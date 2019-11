Bullocks selling to £269ppk at Pomeroy Mart

Bullocks selling to £269ppk and heifers selling to £260kg.

More prices as follows:

BULLOCKS

James McCallan £1130/530kg, Eamon Daly £1120/510kg, £1090/520kg, £1070/510kg, £1050/530kg, £1050/500kg, £1040/500kg, £970/440kg, £905/440kg, James McCallan £1045/470kg, Darren Cush £980/420kg, £965/420kg, £880/420kg, £830/430kg, J and M O'Connor £880/450kg, £800/440kg, D Magee £865/370kg, C Ward £810/400kg, Marcus Mullin £790/330kg, Brendan Hegarty £785/350kg, K and D Gormley £750/3320kg, Kevin McAleer £740/350kg, Darren Cush £740/420kg, Patrick Connolly £730/380kg, £730/340kg, £725/380kg, James Nugent £730/310kg, Chrisopher Potter £700/320kg, C J McNamee £700/290kg, Francis McDermott £680/310kg, £670/310kg, Trevor Rainey £690/300kg, G Campbell £660/250kg, C and G Nugent £645/260kg and Trevor Rainey £645/240kg.

HEIFERS

Michael McKee £980, £910, Thomas Donnelly £900/450kg, £810/400kg, £800/410kg, £770/430kg, B McKenna £860/430kg, £800/400kg, £780/410kg, £770/380kg, £755/410kg, £750/410kg, £750/440kg, £740/370kg, £730/450kg, Kevin Mullin £765/390kg, £765/380kg,£745/400kg, £725/370kg, Trevor and Julie Finlay £755/400kg, £750/430kg, Tomas Donnelly £745/400kg, £740/400kg, £720/410kg, Trevor and Julie Finlay £745/20kg, £715/410kg, B McKenna £700/360kg, £700/350kg, £700/360kg, T Donnelly £700/290kg and Trevor Rainey 700/270kg.