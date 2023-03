Meanwhile heifers sold to £1760 for a 610kg Limousin (289.00) and as far as 303p per 100kg for a 525kg Charolais at £1590.

Fat cows peaked at £1800 for a 795kg Limousin (226.00).

Dropped calves cleared to £470 for a Belgian Blue bull and heifer calves to £430 Belgian Blue.

Dungannon Mart

Suckled cows and calves sold to £1760 for a Fleckvieh cow with a Limousin bull calf at foot. Springing cows sold to £1560 Limousin. Weanlings sold to £1170 for a 435kg Simmental male (268.00). While weanling heifers peaked at £1000 for a 365kg Charolais (275.00).

Steers

Steer prices remain brisk to peak at £2000 770kg Aberdeen Angus (260.00) presented by H Kerr, £1890 680kg Limousin (278.00); J McGuckin £1790 600kg Belgian Blue (298.00); J Holland £1780 605kg Limousin (294.00), £1610 590kg Limousin (273.00), £1600 565kg Simmental (283.00); a Dungannon producer £1760 610kg Simmental (289.00), £1600 595kg Simmental (269.00), £1560 585kg Limousin (267.00), £1480 530kg Charolais (279.00); S Stafford £1740 650kg Par (268.00), £1540 530kg Limousin (291.00), £1530 530kg Limousin (289.00), £1490 530kg Charolais (281.00), £1490 560kg Charolais (266.00); D Donaldson £1690 595kg Charolais (284.00), £1580 580kg Charolais (272.00), £1530 555kg Charolais (276.00); D Busby £1660 580kg Limousin (286.00), £1530 575kg Limousin (266.00), £1460 525kg Limousin (278.00); M Hartley £1610 565kg Charolais (285.00), £1560 545kg Charolais (286.00); J Dickson £1600 570kg Blonde d'Aquitaine (281.00), £1340 475kg Charolais (282.00), £1240 380kg Charolais (326.00); D Cush £1580 600kg Belgian Blue (263.00); W Neville £1555 585kg Limousin (266.00), £1480 495kg Blonde d'Aquitaine (299.00); M Hartley £1510 520kg Charolais (290.00), £1510 535kg Charolais (282.00), £1470 520kg Charolais (283.00), £1420 515kg Charolais (276.00), £1400 505kg Charolais (277.00), £1390 480kg Hereford (290.00), £1350 480kg Limousin (281.00), £1300 435kg Limousin (299.00); K Burrows £1490 500kg Blonde d'Aquitaine (298.00), £1450 470kg Limousin (309.00); J Berry £1470 525kg Blonde d'Aquitaine (280.00); V Patterson £1300 425kg Limousin (306.00), £1270 415kg Blonde d'Aquitaine (306.00), £1190 400kg Limousin (298.00); I Allen £1300 445kg Blonde d'Aquitaine (292.00), £1010 345kg Blonde d'Aquitaine (293.00), £950 345kg Blonde d'Aquitaine (275.00) and a Ballygawley producer £1200 435kg Charolais (276.00), £1070 365kg Charolais (293.00).

Heifers

An excellent heifer trade resulted in a top price paid of £1760 610kg Limousin (289.00) presented by S Stevenson; M Daly £1710 655kg Charolais (261.00); D McConnell £1610 580kg Blonde d'Aquitaine (278.00), £1540 535kg Blonde d'Aquitaine (288.00), £1470 505kg Blonde d'Aquitaine (291.00), £1240 465kg Blonde d'Aquitaine (268.00); P Corrigan £1590 525kg Charolais (303.00), £1530 545kg Charolais (281.00), £1450 530kg Charolais (274.00), £1380 525kg Charolais (263.00); E Bingham £1580 575kg Limousin (275.00), £1510 550kg Limousin (275.00), £1430 570kg Blonde d'Aquitaine (251.00); W Bloomer £1500 600kg Hereford (250.00); G McMahon £1470 560kg Charolais (263.00); T Boden £1460 535kg Charolais (273.00), £1450 540kg Limousin (269.00), £1400 465kg Charolais (301.00), £1350 500kg Limousin (270.00), £1340 485kg Limousin (276.00); A Dungannon producer £1450 530kg Limousin (274.00), £1180 450kg Simmental (262.00) and V Patterson £1340 440kg Limousin (305.00), £1210 450kg Limousin (269.00), £1190 430kg Limousin (277.00), £1110 435kg Limousin (255.00), £1030 410kg Limousin (251.00).

Fat cows cleared to £1800 for a 795kg Limousin (226.00) presented by J Cunningham and P Collins £1030 575kg Hereford (179.00).

Dropped calves

Dropped calves sold to a height of £470 for a Simmental bull presented by H Reid; E Lavery £430 Belgian Blue bull, £410 Belgian Blue bull, £340 Hereford bull, £245 Hereford bull; O Owens £350 Aberdeen Angus bull; E Speers £340 Simmental bull, £290 Aberdeen Angus bull; E McVeigh £330 Aberdeen Angus bull, £290 Aberdeen Angus bull, £270 Limousin bull, £230 Aberdeen Angus bull; S Duffy £310 Aberdeen Angus bull; E Fox £300 Belgian Blue bull, £290 Belgian Blue bull, £260 Aberdeen Angus bull; R Fields £290 Simmental bull; J and M O'Connor £285 Aberdeen Angus bull; D Robinson £250 Hereford bull, £235 Hereford bull; C Rollston £245 Aberdeen Angus bull; N Sloan £230 Charolais bull; Friesian bull calves sold from £45 to £150 for stronger sorts. Meanwhile heifer calves sold to £430 Belgian Blue presented by a Sixmilecross producer £300 Belgian Blue heifer, £300 Hereford heifer; H Reid £410 Belgian Blue heifer; P Kelly £345 x 4 Aberdeen Angus heifers; H Cashel £300 Aberdeen Angus heifer; R Miskimmons £300 Simmental heifer; S Duffy £280 Hereford heifer; R Fields £270 Simmental heifer; E Fox £260 Belgian Blue heifer; J and M O'Connor £260 Aberdeen Angus heifer; O Owens £240 Aberdeen Angus heifer; E McVeigh £230 Aberdeen Angus heifer, £225 Aberdeen Angus heifer and C Elkin £225 Belgian Blue heifer.

Suckled cows and calves peaked at £1760 for a Fleckvieh cow with a Limousin bull calf at foot presented by S Humphries, £1500 Fleckvieh cow with a Limousin bull calf at foot and springing cows sold to £1560 Limousin presented by a Dungannon producer, £1560 Simmental, £1540 Limousin, £1460 Limousin, £1440 Aberdeen Angus.

Weanlings

Weanling prices remain brisk to peak at £1170 440kg Simmental male presented by J Toland, £1020 370kg Charolais (275.00); E Gildernew £1040 350kg Limousin (296.00), £980 345kg Limousin (282.00), £950 345kg Limousin (275.00), £950 345kg Limousin (275.00); I Allen £980 315kg Blonde d'Aquitaine (308.00), £900 285kg Blonde d'Aquitaine (317.00), £830 305kg Blonde d'Aquitaine (270.00); S McKernan £970 305kg Limousin (315.00), £910 330kg x 2 Limousins (277.00); R Quinn £930 330kg Limousin (282.00); T Henry £900 295kg Belgian Blue (303.00); M McConville £880 260kg Limousin (336.00); a Dungannon producer £850 240kg Charolais (356.00), £840 275kg Limousin (307.00); M Kyle £850 290kg Charolais (293.00); S Greer £805 290kg Simmental (279.00); T Quinn £730 245kg Simmental (295.00) and R Johnston £740 270kg Blonde d'Aquitaine (271.00), £660 200kg Blonde d'Aquitaine (330.00), £640 235kg Blonde d'Aquitaine (270.00), £500 190kg Blonde d'Aquitaine (260.00).