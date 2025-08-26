Store bullocks on fire at Swatragh Mart with prices up to £2680
Store bullocks on fire, more required for demand, leading the way £2680 for 570kg Charolais £2110 over weight and 512p/kg for 490kg Charolais.
Bullocks average £2100 per head this week.
Cows sold to 362p/kg for a Limousin at 470kg (£1700) and to a top of £2760 per head for a Simmental at 860kg (321p/kg).
Heifers sold to 448p/kg for a Charolais at 402kg (£1800) and to a top of £2930 per head for a Charolais at 770kg (381p/kg).
Bullocks sold to 512p/kg for a Charolais at 490kg (£2510) and to a top of £2910 per head for a Limousin at 710kg (410p/kg).
Some of the sample prices
Fat cows (p/kg)
Castledawson producer, Limousin 470kg £1700 (362), Omagh producer, Belgian Blue 670kg £2200 (328), Draperstown producer, Simmental 860kg £2760 (321), Rasharkin producer, Saler 660kg £2020 (306), Limavady producer, Aberdeen Angus 700kg £2080 (297).
Heifers
Up to 400kg (p/kg)
Slaughtneil producer, Charolais 286kg £1150 (402), Rasharkin producer, Limousin 270kg £1030 (381), Slaughtneil producer, Charolais 286kg £1060 (371) and Dungiven producer, Limousin 362kg £1310 (362).
400 to 500kg (p/kg)
Slaughtneil producer, Charolais 402kg £1800 (448), Slaughtneil producer, Charolais 454kg £2020 (445), Loup producer, Charolais 496kg £2190 (442), Slaughtneil producer, Charolais 478kg £2000 (418), Slaughtneil producer, Charolais 472kg £1940 (411) and Omagh producer, Charolais 438kg £1780 (406).
500kg to 600kg (p/kg)
Loup producer, Charolais 558kg £2300 (412), Magherafelt producer, Charolais 530kg £2180 (411) and Magherafelt producer, Limousin 514kg £2100 (409).
600kg and over (p/kg)
Kilrea producer, Charolais 770kg £2930 (381), Kilrea producer, Charolais 740kg £2800 (378) and Kilrea producer, Charolais 750kg £2800 (373).
Bullocks
Up to 400kg (p/kg)
Cookstown producer, Limousin 354kg £1680 (475), Cookstown producer, Limousin 286kg £1300 (455), Cookstown producer, Limousin 342kg £1550 (453), Cookstown producer, Aberdeen Angus 374kg £1640 (439), Cookstown producer, Limousin 360kg £1550 (431) and Dungiven producer, Limousin 398kg £1640 (412).
400kg to 500kg (p/kg)
Slaughtneil producer, Charolais 490kg £2510 (512), Limavady producer, Limousin 492kg £2330 (474), Dungiven producer, Limousin 410kg £1890 (461), Loup producer, Charolais 426kg £1960 (460), Dungiven producer, Simmental 464kg £2030 (438), Cookstown producer, Aberdeen Angus 404kg £1770 (438), Dungiven producer, Limousin 400kg £1490 (373), Dungiven producer, Limousin 490kg £1730 (353) and Moneymore producer, Friesian 428kg £1330 (311).
500kg to 600kg (p/kg)
Slaughtneil producer, Charolais 524kg £2600 (496), Slaughtneil producer, Charolais 504kg £2420 (480), Omagh producer, Charolais 510kg £2410 (473), Slaughtneil producer, Charolais 570kg £2680 (470), Slaughtneil producer, Charolais 572kg £2630 (460), Limavady producer, Charolais 520kg £2340 (450), Slaughtneil producer, Charolais 538kg £2410 (448), Omagh producer, Charolais 544kg £2360 (434), Loup producer, Charolais 576kg £2460 (427), Limavady producer, Charolais 574kg £2400 (418), Limavady producer, Charolais 550kg £2300 (418), Limavady producer, Limousin 576kg £2360 (410), Limavady producer, Charolais 588kg £2400 (408), Slaughtneil producer, Charolais 554kg £2250 (406) and Limavady producer, Limousin 562kg £2270 (404).
600kg and over (p/kg)
Limavady producer, Limousin 600kg £2500 (417), Limavady producer, Limousin 640kg £2640 (413), Limavady producer, 710kg £2910 (410) and Limavady producer, Limousin 620kg £2480 (400).
Weekly sheep sale
Saturday 23rd August seen a super entry of 2050 sheep at Swatragh which met a steady fat lamb trade and a flying store and fat ewe trade for 1600 lambs and 450 fat ewes.
Lambs over 21kg sold to a top of £165 for 3 lambs at 38kg and to a top of 675p/kg for one lamb at 22kg into £148.50.
Lambs under 21kg sold to a top of £137 for 9 lambs at 19kg and to a top of 783p/kg for 4 lambs at 12kg into £94.
Fat ewes to a top of £240 and fat rams to £184 with numerous lots making super prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Maghera producer, 6 lambs 25kg £153 (612), Ballymoney producer, 5 lambs 25kg £149 (596), Swatragh producer, 2 lambs 25kg £147 (588), Draperstown producer, 20 lambs 25.5kg £149.50 (586), Lissan producer, 11 lambs 24kg £140 (583), Castlerock producer, 5 lambs 24kg £140 (583), Cookstown producer, 45 lambs 25kg £145 (580), Draperstown producer, 10 lambs 24.5kg £142 (580), Tobermore producer, 13 lambs 24kg £138.50 (577), Knockloughrim producer, 10 lambs 24.5kg £141 (576) and Dungiven producer, 45 lambs 24kg £138 (575).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Ballymoney producer, 1 lamb 22kg £148.50 (675), Garvagh producer, 9 lambs 21kg £135.50 (645), Ballintoy producer, 2 lambs 21kg £135 (643), Cookstown producer, 6 lambs 21kg £134 (638), Cookstown producer, 2 lambs 22.5kg £143 (636), Draperstown producer, 8 lambs 21kg £133 (633), Garvagh producer, 3 lambs 22kg £139 (632), Maghera producer, 7 lambs 22kg £137.50 (625), Swatragh producer, 3 lambs 22kg £137 (623) and Omagh producer, 9 lambs 21.5kg £134 (623).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Dungiven producer, 20 lambs 18kg £134.50 (747), Draperstown producer, 7 lambs 18kg £130 (722), Garvagh producer, 9 lambs 19kg £137 (721), Moneymore producer, 6 lambs 18kg £129 (717), Maghera producer, 10 lambs 18kg £128.50 (714), Dungiven producer 5 lambs 18kg £126 (700), Dungiven producer, 13 lambs 19kg £132.50 (697), Draperstown producer, 12 lambs 18.5kg £129 (697), Swatragh producer, 3 lambs 19kg £132 (695) and Moneymore producer, 24 lambs 18.95kg £131.50 (694).
Store lambs - 16kg up to 18kg (p/kg)
Swatragh producer, 12 lambs 16kg £123.50 (772), Draperstown producer, 7 lambs 16.5kg £124 (752), Dungiven producer, 9 lambs 17kg £127.50 (750), Swatragh producer, 20 lambs 17kg £126.50 (744), Stewartstown producer, 4 lambs 17kg £126 (741), Maghera producer, 10 lambs 16.5kg £122 (739), Swatragh producer, 7 lambs 17.5kg £127 (726), Ballinderry producer, 8 lambs 17.5kg £125 (714), Cookstown producer, 17 lambs 16kg £113.50 (709) and Swatragh producer, 13 lambs 16kg £112 (700).
Store lambs - up to 16kg (p/kg)
Stewartstown producer, 4 lambs 12kg £94 (783), Cookstown producer, 17 lambs 15.5kg £120 (774), Swatragh producer, 20 lambs 15kg £116 (773), Cookstown producer, 9 lambs 14kg £107 (764), Swatragh producer, 12 lambs 14.5kg £110 (759), Cookstown producer, 11 lambs 15.5kg £113 (729), Limavady producer, 2 lambs 12.5kg £87 (696) and Moneymore producer, 21 lambs 15kg £104 (693).
Fat ewes
Claudy producer, 1 ewe £240, Magherafelt producer, 2 ewes £238, Magilligan producer, 7 ewes £222, Limavady producer, 3 ewes £222, Limavady producer, 2 ewes £210, Dungiven producer, 2 ewes £210, Dungiven producer, 3 ewes £195, Draperstown producer, 4 ewes £194, Ballintoy producer, 1 ewe £192, Aughnacloy producer, 2 ewes £190, Knockloughrim producer, 1 ewe £190, Magherafelt producer, 2 ewes £190, Limavady producer, 3 ewes £188, Maghera producer, 1 ewe £188, Swatragh producer, 6 ewes £186 and Limavady producer, 4 ewes £180.
Breeding sheep sale
Thursday 21st August seen a super entry of 1000 sheep presented for sale which resulted in a flying trade for all stock on offer.
Breeding hoggets reached a high of £290 for 6 Suffolk Texel,
Breeding ewes sold to a top of £250 for a single Suffolk Cheviot,
Breeding ewe lambs reached a high of £228 for 3 Suffolk Cheviots,
Store lambs to a top of £137 for 10 Texels.
Breeding hoggets
Pomeroy producer, 6 Suffolk Texel £290, Donemana producer, 9 Suffolk £280, Donemana producer, 9 Texel £278, Claudy producer, 7 Suffolk £278, Coleraine producer, 2 Suffolk £270, Claudy producer, 8 Suffolk £265, Donemana producer, 9 Suffolk £260, Coleraine producer, 2 Mule £260, Claudy producer, 4 Suffolk £258, Donemana producer, 9 Suffolk £258, Claudy producer, 8 Mules £258, Ballycastle producer, 2 Crossbred £258 and Feeny producer, 3 Texel £255.
Breeding ewes
Coagh producer, 1 Suffolk Cheviot £250, Maghera producer, 5 Mule £190, Ballymoney producer, 4 Suffolk £170 and Cookstown producer, 12 Texel £161.
Breeding ewe lambs
Coagh producer, 3 Suffolk Cheviot £228, Coagh producer, 1 Texel £178, Dungiven producer, 12 Suffolk £170, Dungiven producer, 11 Suffolk £168, Maghera producer, 2 Mule £164, Dungiven producer, 12 Suffolk £156, Swatragh producer, 14 Mule £155, Swatragh producer, 7 Texel £154, Swatragh producer, 3 Zwartble £152, Dungiven producer, 5 Texel £150, Dungiven producer, 11 Suffolk £150 and Draperstown producer, 1 Rouge £150.
Store lambs
Upperlands producer, 6 Charollais £144, Feeny producer, 10 lambs £137, Draperstown producer, 12 lambs £136, Dungiven producer, 7 lambs £132, Dungiven producer, 8 lambs £130, Dungiven producer, 10 lambs £130, Upperlands producer, 11 lambs £129, Ballycastle producer, 13 lambs £127 and Knockloughrim producer, 9 lambs £125.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.