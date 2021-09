Steers selling to £1690 at Dungannon

Heifers topped at £1250 for a 620kg Aberdeen Angus (202.00).

Fat cows sold to £900 for 600kg Shorthorn beef (150.00).

Dropped calves sold to a height of £400 for a Charolais bull while heifer calves peaked at £345 Aberdeen Angus.

Suckled cows and calves sold to £1700 for a Aberdeen Angus cow with an Aberdeen Angus bull calf at foot.

A larger entry of weanlings saw prices top at £1040 for a 420kg Limousin steer (248.00).

Weanling heifers sell to £910 for a 370kg Charolais (244.00).

Steers

A larger entry of steers saw prices peak at £1690 for a 750kg Limousin (225.00) presented by J Watt, £1660 780kg Charolais (213.00), £1650 760kg Simmental (217.00), £1620 710kg Limousin (228.00), £1570 680kg Limousin (231.00), £1570 710kg Limousin (221.00), £1530 695kg Limousin (220.00); G H Carroll £1630 680kg Charolais (240.00), £1480 655kg Limousin (226.00), £1470 655kg Charolais (225.00), £1360 605kg Charolais (225.00); E Parr £1560 705kg Simmental (221.00), £1470 645kg Charolais (228.00), £1350 595kg Aberdeen Angus (227.00); G O’Neill £1530 655kg Charolais (234.00), £1410 620kg Limousin (227.00), £1400 620kg Limousin (226.00); P Quinn £1510 675kg Limousin (224.00), £1450 620kg Limousin (234.00); T Wallace £1490 670kg Shorthorn beef (224.00); S McAtasney £1360 600kg Belgian Blue (227.00); J Cooke £1290 550kg Limousin (235.00); G Swaile £1250 x 2 535kg Limousins (234.00); D Bell £1250 550kg Charolais (227.00), £1240 515kg Limousin (241.00); B Corrigan £1230 465kg Limousin (265.00), £1200 480kg Limousin (250.00); R Magee £1230 525kg Aberdeen Angus (234.00), £1200 495kg Charolais (242.00), £1170 495kg Limousin (236.00), £1000 415kg Charolais (241.00); G McStay £1190 500kg Limousin (238.00), £1130 480kg Limousin (235.00), £1110 475kg Limousin (234.00); A and E Crozier £1140 470kg Limousin (243.00); P Mullan £1110 440kg Charolais (252.00), £1070 470kg Charolais (228.00), £990 390kg Charolais (254.00), £950 375kg Charolais (253.00), £890 385kg Charolais (231.00), £880 335kg Charolais (263.00) and B O’Neill £970 410kg Simmental (237.00), £950 380kg Charolais (250.00), £900 395kg Shorthorn beef (228.00).

Heifers

Heifer prices remain firm to peak at £1250 620kg Aberdeen Angus (202.00) presented by a Dungannon producer £1240 610kg Aberdeen Angus (203.00), £1140 555kg Aberdeen Angus (205.00); B Quinn £1170 490kg Charolais (239.00), £1150 475kg Charolais (242.00), £1130 475kg Charolais (238.00), £1070 465kg Charolais (230.00), £980 430kg Charolais (228.00); R Little £1100 530kg Simmental (208.00), £1080 510kg Charolais (212.00); F Tiffney £1070 445kg Limousin (240.00), £910 405kg Charolais (225.00) and A McMullan £840 400kg Charolais (210.00).

Dropped calves

Dropped calves cleared to a height of £400 for a Charolais bull presented by K Talbot; K Henry £400 Limousin bull; M McGuire £375 Aberdeen Angus bull; W Campbell £370 Belgian Blue bull; B O’Neill £340 Aberdeen Angus bull, £310 Aberdeen Angus bull, £305 Aberdeen Angus bull; P Kerr £335 Aberdeen Angus bull; C Loughran £330 x 3 Hereford bulls; J Ewing £320 Limousin bull, £300 x 5 Limousin bulls, £290 Limousin bull; S Donaghy £280 Belgian Blue bull; Friesian bulls sold from £70 to £270 for stronger sorts.

Heifer calves cleared to a height of £345 for a Aberdeen Angus presented by J Gervin; B O’Neill £330 x 4 Aberdeen Angus heifers, £305 Aberdeen Angus heifer; G McNeice £330 Hereford heifer; J Ewing £300 Limousin heifer, £290 x 2 Belgian Blue heifers; W Campbell £290 Aberdeen Angus heifer and P Kerr £250 Aberdeen Angus heifer.

Suckled cows and calves sold to £1700 Aberdeen Angus cow with Aberdeen Angus bull calf foot presented by S Campbell.

Others sold from £980 to £1250.

Weanlings

A larger entry of weanlings saw prices peak at £1040 for 420kg Limousin Steer (248.00) presented by R Somerville, £1000 405kg Limousin (246.00), £1000 415kg Limousin (240.00), £950 355kg Charolais (267.00), £930 360kg Limousin (256.00), £930 375kg Limousin (248.00), £900 365kg Charolais (245.00), £870 330kg Limousin (261.00); J McKenzie £950 410kg Charolais (230.00); S Carberry £940 350kg Limousin (267.00), £910 375kg Limousin (243.00); M Quinn £930 380kg Charolais (245.00), £930 395kg Limousin (235.00); H Thompson £825 290kg Belgian Blue (282.00), £745 X 2 270kg Belgian Blue (276.00) and J Weir £650 220kg Charolais (296.00), £650 240kg Aberdeen Angus (270.00), £600 235kg Limousin (253.00).