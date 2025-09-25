Tremendous show of cattle at Lisahally Mart, bullocks selling to £2820/800kg
Bullocks selling up to £2820/800kg, heifers to £2520/730kg and fat cows to £2675.20/760kg.
Bullocks
A McDaid £2820/800kg (352ppk) £2800/850kg (329ppk) £2730/790kg (345ppk) £2700/800kg (337ppk) £2490/680kg (366ppk) £2180/620kg (351ppk) J McFadden £2660/680kg (391ppk) £2250/550kg (409ppk) £2190/560kg (391ppk) D Wade £2630/740kg (355ppk) £2540/720kg (352ppk) £2500/690kg (362ppk) £2500/730kg (342ppk) £2460/700kg (351ppk) J Brown £2490/620kg (401ppk) £2210/640kg (345ppk) I Lecky £2460/650kg (378ppk) £2310/620kg (372ppk) £2230/580kg (384ppk) £2220/580kg (382ppk) D Devenney £2450/580kg (422ppk) £2420/600kg (403ppk) £2370/610kg (388ppk) £2340/610kg (383ppk) £2290/550kg (416ppk) £2240/620kg (361ppk) £2220/590kg (376ppk) £2210/600kg (368ppk) and Fairmount Farms £2240/590kg (379ppk) £2230/610kg (365ppk) £2180/570kg (382ppk).
Heifers
J MacBeth £2520/730kg (345ppk) £2110/570kg (370ppk) £2100/560kg (375ppk) J Brown £2140/560kg (382ppk) M Gordon £2110/620kg (340ppk) £1800/550kg (327ppk) T Conway £2060/450kg (457ppk) £2050/480kg (427ppk) £1950/520kg (375ppk) R McNeill £1940/550kg (352ppk) £1930/550kg (350ppk) £1890/530kg (356ppk) R Moore £1910/550kg (347ppk) £1840/500kg (368ppk) £1790/490kg (365ppk) W Curry £1880/490kg (383ppk) £1770/490kg (361ppk) £1770/530kg (334ppk) £1720/480kg (358ppk) £1700/480kg (354ppk) £1690/450kg (375ppk) and P Duffy £1740/430kg (404ppk) £1690/450kg (375ppk) £1630/420kg (388ppk).
Fat cows/ bulls
David and Samuel Allison £2675.20/760kg (352ppk), Kenneth McIlwaine £2256.80/910kg (248ppk), John Dodds £2040/650kg (313ppk) £2000/640kg (312ppk), £950/460kg (206ppk), Trevor Wilson £2010/600kg (335ppk), 1970/590kg (339ppk), £1760/510kg (345ppk), Ian Townley £1931.20/680kg (284ppk), John McMillan £1890/750kg (252ppk), D and S Allison £1779.20/640kg (278ppk), C Feeney £1776.60/630kg (282ppk) and John Foster £1700/680kg (250ppk), £1357/590kg (230ppk).
Sheep
A rise in sheep prices this week.
Fat lambs selling to £160/23kg, store lambs to £134, fat ewes to £320 and breeding hoggets £280.
Fat lambs
AC and A Houston £160/23kg, £149/22kg, F Gormley £158/27kg, S Lynch £157.50/29kg, £147/28kg, £146/28kg, W McMurray £156.50/30kg, Alan Hogg £147.50/30kg, Andrew Olphert £147/27kg, Charles McDevitt £145.50/26kg, Barry O'Neill £145/26kg, Kennedy Kennedy £145/25kg, J Robinson £145/26kg, Paul Deeney £145/25kg, Reginald Hamilton £145/27kg, Kenneth Johnston £144/25kg, H and L McCollum £144/26kg, Paul Deeney £142.50/23kg, £142.50/24kg, Quigley Brothers £142.50/26kg, Joseph Cunningham £141.50/24kg, Paul Deeney £141.50/25kg, Stephen Hazlett £141/25kg, John Dodds £139.50/24kg, John Kennedy £139/23kg, Alwyn Fleming £137.50/23kg, Reginald Hamilton £137.50/25kg and Stuart McAkeese £137/25kg.
Store lambs
Patrick Duffy £134, £134, £132, J F McCombe £134, £133.50, Scott Dunlop £133.50, R Olphert £131, Stuart Parkhill £130, Mark Warnock £130, Adrian Temple £130, E McElhinney £129, Stuart Caskie £128.50, DC Young £128, S McAteer £127.50, Martin Clerkin £127, Andrew Riley £127, £125, Stephen McCay £125.50, Steven Robinson £124, R Olphert £126, Danny McLaughlin £125, £122 and J McCombe £123.
Fat ewes
Danny McLaughlin £320, Murray McCombe £230, Samuel Reilly £220, C Moran £210, Steven Hazlett £200, Stephen Morrow £188, Russell Millen £185, £180, Alan Hogg £180, Hugh O'Connor £170, J Young £160, John Dodds £164, G Gibson £164, John Adair £160, H and L McCollum £156, John Quigley £154, Stuart Caskie £154, G Gibson £148, £134 and Stuart Parkhill £140.