Very strong demand for sheep at Saintfield Mart, cull ewes to £240
A very strong demand for store lambs - 15kg £111.
Fat lambs sold to £160.
Cull ewes sold to £240.
Lambs - Bangor Texels 28kg £160, 25kg £151, Dromore 2 Texel 28kg £158, Saintfield 3 Texel 25kg £153, Bangor 2 Rough 27kg £153, Lisburn 6 Texel 26kg £151, Clough 17 Texel 28kg £148, Downpatrick 16 Charollais 26kg £147, Downpatrick 10 Texel 25kg £145, Ballynahinch 10 Charollais 27kg £145, Comber 7 Charollais £25kg £144, Comber 32 Charollais 26kg £144, Castlewellan 15 Suffolk 26kg £144, Lisburn 22 Texel 24kg £142, Seaforde Suffolk 25kg £142, Comber 21 Texel 24kg £141, Killinchy 35 Hampshire 25kg £140, Castlewellan 12 Charollais 24kg £139, Ballygowan 14 Texel 24kg £139, Comber 45 Texel 24kg £138.50, Newtownards 14 Texel 23kg £138, Killinchy 16 Charollais 23kg £137, Carrowdore 13 Texel 23kg £137, Ballywalter 11 Charollais 23kg £136, Ballygowan 13 Suffolk 24kg £135, Comber 24 Charollais 22kg £134.50, Comber 15 Charollais 20kg £129.50, Ballygowan 28 Texel 21kg £129.50, Downpatrick 22 Texel 21kg £129, Killyleagh 17 Texel 19kg £127, Crossgar 10 Texel 19kg £127, Ballywalter 14 Charollais 20kg £127, Killinchy 16 Charollais 19kg £126.50, Killinchy 21 Charollais 18kg £125, Ballynahinch Texel/Suffolk 25 19kg £125, 22 17kg £119, Downpatrick 6 Suffolk 18kg £124.50, Comber 15 Charollais 17kg £121, Comber 5 Charollais 18kg £121, Downpatrick 17 Charollais 16kg £118, Comber 10 Suffolk 17kg £118, Downpatrick 17 Texel 17kg £118, Downpatrick 14 Texel 16kg £116 and Pomeroy 41 Texel 15kg £111.
Ewes - Comber Texel £240, Seaforde Texel £237, 7 Suffolk £217, Hillsborough 2 Texel £236, 4 Texel £219, Comber 3 Texel £212, Comber Beltex £210, Downpatrick 5 Charollais £205, 8 Suffolk £187, Carryduff 4 Suffolk £202, 6 Suffolk £190, Killinchy 6 Charollais £198, 3 Charollais £180, Lisburn Texel £194, Saintfield 6 Suffolk £190, Ballynahinch 5 Suffolk £189, 5 Suffolk £175, Downpatrick 3 Suffolk £188, 10 Suffolk £172, Dromore 5 Texel £185, Saintfield 4 Suffolk £180, Comber 12 Suffolk £178, Comber 5 Suffolk £178, Dromara 5 mule £162, Seaforde 4 Mule £159 and Comber 8 Mule £158.