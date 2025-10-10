Strong trade for sheep at Lisahally Mart, fat ewes selling to £220

A strong trade on Tuesday with fat lambs selling to £160, store lambs £178 and fat ewes £220.

Lambs (over 25kg)

John McWilliams £160/30kg (528ppk), Graeme Cowan £152/33kg (449ppk), W McMurray £151/31.7kg (476ppk) D Simpson £150.50/26.3kg (572ppk) £150/27kg (555ppk) R Deery £150.50/29kg (519ppk) £145/26kg (557ppk) Camnish Farms £147.50/28.6kg (515ppk) A McLaughlin £147.50/28.4kg (519ppk) C George £147/277.8kg (528ppk) R Clarence £147/30.6kg (480ppk) A Hogg £145.50/27.3kg (533ppk) H McCollum £145/26.1kg (555ppk) M Young £145/26.5kg (547ppk) A McLaughlin £145/25.6kg (566ppk) G Begley £145/25.6kg (566ppk) G Gilmore £144/27.2kg (529ppk) C McDevitt £143.50/25.3kg (567ppk) M Devine £143/26kg (550ppk) H Dixon £142.50/25.4kg (561ppk) M Young £142/25.7kg (552ppk) D Walker £142/25.4kg (559ppk) and J McDermott £142/25kg (568ppk).

Lambs (under 25kg)

Farming Life livestock markets

A Houston £178/23.3kg (763ppk) £165/22kg (750ppk) J Carmichael £142/24.3kg (584ppk) B McDevitt £140.50/24.9kg (564ppk) R Clarence £136/24kg (566ppk) H O'Connor £135.50/23.4kg (579ppk) D O'Kane £135/23.1kg (584ppk) W Maxwell £135/23kg (587ppk) S Parkhill £135/23.5kg (574ppk) J Watson £134.50/24.3kg (553ppk) B Moore £134.50/22.3kg (603ppk) S Robinson £134/23kg (582ppk) M Boyle £133/22.9kg (580ppk) G Begley £131.50/22.7kg (579ppk) J&R Young £131/20.9kg (626ppk) and J Carmichael £130/21.8kg (596ppk).

Fat ewes

C Donaghy £220 £220 £205 D Evans £172 P O'Doherty £170 J Carmichael £170 £130 R Traynor £167 £155 K McMahon £163 K Mullin £158 L Edgar £152 R Millen £150 J and R Young £150 E Jones £148 J Sweeney £145 and L Lynch £142 £138.