Young stock selling to a top of £6.43, pence per kilo at Rathfriland Co-op
Weanling bull calves topped to £1940 for a 500kg from a Aberdeen Angus farmer.
Fat cows topped £2520 for 612kg Aberdeen Angus.
Heifers topped at £2680 for 652kg Charolais.
Bullocks topped at £2580 for 610kg Charolais.
Dropped calves and young stock
Bull calves
Katesbridge farmer Charolais at £1350, Ballyward farmer Belgian Blue at £1320, Belgian Blue at £1300, Friesian at £1180, Ballyroney farmer Belgian Blue at £1170, Limousin at £1170, Ballyward farmer Belgian Blue at £1170, Newry farmer Belgian Blue at £1150, Dromore farmer Aberdeen Angus at £1110 and Newry farmer Aberdeen Angus at £1100
Heifer calves
Ballyward farmer Simmental at £1310, Ballyward farmer Aberdeen Angus at £1200, Dromara farmer Belgian Blue at £1100, Ballyward farmer Aberdeen Angus at £1090, Friesian at £1080, Belgian Blue at £1040, Aberdeen Angus at £1020, Ballyward farmer Limousin at £1010, Ballyroney farmer Belgian Blue at £1000 and Dromara farmer Belgian Blue at £970.
Weanling male calves
Top price per kilo £4.85, Banbridge farmer Aberdeen Angus 500k at £1940, Downpatrick farmer Limousin 398k at £1930, Limousin 406k at £1870, Banbridge farmer Aberdeen Angus 510k at £1860, Kilkeel farmer Belgian Blue 400k at £1730, Ballyroney farmer Limousin 374k at £1700, Kilkeel farmer Belgian Blue 346k at £1680, Kilkeel farmer Belgian Blue 408k at £1650, Ballyroney farmer Belgian Blue 368k at £1640, Kilkeel farmer Belgian Blue 380k at £1620, Belgian Blue 404k at £1600 and Armagh farmer Limousin 426k at £1580.
Weanling heifer calves
Top price per kilo £4.67, Kilkeel farmer Belgian Blue 372k at £1580, Katesbridge farmer Belgian Blue 370k at £1560, Newry farmer Aberdeen Angus 394k at £1540, Kilkeel farmer Simmental 366k at £1500, Crossgar farmer Aberdeen Angus 402k at £1470, Ballyroney farmer Belgian Blue 302k at £1410, Katesbridge farmer Belgian Blue 342k at £1380, Crossgar farmer Aberdeen Angus at 348k at £1380, Ballyroney farmer Limousin 294k at £1360 and Crossgar farmer Aberdeen Angus 368k at £1330.
Fat cows
Top price per kilo £4.12 Lurgan farmer Aberdeen Angus Bullock 612k at £2520, Kilkeel farmer Limousin Bull 662k at £2320, Rostrevor farmer Limousin 766k at £2300, Lurgan farmer Charolais 590k at £2260, Rostrevor farmer Limousin 628k at £1990, Banbridge farmer Fleckvieh 794k at £1950, Dromara farmer Limousin 734k at £1860, Loughbrickland farmer Holstein bull 512k at £1700, Rostrevor farmer Limousin 614k at £1670 and Armagh farmer Simmental 500k at £1650.
Heifers
Top price per kilo £4.59, Scarva farmer Charolais 652k at £2680, Charolais 640k at £2300, Dromara farmer Aberdeen Angus 634k at £2300, Belgian Blue 580k at £2220, Banbridge farmer Aberdeen Angus 596k at £2160, Charolais 582k at £2160 and Dromara farmer Aberdeen Angus 606k at £2140, Aberdeen Angus 618k at £2140, Aberdeen Angus 594k at £2130, Belgian Blue 586k at £2100.
Bullocks
Top price per kilo £4.90, Dromara farmer Charolais 610k at £2580, Corbet farmer Charolais 662k at £2580, Belgian Blue 680k at £2560, Gilford farmer Limousin 578k at £2540, Simmental 600k at £2460, Limousin 604k at £2450, Scarva farmer Charolais 720k at £2440, Corbet farmer Hereford 626k at £2400, Dromara farmer Charolais 688k at £2400 and Gilford farmer Limousin 570k at £2380,
Online bidding available via martbids.ie.
Tuesday evening saw large show of sheep in town, fat ewes selling to a good trade this week again.
Rostrevor farmer topped the sale at £8.00 a kilo for 12.5kg at £100.
Fat ewes topped at £212.
More ewes over the £208 mark this week with plainer ewes from £176 to £200.
Spring lambs
Castlewellan farmer 28k at £148, Cabra farmer 25k at £146, Hilltown farmer 25.4k at £141, Annalong farmer 25.3k at £140, Kilcoo farmer 21.5k at £137, Crossgar farmer 23.3k at £134.50, Cabra farmer 26.7k at £134, Newry farmer 24.4k at £134, Kilkeel farmer 23.2k at £133.50 and Newcastle farmer 24.4k at £133.
Fat ewes
Rathfriland farmer at £212, Rathfriland farmer at £208, at £200, Rathfriland farmer at £200, Rathfriland farmer at £192, Hillsborough farmer at £192, at £190, Annaclone farmer at £190, Hillsborough farmer at £186 and Rathfriland farmer at £176.
Fat rams
Rathfriland farmer at £176.
Breeding hoggets
Newry farmer at £270, Ballyroney farmer at £270, Newry farmer at £265, Ballyroney farmer at £260 and Gilford farmer at £250, at £230.
Breeding rams
Newry farmer at £720, at £580 and Rathfriland farmer at £285.