Top prices for suckled calves at Omagh Mart, prices passing the £2000 mark
Bull/bullock calves
Jennifer Clarke, Claudy 510k £2060; 425k £1700; 410k £1610, M Mullan, Mullaslin 510k £2050; 485k £1960, M Murray, Dungannon 415k £1940; 370k £1540; 280k £1220, P Slevin, Dromore 405k £1680; 475k £1890; 330k £1530; 360k £1500, D Hutchinson, Cookstown 460k £1880; 285k £1210, L Logue, Trillick 405k £1640; 320k £1530; 290k £1240, A Beacom, Kesh 445k £1820; 380k £1550, K McFadden, Mountfield 400k £1600; 355k £1630, G Armstrong, Lack 440k £1760; 360k £1440, R Grugan, Carrickmore 350k £1710, M McCoy, Dromore 315k £1480; 230k £1130, Patrick Donnelly, Mountfield 370k £1710, P Slane, Carrickmore 375k £1660, Brian Moss, Scraghey 355k £1580; 385k £1630, J F Maguire, Ederney 300k £1340; 355k £1410; 340k £1400, P McNabb, Drumquin 330k £1420, B G O’Neill, Drumquin 300k £1300; 355k £1480; 275k £1280, M Scott, Newtownstewart 345k £1480 and £1470, D Carolan, Cranagh 355k £1500, J Gallagher, Mountfield 330k £1370, J Wauchob, Newtownstewart 300k £1260; 320k £1330; 340k £1390; 370k £1450, P Keown, Kesh 355k £1470; 250k £1090, K Quinn, Cookstown 250k £1130; 280k £1170; 330k £1350 and M McMenamin, Barrowfield 250k £1110; 390k £1570.
Heifer calves
M Brogan, Glenhull 370k £1660; 305k £1300; 260k £1060, K McCullagh, Greencastle 300k £1330; 265k £1230, N McNulty, Dromore 370k £1610; 390k £1650, B G O’Neill, Drumlea 305k £1310; 355k £1500; 325k £1370; 275k £1110, G Murray, Fintona 305k £1310; 295k £1180, J Gallagher, Mountfield 380k £1600, P Slane, Carrickmore 355k £1480; 280k £1260, J A Orr, Plumbridge 380k £1580; 370k £1520, P Donnelly, Mountfield 395k £1630, C McNulty, Trillick 315k £1290; 365k £1480, P McCrystal, Mullaslin 360k £1460, Beacom, Kesh 410k £1500; 380k £1470, Peter O’Neill, Drumlea 415k £1480; 375k £1460, William Evans, Lack 275k £1230 (2); 340k £1340, R Grugan, Carrickmore 300k £1310; 330k £1290, J F Maguire, Ederney 285k £1200 (3); 255k £1000 (3), P Keown, Kesh 245k £1010 (3) and J Wauchob, Newtownstewart 220k £840 (3).