), Aidan Hunter, Carnlough Lim 430kg £1010 (234), Desmond Brogan Lim 380kg £890 (234), Lim 430kg £1000 (232), T Knox, Ballynure Char 360kg £830 (230), Ian Dodds, Glenwherry Lim 420kg £960 (228), WJ & RJ Cuthbert, Ballycarry (2) Blonde 370kg £830 (224), Lim 400kg £875 (218), Aidan Hunter, Carnlough Char 460kg £995 (216).

A smaller sale of sheep on Monday evening resulted in the best trade this year for breeders. Ewes and lambs sold to £315, pet lambs to £53.

Leading prices as follows: WR Semple, Magheramourne 5 Tex ewes & 10 lambs £315, H Park, Ballymena 1 Jac ewe & 1 lamb £300, WR Semple 5 Tex ewes & 10 lambs £300, Bryan Gardiner, Ballymena 1 Suff ewe & 2 lambs £295, John Buick, Kells 3 Char ewes & 5 lambs £285, Wilson Carson, Cloughmills 1 Suff ewe & 2 lambs £280, A McKillop, Cushendall 1 Tex ewe & 2 lambs £280, H Park, Ballymena 1 Jac ewe & 1 lamb £275, I Montgomery, Glenwherry 3 CB ewes & 3 lambs £270, David Colville, Newtownards 1 CB ewe & 2 lambs £270, Bryan Gardiner 1 Suff ewe & 2 lambs £265, Wilson Carson, Cloughmills 4 Suff ewes & 4 lambs £265, David McMullan, Broughshane 3 Tex ewes & 6 lambs £260, P Gregg, Gracehill 2 Tex ewe & 4 lambs £260, WR Semple 1 Tex ewe & 2 lambs £260, Amanda Bonnar, Glenwherry 3 CB

ewes & 6 lambs £260.

An entry of 150 store cattle in Ballymena on Tuesday resulted in a sharp trade. Bullocks sold to £770 over for a Lim 550kg at £1260 offered by G Martin, Randalstown. Heifers sold to £750 over for a Char 510kg at £1260 presented by Duncan Bros, Antrim.

Bulls/blks 0-500kgs: Bonnar farms, Ballymena Char 300kg £750 (250), A Thompson, Straid Lim 490kg £1180 (240), Lim 480kg £1110 (231), Irene Overend, Bellaghy AA 410kg £930 (226), AA 290kg £650 (224), W Thompson, Crumlin (2) AA 320kg £710 (221), Dundarave properties, Bushmills SH 410kg £905 (220), W Thompson Char 450kg £990 (220), Dundarave properties (2) SH 420kg £915 (217), W Thompson (2) Lim 400kg £865 (216), AA 370kg £800 (216), Howard McCutcheon, Groomsport Bel 500kg £1070 (214), A Thompson Lim 430kg £910 (211).

501kg and over: G Martin, Randalstown Lim 550kg £1260 (229), Howard McCutcheon, Groomsport Bel 510kg £1140 (223), Bel 540kg £1200 (222), WG Bonar, Randalstown Lim 580kg £1255 (216), D Laughlin, Dungiven Char 550kg £1190 (216), Dundarave properties (2) SH 510kg £1075 (210), A Thompson, Straid Lim 510kg £1070 (209), Howard McCutcheon, Bel 540kg £1120 (207), WG Bonar, Lim 540kg £1115 (205), C Christie, Cloughmills Char 520kg £1065 (204), John Glover, Crossgar AA 540kg £1105 (204), Robert A Stewart, Ballydonnell ST 550kg £1115 (202), D Hanna, Ballymoney Char 540kg £1090 (201), Robert A Stewart ST 600kg £1210 (201), AA 550kg £1100 (200).

Heifers 0-500kg: Duncan Bros, Antrim Lim 490kg £1185 (241), L Gamble, Gracehill Sim 320kg £750 (234), Duncan Bros Char 460kg £1060 (230), L Gamble (2) Sim 340kg £780 (229), RJ Hoey, Ballymena Lim 460kg £1050 (228), Howard McCutcheon, Groomsport Bel 490kg £1080 (220), RJ Hoey, Ballymena Lim 480kg £1050 (218), Howard McCutcheon Bel 490kg £1050 (214), N Graham, Cullybackey Lim 350kg £740 (211), Frank O’Hara, Moorfields Lim 360kg £760 (211), L Gamble, Gracehill Sim 360kg £760 (211), Sim 370kg £770 (208), J Bonnar, B’shane St 340kg £705 (207), Frank O’Hara, Ballymena Lim 380kg £785 (206), AA 370kg £760 (205).

501kg and over: Duncan Bros, Antrim Char 510kg £1260 (247), Char 530kg £1180 (222), RJ Hoey, Ballymena Lim 550kg £1190 (216), Howard McCutcheon, Groomsport Bel 510kg £1100 (215), Bel 540kg £1155 (213), Duncan Bros Lim 520kg £1110 (213), D Laughlin, Dungiven Bel 580kg £1210 (208), S Scullion, Glenarm Here 580kg £1140 (196), Char 520kg £1000 (192), Lim 510kg £970 (190), D Laughlin Char 690kg £1280 (185).

An entry of 1123 sheep in Ballymena on Wednesday resulted in another great trade. Fat lambs sold to 707p for a pen of Texels 19.5kg at £138 presented by Jack King, Ballymena and to a top per head of £152 for 3 Rouge 23.5kg offered by Glenkeen Livestock, Limavady. Fat ewes sold to £183.

Fat lambs (866)

Top per kg: Jack King, Ballymena 7 Tex 19.5kg £138 (707), 1 Bel 21kg £146 (695), A Coulter, Doagh 1 Tex 22.5kg £150 (666), K Wilson, B’shane 4 Tex 22kg £146 (663), IW & AT McCaughey, B’shane 4 Tex 20kg 3132 (660), L & K Beacom, Kircubbin 21 Tex 22kg £145 (659), G Irwin, Ballyclare 3 Tex 21.5kg £141.50 (658), Ivan Wallace, Doagh 5 Tex 22kg £144.50 (656), John Kennedy & Ptnrs, Ballywalter 8 Tex 19.5kg £128 (656), J Irvine, Carrick 13 Tex 21.5kg £141 (655), I Morrison, Dunloy 15 Tex 21.5kg £141 (655), A & D McAfee, Bushmills 3 Tex 22kg £144 (654), 11 Tex 22.5kg £147 (653), M McCullough, Ballymena 6 Suff 21kg £137 (652), Richard Cowan, Magheramourne 16 Tex 21kg £137 (652), RC & JC Watson, Rasharkin 8 Suff 21.5kg £140 (651), John Howie, Ballyclare 8 Tex 21.5kg £140 (651), John Kennedy & Ptnrs, Ballywalter 10 Tex 22kg £143 (650), F McNeilly, Glarryford 23 Tex 22kg £143 (650), Glenkeen livestock, Limavady 3 Rou 23.5kg £152 (646), Robert Sloan, Glenwherry 8 Dor 22kg £142 (645), Ivan Wallace, Doagh 27 Suff 22kg £142 (645), TW Lowry, Carrowdore 41 Suff 22kg £142 (645), J Lynn, Cullybackey 11 Tex 22kg £142 (645).

Top per head: Glenkeen livestock, Limavady 3 Rou 23.5kg £152, A Drummond, Larne 1 Dor 30kg £151, Simpson & Calvin, Ballymoney 5 Rou 26.5kg £150, A Coulter, Doagh 1 Tex 22.5kg £150, W McVey, Carnlough 1 Dor 29kg £148, Chris Caldwell, Portglenone 1 Tex 26.5kg £148, A & D McAfee, Bushmills 11 Tex 22.5kg £147, James Houston, Randalstown 3 Char 26.5kg £147, Robert Davidson, Gleno 4 Tex 25kg £146.50, K Wilson, B’shane 4 Tex 22kg £146, Ian Reid, Killinchy 20 Char 23.5kg £146, Glenkeen livestock 4 Dor 24kg £146, JG Robinson, Dunloy 6 Suff 26kg £146, Jack King, Ballymena 1 Bel 21kg £146, A McNeilly, Randalstown 1 Suff 25.5kg £146, Selina Alexander 1 Dor 25kg £145, J Christie, Cloughmills 4 Tex 23.5kg £145, local farmer 21 Tex 23kg £145, A Graham, Carnlough 3 Char 25.5kg £145, Robert Howie, Doagh 4 Suff 25kg £145, WJ Henderson, Bangor 1 Tex 23.5kg £145, Robert McDowell, Gleno 4 Suff 23.5kg £145, T Christie, Cloughmills 4 Suff 25kg £145, L & K Beacom, Kircubbin 21 Tex 22kg £145.

Fat ewes (257)

1st Quality

Suff- £120-£154

Tex - £120-£183

CB - £100-£125