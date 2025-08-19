Super trade for cattle at Swatragh Mart, top of £3180 per head
Cows sold to 398p/kg for a Belgian Blue at 800kg and to a top of £3180 per head for the same cow.
Heifers sold to 505p/kg for a Charolais at 412kg (£2080) and to a top of £2200 per head for a Simmental at 610kg (361p/kg).
Bullocks sold to 468p/kg for a Charolais at 378kg (£1770) and to a top of £2340 per head for a Charolais at 526kg (445p/kg).
Some of the sample prices
Fat cows (p/kg)
Swatragh producer, Belgian Blue 800kg £3180 (398), Limavady producer, Limousin 620kg £1980 (319) and Cookstown producer, Limousin 720kg £2160 (300).
Breeding stock
Glenarm producer, Limousin cow with Belgian Blue heifer calf £2420.
Heifers
Up to 400kg (p/kg)
Dunloy producer, Limousin 382kg £1510 (395) and Moneymore producer, Aberdeen Angus 396kg £1390 (351).
400 to 500kg (p/kg)
Dunloy producer, Charolais 412kg £2080 (505), Swatragh producer, Limousin 406kg £1750 (431), Maydown producer, Charolais 470kg £2010 (428), Maydown producer, Charolais 470kg £1990 (423), Dunloy producer, Limousin 436kg £1740 (399), Dunloy producer, Limousin 410kg £1590 (388), Dunloy producer, Limousin 482kg £1860 (386), Dunloy producer, Limousin 420kg £1600 (381), Dunloy producer, Limousin 486kg £1820 (374) and Swatragh producer, Aberdeen Angus 440kg £1590 (361).
500kg to 600kg (p/kg)
Swatragh producer, Blonde d'Aquitaine 550kg £2100 (382) and Limavady producer, Belgian Blue 570kg £1990 (349).
600kg and over (p/kg)
Limavady producer, Simmental 610kg £2200 (361) and Limavady producer, Belgian Blue 600kg £2090 (348).
Bullocks
Up to 400kg (p/kg)
Garvagh producer, Charolais 378kg £1770 (468), Garvagh producer, Charolais 394kg £1790 (454), Dunloy producer, Limousin 376kg £1690 (449), Garvagh producer, Charolais 370kg £1660 (449) and Coleraine producer, Limousin 330kg £1370 (415).
400kg to 500kg (p/kg)
Garvagh producer, Limousin 444kg £2060 (464), Maydown producer, Charolais 482kg £2230 (463), Maydown producer, Charolais 476kg £2170 (456), Garvagh producer, Simmental 406kg £1690 (416), Garvagh producer, Blonde d'Aquitaine 408kg £1690 (414), Garvagh producer, Blonde d'Aquitaine 412kg £1680 (408), Garvagh producer, Aberdeen Angus 408kg £1660 (407), Garvagh producer, Belgian Blue 470kg £1840 (391), Dunloy producer, Limousin 486kg £1890 (389), Garvagh producer, Shorthorn beef 430kg £1670 (388), Coleraine producer, Limousin 420kg £1600 (381) and Swatragh producer, Aberdeen Angus 404kg £1540 (381).
500kg to 600kg (p/kg)
Maydown producer, Charolais 526kg £2340 (445), Maydown producer, Charolais 520kg £2230 (429), Dunloy producer, Limousin 528kg £2200 (417) and Dunloy producer, Limousin 528kg £2090 (396).
Weekly sheep sale
Saturday 16th August seen a tremendous entry of over 2600 sheep brought forward by over 150 sellers at Swatragh which met a flying trade across the board for 2100 lambs and 500 fat ewes.
Lambs over 21kg sold to a top of £188 for 5 lambs at 28kg and to a top of 805p/kg for 1 lamb at 21kg into £169.
Lambs under 21kg sold to a top of £150 for 6 lambs at 19kg and to a top of 938p/kg for 3 lambs at 13kg into £122.
Fat ewes to a top of £258 and fat rams to £200 with numerous lots making super prices.
Heavy lambs - 24kg and over (p/kg)
Ballymoney producer, 5 lambs 28kg £188 (671), Swatragh producer, 10 lambs 25kg £161 (644), Draperstown producer, 9 lambs 25kg £159.50 (638), Ballymoney producer, 2 lambs 25kg £159 (636), Garvagh producer, 2 lambs 28kg £176 (629), Aghadowey producer, 3 lambs 24kg £151 (629), Draperstown producer, 1 lamb 26kg £163 (627), Ballymoney producer, 1 lamb 27kg £169 (626), Maghera producer, 3 lambs 24kg £150 (625), Stewartstown producer, 1 lamb 29kg £181 (624) and Dungiven producer, 2 lambs 26kg £161 (619).
Mid weight lambs - 21kg up to 24kg (p/kg)
Maghera producer, 1 lamb 21kg £169 (805), Ringsend producer, 4 lambs 22kg £145 (659), Coleraine producer, 2 lambs 21kg £137.50 (655), Limavady producer, 15 lambs 21kg £137.50 (655), Cookstown producer, 4 lambs 21kg £136.50 (650), Swatragh producer, 25 lambs 22kg £142 (645), Swatragh producer, 5 lambs 21kg £135 (643), Lissan producer, 11 lambs 21kg £135 (643), Randalstown producer, 6 lambs 21kg £135 (643), Limavady producer, 6 lambs 21kg £135 (643), Rasharkin producer, 2 lambs 21kg £135 (643), Drum producer, 15 lambs 22.5kg £144 (640), Garvagh producer, 9 lambs 21kg £134 (638), Kilrea producer, 16 lambs 21kg £133.50 (636) and Feeny producer, 16 lambs 21kg £133.50 (636).
Light lambs - 18kg up to 21kg (p/kg)
Dungiven producer, 3 lambs 18kg £144 (800), Draperstown producer, 6 lambs 19kg £150 (789), Dungiven producer, 10 lambs 18.5kg £138 (746), Dungiven producer, 8 lambs 18kg £131.50 (731), Draperstown producer, 8 lambs 18kg £131 (728), Plumbridge producer, 8 lambs 18kg £129.50 (719), Dungiven producer, 7 lambs 18kg £129 (717), Draperstown producer, 9 lambs 18kg £128 (711), Maghera producer, 6 lambs 18kg £128 (711), Limavady producer, 4 lambs 18kg £127.50 (708), Draperstown producer, 4 lambs 18kg £127 (706) and Omagh producer, 18 lambs 18kg £126.50 (703).
Store lambs - 16kg up to 18kg (p/kg)
Knockloughrim producer, 6 lambs 17kg £140 (824), Randalstown producer, 1 lamb 17kg £140 (824), Moneymore producer, 10 lambs 16kg £118 (738), Garvagh producer, 16 lambs 17kg £124.50 (732), Swatragh producer, 21 lambs 17kg £124 (729), Garvagh producer, 11 lambs 17.5kg £127 (726), Ballymoney producer, 10 lambs 17kg £123 (724), Plumbridge producer, 4 lambs 17kg £123 (724), Dungiven producer, 15 lambs 17kg £122.50 (721), Limavady producer, 6 lambs 17kg £122 (718), Antrim producer, 6 lambs 16kg £114.50 (716) and Draperstown producer, 14 lambs 16kg £114 (713).
Store lambs - up to 16kg (p/kg)
Dungiven producer, 3 lambs 13kg £122 (938), Limavady producer, 12 lambs 12.5kg £104 (832), Rasharkin producer, 4 lambs 13kg £108 (831), Dungiven producer, 7 lambs 12.5kg £102.50 (820), Garvagh producer, 5 lambs 15kg £120 (800), Rasharkin producer, 10 lambs 15kg £119 (793), Dungiven producer, 7 lambs 14kg £110.50 (789), Dungiven producer, 13 lambs 15kg £118 (787), Dungiven producer, 6 lambs 14kg £109 (779), Ballymoney producer, 7 lambs 13.5kg £105 (778), Castlerock producer, 8 lambs 15kg £116 (773), Dungiven producer, 9 lambs 15kg £115.50 (770) and Donemana producer, 21 lambs 15kg £114 (760).
Fat ewes
Claudy producer, 3 ewes £258, Aghadowey producer, 2 ewes £228, Ballymoney producer, 1 ewe £228, Stewartstown producer, 1 ewe £226, Swatragh producer, 7 ewes £218, Ballymena producer, 9 ewes £211, Swatragh producer, 3 ewes £204, Garvagh producer, 3 ewes £200, Garvagh producer, 3 ewes £194, Claudy producer, 5 ewes £194, Magherafelt producer, 1 ewe £192, Garvagh producer, 1 ewe £190, Swatragh producer, 1 ewe £188, Draperstown producer, 2 ewes £182, Garvagh producer, 1 ewe £180 and Dungiven producer, 1 ewe £180.
Breeding sheep sale
Thursday 14th August seen a super entry of over 1050 sheep presented for sale which resulted in a fantastic trade for all stock on offer.
Breeding hoggets reached a high of £292 for 3 Cheviots.
Breeding ewes sold to a top of £180 for 2 Dutch Spotted.
Breeding ewe lambs reached a high of £174 for 2 Rouge.
Store lambs to a top of £150 for 7 Texels.
Breeding hoggets
Strabane producer, 3 Cheviots, £292, Park producer, 9 Suffolk Cheviots, £285, Park producer, 10 Suffolk Cheviots, £272, Claudy producer, 8 Suffolk, £260, Feeny producer, 6 Suffolk, £258, Upperlands producer, 10 Mule, £250, Strabane producer, 2 Suffolk, £245, Swatragh producer, 9 Mule, £242, Park producer, 7 Suffolk Cheviot, £240, Strabane producer, 5 Suffolk, £240, Feeny producer, 8 Texel, £232 and Park producer, 2 Suffolk, £225.
Breeding ewes
Draperstown producer, 2 Dutch Spotted, £180, Dungiven producer, 4 Suffolk, £170, Dungiven producer, 6 Suffolk, £170, Maghera producer, 1 Suffolk, £160, Kilrea producer, 1 Texel, £155, Maghera producer, 5 Suffolk, £146 and Maghera producer, 1 Dutch Spotted, £145.
Breeding ewe lambs
Macosquin producer, 2 Rouge, £174, Maghera producer, 2 Dutch Spotted, £170, Lurgan producer, 10 Suffolk Cheviots, £168, Macosquin producer, 2 Texel, £168, Maghera producer, 4 Dutch Spotted, £168, Lurgan producer, 12 Suffolk Cheviot, £162, Draperstown producer, 10 Texel, £160, Lurgan producer, 3 Texel, £158, Draperstown producer, 11 Texel, £156, Richhill producer, 6 Suffolk Cheviot, £155, Swatragh producer, 1 Texel, £152, Macosquin producer, 2 Texel, £152, Ballymoney producer, 4 Texel, £150 and Maghera producer, 12 Texel, £150.
Store lambs
Slaughtmanus producer, 7 Texel, £150, Slaughtmanus producer, 2 Texel, £139, Slaughtmanus producer, 15 Texel, £139, Kilrea producer, 1 Texel, £129, Maghera producer, 16 Suffolk, £128, Garvagh producer, 14 Suffolk, £128, Maghera producer, 6 Texel, £127, Garvagh producer, 10 Suffolk, £126 and Kilrea producer, 1 Texel, £125.
Multi breed hogget sale
Wednesday 13th August saw the annual multi-breed hogget sale take place with a great entry of 700 hoggets resulting in a super trade for all sheep on offer with an increased average of £45 per head from last year’s sale and a 92% clearance.
Wednesday’s leading prices
Pomeroy producer, 8 Beltex £350, Pomeroy producer, 6 Suffolk Cheviot £345, Pomeroy producer, 12 Suffolk Cheviot £310, Pomeroy producer, 12 Suffolk Cheviot £310, Pomeroy producer, 10 Suffolk Cheviot £310, Garvagh producer, 11 Suffolk Cheviot £280, Bushmills producer, 14 Texel £280, Garvagh producer, 9 Suffolk £275, Coleraine producer, 12 mule £270, Coleraine producer, 12 mule £270, Garvagh producer, 11 Suffolk Cheviot £270, Dungiven producer, 8 Suffolk Cheviot £270, Dungiven producer, 10 Suffolk Cheviot £270, Draperstown producer, 1 Suffolk £270, Bushmills producer, 5 Texel £265, Garvagh producer, 9 Texel £260, Coleraine producer, 8 Suffolk £260, Draperstown producer, 1 Suffolk £260, Coleraine producer, 4 Texel £260, Limavady producer, 8 Texel £260, Coleraine producer, 8 Suffolk £260 and Gulladuff producer, 11 mule £260.
Cattle sale every Monday at 11.30am.
Sheep sale every Saturday at 10.30am.