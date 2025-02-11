Super show of cattle at Fivemiletown Mart, stores selling to £1960

Cattle: A super show of cattle this Monday at Fivemiletown Mart with stores selling to £1960/430kg (455ppk) more cattle needed to keep up with the ringside and online buyers.

P Byers £1960/430kg (455ppk) £1740/460kg (378ppk) £1700/420kg (404ppk) £1610/420kg (383ppk) K Kelly £1620/490kg (330ppk) £1500/460kg (326ppk) R Dane (1580/530kg (298ppk) £1550/540kg (287ppk) £1510/500kg (302ppk) £1400/560kg (247ppk) £1390/480kg (289ppk) K Daly £1560/510kg (305ppk) £1320/400kg (330ppk) £1290/440kg (293ppk) D Wilson £1520/570kg (266ppk) M Keelagher £1410/440kg (320ppk) £1390/400kg (347ppk) £1290/340kg (379ppk) £1260/390kg (323ppk) £1200/390kg (307ppk) A Watson £1360/420kg (323ppk) C Kelly £1330/440kg (302ppk) £1270/390kg (325ppk) £840/260kg (323ppk) W Johnston £1250/350kg (357ppk) and S Williamson £1220/390kg (312ppk) £1100/330kg (333ppk).