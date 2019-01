Armoy Mart: Steers sell to a top of £1,500 for 700kgs

An impressive show of 192 head last Monday met with another fine trade for all types of cattle.

Steers sold to a top of £1,500 for 700kgs Charolais, heifers to £1,210 for 600kgs and fat cows topped at £980.

LEADING PRICES

STEERS

Colin Hamilton, Carnlough, Charolais, 700kgs, £1,500. Sandy O’Neill, Glenarm, Charolais, 550kgs, £1,130, 600kgs, £1,235, 500kgs, £1,085, 500kgs, £1,100. Robert Getty, Armoy, Charolais, OTM, 700kgs, £1,380, 810kgs, £1,480. A and S P McCarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 450kgs, £910, 400kgs, £850. J P Black, Ballyvoy, Limousin, 500kgs, £1,065, 510kgs, £1,055, 450kgs, £955, 470kgs, £985, 460kgs, £965. C and E White, Ballycastle, Limousin, 580kgs, £1,190, 580kgs, £1,180, 590kgs, £1,130, 540kgs, £1,090, 550kgs, £1,110, 490kgs, £1,045, 580kgs, £1,165. Colin Hamilton, Carnlough, 600kgs, £1,190, 700kgs, £1,380. Robert Getty, Armoy, OTM, Charolais, 600kgs, £1,100, 620kgs, £1,100, 650kgs, £1,205. Alan Creith, Armoy, Aberdeen Angus, 560kgs, £1,095, 620kgs, £1,200, 550kgs, £1,070, 600kgs, £1,115, 580kgs, £1,100, 500kgs, £940. Gabriel Emerson, Cushendall, Charolais, 340kgs, £845. B and R McCollum, Loughguile, Aberdeen Angus, 590kgs, £1,120, 590kgs, £1,100, 600kgs, £1,100. Robert Wilkinson, Dervock, Aberdeen Angus, 470kgs, £890, 430kgs, £790. S Boyle, Loughguile, Aberdeen Angus, 450kgs, £895, 460kgs, £895.

C and E White, Ballycastle, Limousin, 560kgs £1,100, 600kgs £1,165, 505kgs £1,010, 540kgs, £1,070. G McDougal, 3 No Aberdeen Angus, 370kgs, £730. Alexander Carson, Cloughmills, Aberdeen Angus, 300kgs, £605, 380kgs, £715. Alexander O’Neill, Glenarm, Charolais, 560kgs, £1,110, 580kgs, £1,100, 620kgs, £1,200. A and S P McCarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 330kgs, £700. Jas Chestnutt, Bushmills, Hereford, 320kgs, £625, 360kgs, £710, 300kgs, £625. A and S Elliott, Dunloy, Charolais, 500kgs, £965. Alan Creith, Armoy, Aberdeen Angus, 540kgs, £1,010, 500kgs, £980, 470kgs, £875. J P Black, Ballycastle, Limousin, 530kgs, £1,055, 500kgs, £1,015. K Lavery, Randalstown, Limousin, 505kgs, £975, 600kgs, £1,020. Colin Hamilton, Carnlough, Aberdeen Angus, 555kgs, £1,090.

HEIFERS

P and J Hunter, Ballymoney, Limousin, 510kgs, £1,050. S McDonnell, Ballyvoy, Charolais, 340kgs, £765, 300kgs, £695, 300kgs, £740, 360kgs, £735, 320kgs, £660. D Walsh, Ballymena, Charolais, 600kgs, £1,210. M Kelly, Ballycastle, Charolais, 390kgs, £845. A and S P McCarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 290kgs, £580. Stephen Smyth, Charolais, 490kgs, £1,005, 550kgs, £1,045. Nigel O’Boyle, Glenariffe, Limousin, 300kgs, £630. C O’Boyle, Rasharkin, Aberdeen Angus, 570kgs, £1,160, 505kgs, £965. Chas Quinn, Cushendall, Limousin, 430kgs, £805. A and S P McCarry, Loughguile, Aberdeen Angus, 330kgs, £650. Gabriel Emerson, Cushendall, Charolais, 250kgs, £500. Sam McKinnon, Ballycastle, Hereford, 360kgs, £625, 400kgs, £705. S Boyle, Loughguile, Aberdeen Angus, 400kgs, £785. Claire Marron, Rasharkin, Hereford, 570kgs, £980, 560kgs, £955.

Fat cows sold to £980 for 670kgs.

Sale every Monday at 6.30pm

Auctioneers: Daniel McAlister and Son.