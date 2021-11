Steers selling to £1580 at Dungannon

Heifers topped at £1300 550kg Limousin (236.00).

Fat cows sold to £1040 505kg Limousin (206.00).

Dropped calves sold to £340 for a Belgian Blue heifer calf.

Bull calves cleared to £330 Aberdeen Angus.

Suckled cows and calves topped at £1400 Hereford cow with a Limousin bull calf at foot.

Weanling sold to £900 for a 430kg Simmental steer (210.00).

While weanling heifers peaked at £810 285kg Limousin (285.00).

Steers

Steer prices cleared to a height of £1580 for a 685kg Limousin (231.00) presented by S Brannigan, £1540 670kg Limousin (230.00), £1500 705kg Charolais (213.00); J Glendinning £1510 710kg Aberdeen Angus (213.00); B McKenna £1170 515kg Limousin (227.00), £1150 520kg Limousin (221.00), £1020 430kg Limousin (237.00); D Quinn £1080 505kg Limousin (214.00); E Hetherington £1050 425kg Charolais (247.00), £930 400kg Limousin (233.00), £910 370kg Limousin (246.00); D Kelly £1050 490kg Simmental (214.00); J McQuaid £970 430kg Charolais (226.00); R Irwin £910 420kg Aberdeen Angus (217.00) and J Allen £670 295kg Hereford (227.00).

Heifers

Heifer prices remain brisk to peak at £1300 550kg Limousin (236.00) presented by D Quinn, £1180 525kg Limousin (225.00), £1140 520kg Limousin (219.00); R Murphy £1300 605kg Limousin (215.00), £1280 590kg Blonde d’Aquitaine (217.00); M Nelson £1250 545kg Charolais (229.00), £1140 510kg Charolais (224.00); B McKenna £1000 465kg Limousin (215.00), £980 455kg Limousin (215.00), £860 400kg Limousin (215.00); A Dungannon producer £990 455kg Charolais (218.00), £910 430kg Charolais (212.00), £890 420kg Limousin (212.00), £850 390kg Charolais (218.00) and P Mullan £860 395kg Charolais (218.00), £850 360kg Charolais (236.00).

Fat cows sold to £1040 for a 505kg Limousin (206.00) presented by P McCallan; £1030 540kg Aberdeen Angus (191.00), £940 535kg Charolais (176.00).

Dropped calves

Dropped calf prices remain steady with bull calves selling to a height of £330 x 2 Aberdeen Angus bulls presented by T Watson, £280 x 2 Aberdeen Angus bulls; E Fox £305 Aberdeen Angus bull, £295 Aberdeen Angus bull; S McAlister £305 Belgian Blue bull; L and C Allen £270 Simmental bull and C Weir £265 x 2 Belgian Blue bulls.

Meanwhile Friesian bull calves sold from £55 to £145.

Heifer calves topped at £340 Belgian Blue presented by S McAlister; E and P Coote £340 Aberdeen Angus heifer; C Weir £275 Belgian Blue heifer, £270 Belgian Blue heifer, £250 Belgian Blue heifer and L and C Allen £260 Simmental heifer, £250 Aberdeen Angus heifer.

Weanlings

A quality entry of weanlings saw prices peak at £900 for a 430kg Simmental steer (209.00) presented by D Moore; D Litter £870 325kg Charolais (269.00), £780 305kg Limousin (256.00); T D Forbes £855 320kg Charolais (266.00), £810 290kg Charolais (277.00), £760 280kg Limousin (271.00); N Ellison £845 335kg Blonde d’Aquitaine (250.00), £820 340kg Blonde d’Aquitaine (241.00); M Allen £845 365kg Aberdeen Angus (230.00); D and J Kane £840 335kg Charolais (251.00); P Quinn £820 310kg Limousin (265.00), £790 280kg Limousin (282.00), £760 300kg Limousin (253.00), £690 245kg Limousin (283.00), 3690 255kg Limousin (269.00); S Sinnamon £810 325kg Limousin (249.00), £780 290kg Charolais (268.00); J Weir £725 260kg Charolais (279.00), £690 255kg Charolais (272.00), £670 240kg Charolais (275.00), £640 235kg Charolais (274.00) and M Givan £730 245kg Hereford (299.00), £690 215kg Hereford (321.00), £640 195kg Hereford (325.00), £520 175kg Hereford (298.00).