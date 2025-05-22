Trade remains sharp at Armoy Mart, breeding sheep selling to £315
Fat ewes remained sharp selling to £248.
Breeding sheep were keenly sought selling to £315 for aged ewes with 1½ lambs a piece.
Leading prices
Spring lambs
David Anderson, Bushmills, 23kgs £158.50. TE and AG Irwin, Coleraine, 25kgs £155. A Kane, Ballycastle, 23kgs £153.50. Bushmills farmer, 23kgs £157. Mosside farmer, 22kgs £155. T McBride, Ballycastle, 22kgs £149. I McLean, Bushmills, 24kgs £149. David Anderson, Bushmills, 21kgs £141. Les Millen, Coleraine, 22kgs £142. Derek Creith, Armoy, 21kgs £144. David McKeeman, Ballymoney, 2, £145. Bushmills farmer, 21kgs £146. S Morrison, Mosside, 22kgs £147. Ian Young, Coleraine, 24kgs £149. Galbraith Brothers, Coleraine, 23kgs £145.50. Ballycastle farmer, 20kgs £144.
Fat ewes
William Morrison, Mosside, Texel, £246. Sam McAuley, Bushmills, Texel, £226. A B Wilson, Armoy, Texel, £224. S and A Elliott, Dunloy, Texel, £212. Ian Young, Coleraine, Suffolk, £210. Sam Morrison, Mosside, Texel, £208. Rob Hodges, Armoy, Texel, £196. Ian McMillan, Bushmills, Suffolk, £190. G Black, Armoy, Crossbreds £190. Henry McKay, Carnlough, Texel, £186.
Breeding sheep
Ballymoney farmer, 4 ewes, 6 lambs, £315.
Fat hoggets
C McDonnell, Armoy, Crossbreds 29kgs £140. C Casley, Bushmills, Texel, 29kgs £138.50. G Black, Armoy, Crossbreds 24kgs £128.
