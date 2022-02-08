Steers sell to £1,690 at Armoy
Another full yard of cattle saw an excellent trade for all types of cattle at Armoy.
Steers sold to £1,690 for an 800kgs Steer, Heifers to £1,430 for a 650kgs Lim, Fat Cows were a tremendous trade selling to a top of £1,230.
LEADING PRICES: Francis McCaughan, Glenshesk, Lim, 560kgs £1,440, 570kgs £1,440. T & T Wilson, Armoy, Lim, 800kgs £1,690, 650kgs £1,450, 790kgs £1,560. S Cochrane, Bushmills, A/A, 500kgs £1,230, 630kgs £1,260, 570kgs £1,220, 520kgs £1,120, 500kgs £1,070, 480kgs £1,060, 500kgs £1,100. Moore Wallace, Cloughmills, B/B, 680kgs £1,470. David McClure, Ballymoney, A/A, 610kgs £1,300, 540kgs £1,100, 520kgs £1,060, 630kgs £1,420. Robt McAllister, Bushmills, A/A, 600kgs £1,280, 570kgs £1,110. RJ Dewart, Ballymoney, Char, 590kgs £1,300. John Sinclair, Bushmills, A/A, 270kgs £680, 280kgs £730, 340kgs £830, 270kgs £690, 300kgs £760, 290kgs £720. Alister Stevenson, Armoy, Lim, 500kgs £1,140. Wm Jamison, Armoy, FKV, 740kgs £1,530, 760kgs £1,520, 720kgs £1,450, 760kgs £1,500. Jonathan Gamble, Finvoy, B/B, 280kgs £630. D McClure, Kilraughts, FKV, 570kgs £1,150, 540kgs £1,070, 600kgs £1,190, 550kgs £1,060. James McCaughan, Ballinlea, Fres, 600kgs £1,080, 640kgs £1,120, 620kgs £1,120. Nigel Jamison, Ballycastle, HOL, 640kgs £1,200, 680kgs £1,260, 630kgs £1,110. Jennifer McCurdy, Bushmills, MB, 610kgs £1,150. Jeffrey Wray, Carnlough, Lim, 300kgs £880, 340kgs £780. John Stirling, Ballymoney, HER, 360kgs £760. Wm Jamison, Armoy, A/A, 680kgs £1,340. Sandra Henderson, Bushmills, Char, 280kgs £690. Sam Glass, Ballycastle, Fres, 270kgs £1,010. Moore Wallace, Cloughmills, Fres, 620kgs £1,180.
HEIFERS: Martin Elliott, Loughguile, 650kgs £1,430. Francis McCaughan, Glenshesk, Lim, 510kgs £1,240, 530kgs £1,210. RJ Dewart, Ballymoney, Char, 540kgs £1,300, 550kgs £1,230. Warwick Farms, Ballymena, Char, 510kgs £1,220. Wm Jamison, Armoy, A/A, 610kgs £1,290, 660kgs £1,350. Robt McAllister, Bushmills, A/A, 590kgs £1,190. WJ McMullan, Moyarget, Lim, 520kgs £1,110. S Cochrane, Bushmills, A/A, 570kgs £1,230, 530kgs £1,120, 540kgs £1,140, 500kgs £1,030, 510kgs £1,000. Alister Stevenson, Armoy, Char, 500kgs £1,230. Warwick Farms, Ballymena, A/A, 590kgs £1,230, 520kgs £1,100. Michael McDonnell, Martinstown, Lim, 220kgs £580, 230kgs £560, 190kgs £490. Jeffrey Wray, Carnlough, Lim, 350kgs £820, 360kgs £830, 290kgs £710.
FAT COWS: D McAlister, Ballycastle, Lim, 700kgs £1,230. Cushendall Producer, Lim, 630kgs £1,130. R Thompson, Aghadowey, A/A, 520kgs £800, 500kgs £740, 540kgs £800, 800kgs £1,010. M McVicker, Bushmills, Lim, 600kgs £860. Uel McAllister, Ballintoy, Lim, 505kgs £740.
Sale every Monday night at 6.30pm.
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Auctioneers: Daniel McAlister & Son