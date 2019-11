Draperstown (Richard Beattie) Mart: Fat cows sell to £1377.40 for 970kg

A strong trade throughout on Friday (November 1, 2019) as cattle sold to a rising trade.

Bullocks sold to £1240/680kg, heifers sold to £1215/720kg, weanlings sold to up to £885 and fat cows sold to £1377.40/970kg.

BULLOCKS

Barry Devlin £1240/680kg, Stephen McDevitt £1165/580kg, £1150/600kg, £1125/580kg, R Clarke £1160/600kg, £1160/630kg, Leonard Foster £1155/580kg, Lawrence McKenna £1140/580kg, George Ramsey £1105/690kg, Barry Devlin £1100/610kg, Martin Devlin £1100/670kg, Leonard Foster £1095/530kg, A F and N Glasgow £1060/630kg, Robert Davis £1060/600kg, R Daly £1055/530kg, Annie McHugh £1050/560kg, Valerie McCrea £1050/490kg, Martin Devlin £1050/610kg, A F and N Glasgow £1050/670kg, £1020/610kg, Robert Davis £1035/570kg, Valerie McCrea £995/560kg, £985/480kg, Norman Gibson £970/450kg, £945/430kg, £915/420kg and Martin Devlin £950/580kg, £870/450kg.

HEIFERS

Thomas Rosborough £1215/720kg, M O'Kane £1155/650kg, £1100/600kg, £1100/600kg, £1100/620kg, Charles Campbell £1130/590kg, £1130/590kg, £1110/600kg, £1045/590kg, £1040/580kg, £1030/580kg, Thomas Rosborough £1080/600kg, £1060/610kg, S Farrell £1020/530kg, John McKenna £1015/530kg, Leonard Foster £1005/540kg, Charles Campbell £985/570kg, £950/530kg, £930/540kg, £910/550kg, £900/500kg, Leonard Foster £925/530kg, £840/490kg, Mullin £935/500kg, £930/480kg, Martin Devlin £870/520kg, £850/470kg, £845/470kg, £840/490kg, £840/470kg and John McPeake £820/480kg.

WEANLINGS MALE

Paul McGurk £800/430kg, Martin McCrory £800/350kg, A Lynch £770/390kg, £700/340kg, £700/320kg, £695/390kg, Joseph Heagney £700/340kg, £685/280kg, £670/280kg, £600/270kg, £600/230kg, £590/260kg, John Kelly £660/310kg, Kieran Monaghan £605/260kg and L Kelly £550/250kg.

WEANLINGS FEMALE

John McBride £885/440kg, S Kelly £710/380kg, £690/370kg, £650/320kg, £640/330kg, Peter and Stephen McNally £630/340kg, £630/290kg and Keiran Monnaghan £525/250kg.

FAT COWS

Neil Hutchinson £1377.40/970kg, Mark Rosborough £1304/800kg, Kieran Monaghan £1224.60/780kg, P C McCrory £1190/680kg, Kenneth Brown £1145.40/830kg, £1080/800kg, £1065/740kg, James Chivers £1105/650kg, Charles Quinn £1050/700kg, Alastair Harkness £1006.40/680kg, Joseph Kealey £1004.40/810kg, Eric Connor £1000.10/730kg, Lawrence McKenna £998.30/670kg, John McKenzie £968.50/650kg, Charles Quinn £959.10/690kg, John McKenna £952.50/750kg and Brian Hackett £949/730kg.