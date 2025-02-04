Steers selling to a top price of £2,500 for 650kgs Charolais at Armoy Mart

Just over 150 cattle on Monday saw trade dearer again and a 100% clearance with more store cattle urgently needed.

Steers sold to a top price of £2,500 for a 650kgs Charolais from Mr Robert Getty, Armoy.

Heifers sold to £1,780 for a 550kgs Charolais from Mr Donald Gillan, Pharis and £1,780 paid to Mr James Torrens, Ballymoney for a 560kgs Charolais.