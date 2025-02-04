Steers selling to a top price of £2,500 for 650kgs Charolais at Armoy Mart
Steers sold to a top price of £2,500 for a 650kgs Charolais from Mr Robert Getty, Armoy.
Heifers sold to £1,780 for a 550kgs Charolais from Mr Donald Gillan, Pharis and £1,780 paid to Mr James Torrens, Ballymoney for a 560kgs Charolais.
Fat Cows sold to £1,900 paid to Mr Charles McAlister, Cushendall, for a 750kgs Aberdeen Angus cow.
Leading prices
Steers
Robert Getty, Armoy, Charolais, 650kgs £2,500, 610kgs £2,180, 600kgs £2,180, 570kgs £2,000, 680kgs £2,360, 680kgs £2,340, 650kgs £2,240, 590kgs £2,030, 605kgs £2,100, 670kgs £2,260. F McCaughan, Bushmills, Simmental, 640kgs £2,080, 620kgs £1,850, 620kgs £1,930, 650kgs £1,940, 605kgs £1,700, 590kgs £1,650. Sandy O’Neill, Glenarm, Charolais, 570kgs £1,870, 530kgs £1,750, 505kgs £1,680. W and T Munnis, Ballymoney, Fleckvieh, 400kgs £1,350, 420kgs £1,330, 440kgs £1,350, 440kgs £1,360, 370kgs £1,280, 410kgs £1,300, 460kgs £1,450. Kenny Wilkinson, Ballycastle, Aberdeen Angus, 420kgs £1,300, 510kgs £1,560, 480kgs £1,480. Seamus McDonnell, Ballyvoy, Charolais, 390kgs £1,500, 370kgs £1,380, 400kgs £1,470. Cyril Creighton, Coleraine, Shorthorn beef, 770kgs £2,200, 730kgs £2,120. Donal Gillan, Armoy, Aberdeen Angus, 570kgs £1,760. William McCurdy, Finvoy, Aberdeen Angus, 460kgs £1,470, 500kgs £1,490. Geoffrey Bradley, Coleraine, Charolais, 570kgs £1,900, 490kgs £1,350, 480kgs £1,480, 510kgs £1,660, 530kgs £1,650. Robert Getty, Armoy, Charolais, 580kgs £1,920. Sam Montgomery, Dunloy, Aberdeen Angus, 570kgs £1,610, 600kgs £1,700. D and F Kinney, Cushendall, Limousin, 510kgs £1,710. George McAuley, Armoy, Belted Galloway, 300kgs £1,020, 340kgs £1,150, 360kgs £1,140, 410kgs £1,350, 300kgs £980, 250kgs £860. Bernard O’Kane, Burn Quarter, Aberdeen Angus, 290kgs £1,100, 320kgs £1,240, 350kgs £1,240, 300kgs £1,110, 280kgs £990, 300kgs £1,080. Seamus Steele, Glenarm, Limousin, 330kgs £1,320, 300kgs £1,180, 290kgs £1,130. M Cochrane, Mosside, Hereford, 360kgs £1,240, 380kgs £1,290, 365kgs £1,240, 385kgs £1,290, 420kgs £1,270. Jean Christie, Ballintoy, Friesian, 500kgs £1,420, 460kgs £1,270, 500kgs £1,370. Robert McClure, Armoy, Friesian, 3, £70kgs £980, 3, 320kgs £890, 420kgs £1,100. Francis Smyth, Dunloy, Limousin, 380kgs £1,240, 410kgs £1,300. D Murphy, Cushendall, Aberdeen Angus, 300kgs £880, 370kgs £970.
Heifers
Donald Gillan, Pharis, Charolais, 550kgs £1,780. Jas Torrens, Ballymoney, Charolais, 560kgs £1,780, 530kgs £1,700, 500kgs £1,640, 550kgs £1,710. W and T Munnis, Kilraughts, Aberdeen Angus, 570kgs £1,770, 550kgs £1,710, 490kgs £1,570. Donald Gillan, Pharis, Limousin, 510kgs £1,690, 480kgs £1,600, 470kgs £1,590. K Wilkinson, Ballycastle, Aberdeen Angus, 480kgs £1,500. D and F Kinney, Cushendall, Limousin, 430kgs £1,560, 410kgs £1,420. George McAuley, Armoy, Belted Galloway, 360kgs £1,180, 300kgs £870, 310kgs £1,070, 330kgs £950. Seamus Steele, Glenarm, Limousin, 240kgs £900. Charles Kane, Ballintoy, Hereford, 450kgs £1,170, 510kgs £1,320. F Smyth, Dunloy, Charolais, 360kgs £1,020, 390kgs £1,070. William McCurdy, Finvoy, Aberdeen Angus, 480kgs £1,290, 430kgs £1,270, 430kgs £1,170.
Fat cows
Charles McAlister, Cushendall, Aberdeen Angus, 750kgs £1,900. Robert McHenry, Ballycastle, Limousin, 700kgs £1,790. J O’Kane, Carnlough, Limousin, 620kgs £1,630, 600kgs £1,580, 680kgs £1,560.
