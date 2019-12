Outstanding show of cattle at Pomeroy Mart

An outstanding show of cattle on Thursday sold to a very strong trade.

Prices as follows

BULLOCKS

Colm Nugent £1215/620kg, £1160/610kg, £1160/560kg, £1110/540kg, Peader Mallon £970/550kg, M Allen £950/460kg, Adrian Devine £885/370kg, Stephen Cuddy £875/440kg, Finbar Conway £870/520kg, Paul Donaghy £800/390kg, Michael Lagan £800/430kg, Stephen Cuddy £800/430kg, Michael Mimnagh £785/340kg, £780/380kg, £755/350kg, £750/340kg, Leo Devine £780/380kg, Patrick Morris £770/360kg, M and B McCarroll £770/380kg, Alan Ferguson £745/310kg, £710/340kg, Finbar Conway £25/370kg, Thomas Carson £725/300kg, Patrick Morris £710/310kg, Michael Lagan £700/360kg, £700/390kg, Paul Donaghy £695/360kg, R Corrigan £690/330kg, £690/360kg, Leo Devine £690/320kg and R Corrigan £670/270kg.

HEIFERS

Dominic Murphy £1110/530kg, £1085/520kg, Francis McCullagh £1095/530kg, M Allen £920/430kg, £870/430kg, £860/420kg, £815/420kg, £800/420kg, £760/420kg, £750/420kg, Seamus McGee £890/440kg, Adrian Devine £820/360kg, Kieran McCartan £820/670kg, Adrian Devine £745/370kg, £660/310kg, Michael Lagan £690/400kg, Adrian Devine £660/310kg, Thomas Carson £630/330kg, Alan Ferguson £610/250kg, £600/290kg, £590/270kg, £540/220kg, Michael Lagan £600/370kg, £600/380kg and Leo Devlin £540/260kg.