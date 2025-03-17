Weanling heifers selling to a top of £5.32 per kilo at Rathfriland Co-op
Weanling heifer calves topped to £1920 for a 384kg from a Ballyward farmer.
Fat cows topped £2060 for 714kg Simmental, a Cullyhanna farmer topped £1950.
Heifers topped £2160 for 532kg Limousin.
Bullocks topped at £2210 for 668kg Charolais,
Dropped calves and young stock
Bull calves
Banbridge farmer Simmental at £780, Rathfriland farmer Fleckvieh at £770, Castlewellan farmer Aberdeen Angus at £755, Ballynahinch farmer Belgian Blue at £750, Rathfriland farmer Fleckvieh at £740, Kilkeel farmer Irish Moiled at £740, Rathfriland farmer Fleckvieh at £705 and Banbridge farmer Simmental at £700, Hereford at £680.
Heifer calves
Ballynahinch farmer Aberdeen Angus at £770, Belgian Blue at £710, Shorthorn at £680, Limousin at £590, Banbridge farmer Holstein at £550, Banbridge farmer Shorthorn at £485 and Banbridge farmer Aberdeen Angus at £465.
Weanling male calves
Ballyroney farmer Limousin 492k at £1690, Bryansford farmer Simmental 514k at £1680, Ballyroney farmer Limousin 492k at £1620, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 426k at £1570, Bryansford farmer Limousin 398k at £1560, Kilkeel farmer Aberdeen Angus 440k at £1490, Annaclone farmer Belgian Blue 418k at £1490, Dromara farmer Aberdeen Angus 398k at £1480, Castlewellan farmer Limousin 398k at £1450 and Annaclone farmer Belgian Blue 376k at £1390.
Weanling heifer calves
Ballyward farmer Belgian Blue 384k at £1920, Bryansford farmer Simmental 414k at £1550, Castlewellan farmer Charolais 400k at £1500, Loughinisland farmer Charolais 364k at £1430, Limousin 392k at £1410, Charolais 390k at £1400, Castlewellan farmer Charolais 422k at £1390, Loughinisland farmer Charolais 390k at £1380, Castlewellan farmer Charolais 402k at £1370 and Loughinisland farmer Charolais 386k at £1360.
Fat cows
Katesbridge farmer Simmental 714k at £2060, Saintfield farmer Aberdeen Angus Bull 840k at £2020, Katesbridge farmer Simmental 774k at £2000, Kilkeel farmer Simmental 640k at £1960, Castlewellan farmer Aberdeen Angus 638k at £1210, Katesbridge farmer Belgian Blue 576k at £1140 and Annalong farmer Aberdeen Angus 640k at £1130.
Dairy stock
Cullyhanna farmer Friesian at £1950.
Heifers
Downpatrick farmer Limousin 532k at £2160, Rathfriland farmer Belgian Blue 590k at £1960, Belgian Blue 580k at £1890, Ballyward farmer Aberdeen Angus 528k at £1780, Downpatrick farmer Aberdeen Angus 582k at £1780, Ballyward farmer Limousin 508k at £1690, Rathfriland farmer Aberdeen Angus 538k at £1690, Downpatrick farmer Limousin 430k at £1670, Rathfriland farmer Belgian Blue 538k at £1670 and Kilkeel farmer Aberdeen Angus 420k at £1650.
Bullocks
Annaclone farmer Charolais 668k at £2210, Ballyward farmer Charolais 662k at £2190, Kilcoo farmer Shorthorn 794k at £2100, Banbridge farmer Simmental 606k at £2030, Simmental 572k at £2000, Simmental 644k at £1900, Lisburn farmer Limousin 492k at £1900, Limousin 498k at £1860 and Banbridge farmer Friesian 566k at £1840, Simmental 564k at £1830.
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw good show of sheep in town.
Fat ewes selling to a good trade this week again.
Banbridge farmer topped the sale at £6.32 a kilo for 22kg at £139.
Fat ewes topped at £292.
More ewes over the £285 mark this week with plainer ewes from £216 to £260.
Hoggets
Banbridge farmer 28.4k at £151, Hilltown farmer 25.9k at £150, Annalong farmer 31.4k at £150, Banbridge farmer 23.6k at £148.50, Banbridge farmer 24.4k at £144, Dromore farmer 25k at £144, Ballynahinch farmer 25k at £140, Ballyroney farmer 25k at £140, Banbridge farmer 22k at £139 and Kilkeel farmer 23.5k at £137.
Fat ewes
Dromara farmer at £292, Dromore farmer at £285, at £232 Banbridge farmer at £260, Mayobridge farmer at £258, Banbridge farmer at £242, Dromara farmer at £232, Banbridge farmer at £226, Dromara farmer at £216, Banbridge farmer at £216 and Ballymartin farmer at £216.
Fat rams
Banbridge farmer at £174, Hilltown farmer at £172, Hilltown farmer at £146, Dromore farmer at £146, at £132 and Dromara farmer at £130.
Ewes and lambs
Gilford farmer 1 ewe and 2 lamb at £330, 1 ewe and 2 lambs at £295, 1 ewe and 2 lambs at £290, 1 ewe and 2 lambs at £290 and 1 ewe and 1 lamb at £220.